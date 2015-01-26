《路透早报》--1月26日

1月25日，希腊反对党 Syriza领袖Alexis Tsipras在胜选后在雅典对支持者发表讲话。 REUTERS/Marko Djurica

[今日看点]

经济数据：

--台湾12月M2数据

--日本12月贸易收支

--德国1月IFO企业景气判断指数

--欧元区12月零售销售

--美国1月达拉斯联储制造业指数

--韩国1月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行公布12月政策会议记录

--欧元集团会议

--美国国会预算办公室公布年度预算及经济展望

美国重要企业业绩：微软和德州仪器等。

以下为1月23日下午5:00至1月26日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--希腊左翼激进联盟党胜选在望，料将赢得议会多数

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯承诺，经过五年节支的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

根据希腊内政部对部分得票统计的预估，左翼激进联盟党料将以36.5%得票率，在总数300个议会席次中料可拿下149至151席，得票率较现任总理萨马拉斯所领导的保守派的新民主党多出将近9个百分点。

尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，但现年40岁的齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与IMF纾困条件的欧元区政府。

英国首相卡梅伦表示，希腊选举将增加欧洲的经济不确定性，指称这意味着英国必须坚持推行他提出的英国经济计划。

法国总统奥朗德对左翼激进联盟党领导人齐普拉斯在希腊大选中获胜表示祝贺，称希望进行合作支持成长和欧元区的稳定。

--美国12月成屋销售反弹，领先指标升幅略胜预期

美国12月成屋销售反弹，但首次购房者参与度仍低，显示楼市暂时维持逐步复苏态势。全美不动产协会(NAR)公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。11月经修正后为492万户，前值为493万户。对经济的前景展望仍积极。美国经济谘商会称，美国12月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%。11月下修至增长0.4%，前值为增长0.6%。另一报告显示，1月初制造业继续扩张，不过速度略低于上月，追平一年最低水准。

--中国央行称新货币工具不会取代存准，业内表示降准更利于货币创造

中国央行副行长潘功胜表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。对此业内人士称，相对定向工具，降准更利于货币创造；而央行近期对于货币宽松的谨慎表态重在预期管理。央行预期管理为货币政策留出空间。此外潘功胜并指出，欧央行推出新一版的量化宽松(QE)政策有利于中国的出口，欧央行新一版QE与美国QE正常化或对人民币汇率形成下行压力。

--德国央行总裁魏德曼对QE效果提出质疑

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报称，他对欧洲央行购债计划的有效性抱有怀疑。魏德曼表示他投票反对出台购债计划，称欧洲经济成长迟滞主要是因为债务规模较高以及个别国家缺乏竞争力。当被问及欧央行的决定是否意味着德国央行不再是欧央行的“楷模”时，魏德曼说，“我不会把它吹捧成历史性转折点，但在我看来，这无论如何是一个重大决定。”

--独家：消息人士称本田北美版雅阁汽车安全气囊将由高田对手供应

两位知悉公司决策的消息人士表示，日本本田汽车已经选定高田公司的竞争对手，为其北美版雅阁(Accord)轿车供应安全气囊。消息人士告诉路透，本田全新的雅阁轿车将使用Toyoda Gosei生产的气囊，这款车定于2017年8月上市。这是高田安全危机开始以来，第一次面临被车企客户撤换的重要问题。消息人士还告诉路透，Toyoda Gosei将为北美版雅阁供应司机一侧的气囊，以及膝盖和帘式安全气囊。

--增强版欧洲QE令人民币汇率短期难脱疲态，后市仍看中国央行脸色

欧洲央行推出超预期的购债规模尽管会在短期加大人民币汇率贬值压力，但从中长期看却不必过分悲观，因中国经济增长前景及高额贸易顺差等仍有利于资本流入，从而支撑人民币汇率。从市场层面看，欧元进一步贬值将会衍生更多套息机会，从而加大中国跨境资本流动的不确定性。但相较美元而言，欧版QE对人民币的外溢效应大幅降低，再加上中国货币当局仍未全面放开汇率监管，人民币未来走势关键仍要看央行态度。

--美股业绩：

* 通用电气公布的季度获利超出华尔街预估，其发电机业务帮助工业部门获利提升9%，但原油和天然气部门营收疲弱。该公司第四季净利较上年同期大涨61%至51.5亿美元，或每股0.51美元。根据汤森路透I/B/E/S，扣除养老相关成本，通用电气获利为每股0.56美元，较分析师平均预期高出0.01美元。通用电气第四季营收增长4%至420亿美元。工业部门扣除汇价波动和收购影响的有机营收增速为9%。

