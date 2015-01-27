《路透早报》--1月27日

[今日看点]

经济数据：

--中国2014年规模以上工业企业利润

--香港12月份进出口数字

--澳洲国民银行12月企业现况指数

--英国第四季国内生产总值初值

--美国12月耐久财订单和新屋销售、1月Markit综合和服务业PMI初值、1月消费者信心指数、1月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数，及达拉斯联储1月服务业前景调查

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--德国财长朔伊布勒和意大利财长帕多安参加欧洲议会委员会的听证会(0700GMT)

--美国联邦公开市场委员会举行为期两天的利率会议

--前日本央行总裁白川方明发表演说，主题是“货币体系危机：从经验学习。”

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在卡加利加拿大企业经济协会发表演说(1920GMT)

--韩国央行总裁李柱烈将在与研究中心主管及大学教授讨论近期经济问题的会议中发表演说(2230GMT)

美国重要企业业绩：苹果、雅虎、康宁、宝洁、卡特彼勒、联合技术、杜邦、美国电话电报公司和洛克希德马丁等。

以下为1月26日下午5:00至1月27日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--标普将俄罗斯主权评等下调至BB+，10年来首次降至垃圾级

评级机构标准普尔周一将俄罗斯主权评等由BBB-下调至BB+，10年来首次将该国评级降至垃圾级。

标普并称因受到油价下跌以及西方就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁的影响，俄罗斯经济增长前景恶化。

标普的降评决定不仅会损及投资者对俄罗斯的印象，还会推高该国借款成本。卢布兑美元较上日在莫斯科交易所的收盘水准下跌逾6%。

--欧盟可以允许希腊延期还债，但不会减免其债务

欧洲显示出允许希腊延期还债的意愿，但称不会满足希腊新政府对债务减免的要求，并警告称希腊的经济问题尚未消失。做为对希腊反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)周日赢得大选的回应，欧盟表示减免希腊债务将违反欧元区规定，并向区内其他成员国发出错误的信息。在有关延期还债的谈判开始前，希腊政府必须得到延长现有纾困计划的保证，以争取时间就未来的经济政策和国际金主延长贷款期限进行重新磋商。

--OPEC秘书长称油价可能很快反弹，警告称未来油价或大涨

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。

但交易员漠视巴德里对于油价或已触底的看法，美国原油终场收于近六年低点。

--李克强称要继续创新调控思路，围绕区间调控实施更精准定向调控

中国国务院总理李克强表示，当前多重矛盾叠加，宏观调控难度加大，必须继续创新调控思路和方式，宏观政策既要坚持基本取向，又要动静相宜、主动作为，围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。他称，当前中国经济发展进入新常态，必须按下全面深化改革的“快进键”，用好政府和市场这“两只手”，打造“双引擎”，让传统产业加快升级、新兴生产力加快成长，实现新常态下稳增长与调结构的平衡，使保持中高速增长、迈向中高端水平成为中国经济发展的主旋律。此外，今年还要进一步深化财税金融等重点改革，在强实体、促创新、惠民生、防风险等方面更大发力。

--保监会公布，安邦人寿保险获批出资5亿元成立基金管理公司

中国保监会公布，同意安邦人寿保险股份有限公司出资5亿元，设立安邦基金管理有限公司，出资额占比100%。保监会要求，安邦人寿应按照监管规定，定期向保监会报告非保险子公司情况和投资管理情况。公告显示，下一步，安邦人寿应向中国证监会提出申请，履行设立基金管理公司的法定程序。

此外刊登在香港联交所公告显示，安邦人寿的母公司--安邦保险集团1月20日继续增持民生银行A股；增持后，其持有民生银行股份占总股本比例为19.28%。

--美股业绩：

* 微软季度获利下降，但符合华尔街预期，因个人电脑(PC)销售低迷打压了市场对Windows软件的需求，而且该公司正在应对美元走强的影响。微软股价在周一美股盘后交易中重挫3%，至45.63美元。

* 德州仪器(德仪公布第四季业绩增长，对当季营收的展望则与分析师预期一致，受汽车业对晶片(芯片)的需求成长提振。德州仪器第四季营收为32.7亿美元，较上年同期增长8%，略高于华尔街预估，因该公司加强深耕类比与嵌入式晶片领域。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小涨，因对左翼政党在希腊大选中获胜可能给欧元区带来新危机的担忧，被能源上涨所抵消。能源股领涨，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对路透表示，油价可能已经触顶，短期内就会反弹。

