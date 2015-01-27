《路透早报》--1月28日

1月23日，工人们在杭州为苹果专卖店做开业前的准备工作。 REUTERS/Chance Chan

[今日看点]

经济数据：

--澳洲第四季消费者物价指数

--新西兰12月贸易收支

--瑞银集团12月瑞士消费指数

--德国2月Gfk消费者信心指数和12月进口物价

--法国1月消费者信心指数

--美国12月建筑许可修正值和1月23日当周抵押贷款市场指数

重大经济事件及官员讲话：

--泰国央行举行货币政策委员会会议

--美联储联邦公开市场委员会宣布利率决定，公布政策声明(1900GMT)

--新西兰央行公布利率决定(2000GMT)

--“欧元区货币政策展望和银行业联盟发展”会议，德国央行委员Joachim Nagel主持会议

--第19届全球金融峰会2015，发言者包括经济合作暨发展组织首席经济学家曼恩和欧洲央行执委普雷特

--瑞典央行执委会会议

美国重要企业业绩：波音、Facebook和高通等。

以下为1月27日下午5:00至1月28日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国耐久财订单反映企业支出放缓，但消费者信心创七年半高位

衡量美国企业投资计划的指标--核心资本财订单12月下降0.6%，为连续第四个月回落，暗示全球成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。

被用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中设备支出的指标--核心资本财付运下降0.2%，表明第四季GDP预估有下调风险，目前分析师预计将增长3%左右。

但其他数据显示，美国经济增长势头仍然稳健。1月消费者信心升至近七年半高位，12月新屋销售触及2008年6月以来最高。耐久财订单数据欠佳扶助打压美国股市。美元指数走软，公债价格攀升。

--独家：文件显示欧盟计划2019年前落实资本市场联盟

路透看到的一份欧盟文件显示，欧盟计划在2019年前落实“资本市场联盟”，从鼓励企业直接投资这一能快速取得成效的政策开始。此文件首次为欧盟执委会的核心政策设立时间表。协调资本市场规则，以增加股票、债券和其他证券交易是欧盟的一项重要目标。持怀疑态度的人称，欧盟不可能实现完全顺畅的资本市场联盟。但欧盟相信，可以采取很多重要措施，以提振投资并让欧洲不再那么容易受到银行业问题的冲击。

--希腊新总理任命反对撙节的人士组成内阁，股市下挫且公债收益率飙升

希腊新总理齐普拉斯周二任命反对撙节的人士组成内阁，并暂停希腊最大港口的私有化，表明他计划坚守竞选誓言，尽管欧元区和金融市场发出警告。

希腊市场连续第二天陷入动荡，股市指标ATG股指收挫3.7%，银行股遭遇重创。希腊借款成本增加，公债收益率飙升。投资人担心希腊新政府会同欧盟有冲突。赢得大选的左翼激进联盟党明确表示反对救助条款。

--雅虎计划免税剥离所持阿里巴巴股份，盘后股价跳涨

雅虎公布了一项免税剥离其所持阿里巴巴15%股权的计划，这是备受期待的雅虎剥离其所持阿里巴巴股权进程的第一步。这部份股权的估值大约为400亿美元。雅虎股价在周二盘后交易中大涨约7%至51.45美元。此前雅虎并公布季度获利略高于分析师预计，但营收略逊于预期。

--苹果第一季IPHONE销售强于预期，但中国市场销量仍不及美国

美国苹果公布的季度业绩远超华尔街预期，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，在中国亦旺销，不过美国仍是iPhone产品的头号市场。该公司在12月27日止的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，许多分析师原本预期还不到7,000万部。该季度营收从上年同期的5,760亿美元增至7,460亿美元。苹果股价在盘后交易中上涨5%左右，报114.90美元。

--卡特彼勒公布净利下滑，且低于市场预期，主要因近期原油、铜、煤和铁矿石价格下跌。该公司第四季净利为7.57亿美元，较上年的10.3亿美元下跌近25%。每股盈余为1.23美元，上年同期为1.54美元，分析师预估EPS为1.55美元。卡特彼勒股价大跌7.2%，报79.85美元，扶助推动美股收挫逾1%。