* 全球最大的两家托管银行纽约梅隆银行和道富银行称，第四季获利受到外汇市场交易量和波动性大幅上升提振。纽约梅隆银行外汇营收较上年同期大增31%至1.65亿美元，因汇市波动性增强。该行第四季总营收为36.9亿美元，较上年同期增长2%。道富银行称第四季外汇交易营收为1.68亿美元，较上年同期增长34%。总营运收入为27.2亿美元，上年同期为25.3亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互现，联合包裹(优比速,UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道指和标普500指数收跌。道琼工业指数收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点；标准普尔500指数收低11.33点，或0.55%，至2,051.82点；Nasdaq指数上升7.482点，或0.16%，收报4,757.879点。本周，道指升0.9%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数大涨2.7%。

--欧洲股市上涨，因欧洲央行上日公布的购债计划仍然发酵，且希腊股市在该国大选前上扬，领升较广泛欧洲股市。希腊指数暴涨6.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.8%，报1,479.51点，为七年高位。该指数本周劲升5.1%，为2011年12月来最大周度升幅。英国富时100指数升0.53%，收报6,832.83点。德股DAX指数收高2.05%，报10,649.58点。法国CAC 40指数涨1.93%，收报4,640.69点。

汇市:

--欧元兑美元刷新11年低点，因周四欧洲央行宣布将向欧元区经济挹注1万亿欧元资金，以图提振步履蹒跚的经济成长，避免陷入通缩窘境。在欧洲央行宣布购债计划后，欧元兑美元大跌逾2%，自2003年9月来首次跌穿1.12美元至1.1115美元，本周下挫超过3%。欧元兑日圆周五触及16个月低点130.91日圆。欧元兑英镑也跌至七年新低0.74295英镑。欧元今年迄今下挫了逾7%，势将创2009年初金融危机最严重时期以来最大月度跌幅。美元指数触及逾11年最高，纽约尾盘升0.96%，报94.980。[FRX/CN]

债市:

--美国公债收益率下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点，上日欧洲央行宣布推出新的刺激措施以提振岌岌可危的欧元区经济及避免陷入通缩。指标10年期美国公债升12/32，收益率尾盘报1.83%，远高于周五10年期德债收益率降至0.304%的纪录低点。30年期公债升26/32，收益率报2.40%，周四尾盘报2.47% 。五年期/30年期公债收益率差降至106.9个基点，周四尾盘报107.6个基点。

--欧元区国家借款利率降至纪录新低，因投资人根据欧洲央行量化宽松政策购债清单买入公债。西班牙10年期公债收益率最低跌至1.25%，意大利10年期公债收益率降至1.41%，两者跌幅均超过10个基点。德国10年期公债收益率触及0.305%新低。意大利和西班牙30年期公债收益率跌25个基点，分别报2.54%和2.31%。德国30年期公债收益率也首次跌穿1%，两年期德债收益率低见-0.18%。10年期希腊公债收益率跌34个基点，报8.78%。

油市:

--布兰特原油上涨，受沙特未来石油出产的不确定性提振，而美国原油因供应过剩迹象而收低。布兰特原油结算价报每桶48.79美元，上涨0.27美元。美国原油结算价报每桶45.59美元，下跌0.72美元。

金属市场:

--金价下跌最多1.3%，因美元上涨，且市场消化欧洲央行(ECB)向经济挹注约1万亿欧元的计划产生的喜忧参半的影响。现货金盘中触及1,284.26美元日内低位，在1948 GMT，下跌0.8%，报每盎司1,291.20美元。本周可望连续第三周攀升。美国2月期金收低8.10美元，报1,,292.60美元。欧元计价黄金触及2013年4月以来最高1,167.60欧元。

现货银下跌0.2%，报每盎司18.25美元。现货钯金下滑0.1%，报每盎司771.20美元。现货铂金跌1.3%，报每盎司1,264美元。

--期铜走低，重新跌向近期触及的五年半低位，本周连跌第六周，受累于美元走强，以及担忧最大消费国中国的需求前景。LME三个月期铜收跌2.74%，报每吨5,510美元。期铜本周累计下跌3.5%，年内迄今累计下跌逾12%。(完)

(整理 许娜；审校 杜明霞)

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