道琼工业指数微升6.10点，或0.03%，至17,678.70点；标准普尔500指数小涨5.27点，或0.26%，至2,057.09点；Nasdaq指数上扬13.88点，或0.29%，至4,771.76点。

--希腊股市在震荡交投中走低，因反对撙节计划的左翼激进联盟党在周日的大选中获胜，欧洲其他股市保持升势，受助于欧洲央行的购债承诺。希腊ATG指数急跌3.2%，银行股领跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.6%，报1,488.03点，触及七年收盘新高。德国DAX指数攀升1.4%，收报10,798.33点；法国CAC 40指数上扬0.74%，报4,675.13点。英国富时100指数上涨0.29%，报6,852.40点。

汇市:

--欧元兑美元反弹，因投资者利用欧元在过去两日连续大跌的机会锁定获利。大幅抛售拖累欧元在过去两日走低，而希腊反撙节政党在大选中胜出让欧元雪上加霜，兑美元在亚洲交易时段触及2003年9月以来最低1.1098美元。纽约汇市尾盘，欧元兑美元上扬0.52%，报1.1262美元，略低于日高1.1295美元。年内迄今，欧元兑美元仍下跌6.9%。

欧元兑日圆反弹1.36%，至133.43日圆。美元兑日圆上扬0.57%，报118.475日圆。欧元兑瑞郎涨幅最大，尾盘跳升3%，至1.01695瑞郎。美元兑瑞郎尾盘跳升2.39%，升至0.90330瑞郎，成交清淡。美元兑卢布急升6.74%，报68.57卢布，之前标普将俄罗斯评等降至垃圾级，为逾10年来首次，称因经济成长前景转弱。

债市:

--美国公债价格下滑，本周有900亿美元供应进场。纽约地区将有强暴风雪袭击，令市场成交低迷。本周稍后较短期公债供应的前景令两年期公债承压，两年期公债跌约1/32，收益率升3个基点，至约0.52%。指标10年期美国公债收益率持稳在1.82%附近，接近上周五收盘水准。

30年期公债收益率一度触及2.34%下方的纪录低点，尾盘价格跌7/32，收益率升1个基点，报2.40%。由于较短期公债收益率升幅较大，美国公债收益率曲线继续趋平，两年期/10年期公债收益率差收窄至略高于130个基点，为2012年7月来最窄。

--葡萄牙公债收益率触及纪录低位，因对欧洲央行量化宽松(QE)计划抱有的希望，在很大程度上抵消了希腊反撙节的左翼激进联盟党赢得大选对债市造成的影响。

葡萄牙10年期公债收益率下跌12个基点，至纪录新低2.112%。西班牙和意大利公债收益率略高于历史低点。10年期德债收益率触及纪录低位0.299%后反弹。希腊10年期公债收益率上扬45个基点，报9.07%，较短期公债收益率攀升165个基点，报11.86%。

油市:

--原油价格盘中陷入拉锯，美国原油终场收于近六年低点，交易员漠视石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对于油价或已触底的看法。

布兰特原油价格跌1.3%报每桶48.16美元；美国原油跌近1%，结算价报45.15美元，为该合约最低结算价。

金属市场:

--金价下挫逾1%，因交易商在上周金价升至五个月高位后获利了结，较广泛市场摆脱了希腊反对撙节措施的政党赢得大选的消息影响。现货金在1947 GMT，下跌1%，报每盎司1,280.80美元，脱离稍早低点1,275.75美元。美国2月期金收低13.20美元或1%，报1,279.40美元。

现货银下跌1.9%，报每盎司17.90美元。现货钯金下滑0.6%，报每盎司775.72美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,247.99美元。

--期铜从五年半低位反弹，投资者摆脱了对希腊大选结果的担忧，因对中国再度开始累积国有金属储备的臆测升温。LME三个月期铜盘中触及2009年7月以来最低5,339.50美元，后缩减跌幅，收报每吨5,580美元，上扬1.27%。

三个月期铝收报每吨1,880美元，上扬2.84%；三个月期锌收涨1.86%，报每吨2,134美元；三个月期锡升0.64%，收报每吨19,600美元；三个月期镍跳涨2.79%，收报每吨14,750美元。三个月期铅收报每吨1,870美元，上扬1.3%。(完)

(整理 许娜；审校 杜明霞)

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