《路透早报》--1月24日

图为欧洲央行总部新大楼前的充气欧元符号。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

[重大数据或新闻]

--欧洲央行周四宣布的大规模购债计划周五继续在市场发酵，欧元兑美元刷新11年低点，欧元区公债收益率也创历史新低，带动美债收益率下滑；欧股续升，创七年高位。

--德国央行总裁魏德曼批评欧洲央行的购债决定，称计划蕴含风险，并且危及欧洲央行的独立性。他说：“实际上是，在新的计划下，欧洲央行体系下的各国央行将成为欧元区最大的债权人。这包含着稳健财政政策被忽视的风险。要求我们长期压低利率负担的政治压力可能加剧。”

* 魏德曼在接受德国画报采访时称，欧元区面临的通缩威胁“非常小”。能源价格下跌并不是通缩的信号，而是为消费者和企业节省了大量资金。

* 德国财政部长朔伊布勒称：欧洲央行工作“做得非常好”。有些人可能对欧洲央行的决定理解有误，认为结构性改革不紧迫。

* 英国财政大臣欧思邦称ECB决定虽受欢迎，但无法解决欧洲经济问题。意大利和法国需要趁机改革。油价下跌将对欧洲和英国经济产生非常大的影响。

* 评级机构惠誉表示，欧洲央行量化宽松计划降低通缩风险，整体影响仍不确定。资产购买计划也应会通过提高资产价格和带动欧元下跌产生影响。

--一位欧元区资深官员表示，可能需要考虑再次延长希腊救助计划，但需要希腊政府就位。希腊救助计划的延长将不止于几周时间，目前尚未展开有关讨论。

* 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)网络版周五引述欧元集团主席迪塞尔布洛姆的话称，如果希腊想留在欧元区，就必须接受欧元区的相关规定。

* 德国财政部长朔伊布勒说，希腊无论是否留在欧元区，都需要进行大型改革提高竞争力。他说希腊过去两年的进展好于预期。

--日本央行总裁黑田东彦表示，不认为欧洲央行放松政策令日本央行工作难度加大。他说，不太担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的前景。美联储可能升息反映美国经济增长非常强劲，这对全球经济有利。

--美国财长杰克卢对彭博称，全球经济的低迷不会改变美国经济的走向。他说，美国经济能够应对稍高、或稍低的油价。他预计美国能源产量不会下滑。

--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：

* 美国12月成屋销售反弹，但首次购房者参与度仍低，显示楼市暂时维持逐步复苏态势。全美不动产协会(NAR)周五公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。11月经修正后为492万户，前值为493万户。

* 美国经济谘商会称，美国12月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%。11月下修至增长0.4%，前值为增长0.6%。

* 美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.7，追平2014年1月酷寒天气影响经济活动时的低位。接受路透调查的经济学家预计为54.0，12月终值为53.9。

* 加拿大统计局公布加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.7%，较上年同期上升1.5%。加拿大12月核心CPI较前月下滑0.3%，较上年同期提高2.2%。

* 加拿大统计局公布，11月零售销售较前月意外上升0.4%，达到创纪录的430.3亿加元(347亿美元)，得益于新款电子产品推出以及促销活动。

* Markit报告称，欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)初值升至五个月高点52.2，为连续第19个月高于50，路透调查预估为51.8，去年12月为51.4。

* 英国统计局公布，英国12月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长4.3%，预估分别为下滑0.6%和增长3.0%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互现，联合包裹(UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道指和标普500指数收跌。道琼工业指数收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点；标准普尔500指数收低11.33点，或0.55%，至2,051.82点；Nasdaq指数上升7.482点，或0.16%，收报4,757.879点。本周，道指升0.9%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数大涨2.7%。

--欧洲股市上涨，因欧洲央行上日公布的购债计划仍然发酵，且希腊股市在该国大选前上扬，领升较广泛欧洲股市。希腊指数暴涨6.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.8%，报1,479.51点，为七年高位。该指数本周劲升5.1%，为2011年12月来最大周度升幅。英国富时100指数升0.53%，收报6,832.83点。德股DAX指数收高2.05%，报10,649.58点。法国CAC 40指数涨1.93%，收报4,640.69点。

汇市:

--欧元兑美元刷新11年低点，因周四欧洲央行宣布将向欧元区经济挹注1万亿欧元资金，以图提振步履蹒跚的经济成长，避免陷入通缩窘境。在欧洲央行宣布购债计划后，欧元兑美元大跌逾2%，自2003年9月来首次跌穿1.12美元至1.1115美元，本周下挫超过3%。欧元兑日圆周五触及16个月低点130.91日圆。欧元兑英镑也跌至七年新低0.74295英镑。欧元今年迄今下挫了逾7%，势将创2009年初金融危机最严重时期以来最大月度跌幅。美元指数触及逾11年最高，纽约尾盘升0.96%，报94.980。

债市:

--美国公债收益率下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点，上日欧洲央行宣布推出新的刺激措施以提振岌岌可危的欧元区经济及避免陷入通缩。指标10年期美国公债升12/32，收益率尾盘报1.83%，远高于周五10年期德债收益率降至0.304%的纪录低点。30年期公债升26/32，收益率报2.40%，周四尾盘报2.47% 。五年期/30年期公债收益率差降至106.9个基点，周四尾盘报107.6个基点。

--欧元区国家借款利率降至纪录新低，因投资人根据欧洲央行量化宽松政策购债清单买入公债。西班牙10年期公债收益率最低跌至1.25%，意大利10年期公债收益率降至1.41%，两者跌幅均超过10个基点。德国10年期公债收益率触及0.305%新低。意大利和西班牙30年期公债收益率跌25个基点，分别报2.54%和2.31%。德国30年期公债收益率也首次跌穿1%，两年期德债收益率低见-0.18%。10年期希腊公债收益率跌34个基点，报8.78%

油市:

--布兰特原油上涨，受沙特未来石油出产的不确定性提振，而美国原油因供应过剩迹象而收低。布兰特原油结算价报每桶48.79美元，上涨0.27美元。美国原油结算价报每桶45.59美元，下跌0.72美元。

金属市场:

--金价下跌最多1.3%，因美元上涨，且市场消化欧洲央行(ECB)向经济挹注约1万亿欧元的计划产生的喜忧参半的影响。现货金盘中触及1,284.26美元日内低位，在1948 GMT，下跌0.8%，报每盎司1,291.20美元。本周可望连续第三周攀升。美国2月期金收低8.10美元，报1,,292.60美元。欧元计价黄金触及2013年4月以来最高1,167.60欧元。

现货银下跌0.2%，报每盎司18.25美元。现货钯金下滑0.1%，报每盎司771.20美元。现货铂金跌1.3%，报每盎司1,264美元。

--期铜走低，重新跌向近期触及的五年半低位，本周连跌第六周，受累于美元走强，以及担忧最大消费国中国的需求前景。LME三个月期铜收跌2.74%，报每吨5,510美元。期铜本周累计下跌3.5%，年内迄今累计下跌逾12%。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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