《路透早报》--1月23日

[今日看点]

经济数据：

--台湾12月工业生产

--汇丰中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--日本、法国、德国、欧元区、美国1月制造业PMI初值

--意大利对非欧盟贸易收支12月初值

--英国12月零售销售

--加拿大12月消费者物价指数(CPI)、11月零售销售

--美国12月成屋销售年率、12月领先指标

重大经济事件及官员讲话：

--瑞士达沃斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)

--日本央行副总裁岩田规久男在亚洲开发银行学院“人口老化与生育率下降的挑战”研讨会中发表演说(0100 GMT)

--日本财务大臣麻生太郎就财政政策发表谈话(0500 GMT)

--英国央行总裁卡尼将参与“英国广播公司(BBC)全球辩论：这是属于谁的富有世界？”小组讨论(1000 GMT)

--英国央行官员Andrew Gracie在一场网络安全会议上发表谈话(1140 GMT)

--韩国央行总裁李柱烈会见韩国银行业领袖(2230 GMT)

美国重要企业业绩：纽约梅隆银行、通用电气、霍尼韦尔和道富银行等。

以下为1月22日下午5:00至1月23日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧洲央行祭出印钞购债计划，破釜沉舟重振欧元区经济

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债；到明年9月，央行将会印钞超过1万亿欧元。欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。

欧洲央行的决定宣布后，欧元急挫，兑美元跌穿1.14美元至11年新低，欧洲股市大涨至七年高位；意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率均创历史新低。

--美国上周初请失业金人数减少1万，从七个月高点回落

美国上周初请失业金人数从七个月高位回落，表明劳动力市场状况持续好转。劳工部公布，1月17日止当周初请失业金人数下降1万人，经季节调整为30.7万人。分析师预估为降至30万人。这扭转了前一周的趋势，当周初请失业金人数创6月初以来最高。

--丹麦央行本周二度降息，以保卫盯住欧元的汇率政策

丹麦央行本周再次降息，以保卫克朗紧盯欧元的汇率政策；稍早欧洲央行宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元，欧元即应声大跌。丹麦央行一如预期将指标存单(CD)利率从负0.20%，降至负0.35%的纪录低位，以维持克朗兑欧元于窄幅波动区间。

--韩国第四季GDP较上季增速放缓至0.4%，受累于建筑支出大降

韩国央行周五公布的初值显示，2014年第四季经济增长率自第三季的0.9%腰斩逾半至0.4%，因建筑支出大降。这份经季节调整的国内生产总值(GDP)增长数据，追平了近六年来的最差记录，且符合路透调查分析师的预估中值。第四季经季调后建筑投资较前季缩减9.2%，为1998年第一季以来最大跌幅。

第四季GDP初值较上年同期增长2.7%，不及路透调查中的预估中值成长2.8%，亦较第三季3.2%的增速放缓。

--西班牙电信同意出售O2给和黄，估值超过百亿英镑--消息

直接了解相关情况的消息人士周四表示，西班牙电信同意把旗下英国部门O2出售给和记黄埔，交易估值超过100亿英镑。英国金融时报最先报导这项协议。该交易预计在周五宣布。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，标普500指数和Nasdaq指数升至去年收盘水准之上，受助于欧洲央行公布的刺激计划规模超出预期。道琼工业指数收高259.7点，或1.48%，至17,813.98点；标准普尔500指数收升31.03点，或1.53%，至2,063.15点；Nasdaq指数劲升82.98点，或1.78%，收报4,750.40点。

--欧洲股市上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收在七年高位；此前欧洲央行宣布将购买公债，以图激活欧元区经济，避免通缩。银行股和汽车股涨幅居前，因他们将得益于借款利率下滑及欧元走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.6%，报1,453.37点，为2008年初来最高收位。德股DAX指数收高1.32%，报10,435.62点，盘中触及纪录新高。英国富时100指数上升1.02%，收报6,796.63点。法国CAC 40指数上涨1.52%，收报4,552.80点。

汇市:

--欧元兑美元重挫至逾11年低点，兑日圆跌至三个月最低，此前欧洲央行推出历史性的购债计划，向欧元区经济挹注多至1万亿欧元。欧元兑美元向平价水准迈近，跌至2003年9月来最低的1.13340美元；欧元兑日圆也跌至三个月最低的134.28日圆，兑瑞郎触及近一周最低的0.9843瑞郎。欧元兑英镑触及约七年低位0.7558英镑。美元兑日圆尾盘上扬0.5%，报118.545日圆。美元指数盘中触及11年高位，尾盘上扬1.61%，报94.399。

债市:

--美国公债收益率缩减跌幅，但仍小跌；之前欧洲央行宣布的购债规模大于预期，此举会提升全球流动性，预计能支撑美国和欧洲公债。

指标10年期美债收益率尾盘报1.90%，盘中低见1.82%，欧洲央行声明发布前报1.94%。30年期公债收益率报2.47%，盘中最低为2.41%，欧洲央行声明发布前报2.54%。

--欧洲政府借款利率挫至纪录新低，欧元大跌，欧股上扬，此前欧洲央行推出历史性的购债计划。德国10年期公债收益率也触及0.377%新低，欧洲央行总裁德拉吉讲话前报0.53%。德拉吉表示，量化宽松政策会包括购买高至30年期的公债。意大利30年期公债收益率首次跌穿3%，法国30年期公债收益率跌穿1.5%。

油市:

--原油价格缩减盘中跌幅，但仍然收低，因一份政府报告显示，美国原油库存增幅为至少14年来最大。美国原油和布兰特原油价差一度走宽至2.53美元，为1月7日结算以来最阔，当时美国原油大跌超过2%。美国原油收低1.47美元，报每桶46.31美元。布兰特原油收报每桶48.52美元，跌0.51美元。

金属市场:

--金价转跌为升，并触及1,300美元之上的五个月高位；之前欧洲央行推出数千万欧元的购债计划，以重振停滞不前的欧元区经济。现货金早盘触及日低1,279.5美元，在德拉吉发表讲话后反弹至8月15日以来最高1,306.20美元。1954 GMT，上扬0.8%，报每盎司1,303.50美元。美国2月期金收在1,300美元之上，为8月中以来首见，收涨0.5%，报每盎司1,300.70美元。

--期铜下跌，因库存上升凸显市场供应过多，且消费者静待铜价进一步下滑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.8%，报每吨5,665美元，扭转上日升势

三个月期铝跌0.1%，报每吨1,866美元，稍早触及约一个月高位1,882.50美元。三个月期锌涨0.1%，收报每吨2,124美元，稍早升至1月12日来最高2,158.50美元。(完)

(整理 张荻；审校 龚芳)

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