--其他重要企业财报：

* 宝洁预计2015年无法实现营收和获利增长，因美元强势

* 辉瑞第四季营收优于预期，但2015年财测令人失望

* AT&T第四季净亏损略低于华尔街预估，盘后股价上涨

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收跌逾1%，因部分行业的龙头企业业绩令人失望，反应经济状况转弱，而耐久财订单意外减少也打压市场人气。科技股指数重挫3.3%，创2011年11月来最大单日跌幅，对大盘的拖累最大，因微软业绩不佳。工业股也下滑，卡特彼勒领跌。

道琼工业指数急跌291.49点，或1.65%，至17,387.21点；标准普尔500指数收挫27.53点，或1.34%，至2,029.56点；Nasdaq指数回落90.266点，或1.89%，至4,681.497点。

--对希腊的担忧重燃以及西门子和飞利浦等企业公布的业绩疲弱给欧股升势划上句号。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数结束八日连升，收低0.8%，报1,475.84点。

德国DAX指数下挫1.57%，收报10,628.58点；法国CAC 40指数收低1.09%，报4,624.21点。英国富时100指数跌0.6%，报6,811.61点。

汇市:

--美元下跌，汇市策略师直指美国耐久财订单意外下跌，促使市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息的时间可能比预期更久。在美国经济咨商会称1月消费者信心指数升至逾七年来最高后，美元缩减跌幅。

在EBS电子交易平台，欧元兑美元劲升1.24%，报1.13760美元，脱离1.14230美元日内高位。欧元进一步远离周一在希腊选举后触及的11年低位1.1098美元。美元兑日圆下滑0.52%，报117.85日圆。欧元兑日圆上涨0.75%，报134.14日圆。欧元兑瑞郎攀升0.90%，报1.02510瑞郎。

债市:

--美国公债价格涨跌互见，30年期公债收益率触及纪录低点，因经济数据令投资人担心全球经济成长艰难，且美股大跌。30年期公债跌2/32，收益率报2.40%，在美国商务部公布，12月扣除飞机的非国防资本财下滑0.6%后，该收益率一度触及2.328%的纪录低点。

根据汤森路透数据，指标10年期美国公债收益率也从低点反弹，尾盘报1.8214%，价格升1/32。短期公债价格小幅上涨。五年期/30年期公债收益率差小幅扩大至108个基点。

--希腊借贷成本跳涨，银行股急降拖累希腊股市走低，因反对希腊纾困计划的左翼激进联盟党(Syriza)在周末选举中胜出。三年期希腊公债收益率上涨至14%以上，自周日选举以来上升了4个百分点，但仍低于今年年初时的16%。希腊公债的疲弱表现也给其他低评级欧元区公债带来压力，但后者跌势受限，因欧洲央行将从3月开始购债的前景提供了缓冲。

10年期希腊公债收益率飙升56个基点，至9.80%日内高位，较短期希腊公债收益率大幅上涨，反映投资者担心希腊可能再次处于违约的边缘。10年期西班牙、葡萄牙和意大利公债收益率升幅介乎3-7个基点，但策略师仍然有信心，欧洲央行量化宽松计划前景将对这些资产提供支撑。

油市:

--原油价格上涨最多3%，因美元下跌提振美元计价商品，令被抛售的油市有一些回补空头，使持续了七个月的跌势稍作喘息。油市上涨，尽管预计上周美国原油库存将再次大幅增加，令一些交易商意外。但其他交易商认为油价还没有开始出现持续性反弹，因为对全球原油供应过剩的忧虑犹在。

指标布兰特原油收高1.44美元，或3%，报每桶49.60美元，此前升至离50美元仅差1美分的水平。美国原油期货收涨1.08美元，或2.4%，报每桶46.23美元，日高在46.55美元。

金属市场:

--黄金在连跌两日后上涨1%，因在周三美联储政策会议结束前，美元和股市下跌。美联储将可能推迟升息时间的预期。1927 GMT，现货金上涨1%，报1,293.06美元。2月美国期金收升1%，报每盎司1,291.70美元。

现货银上升0.9%，报每盎司18.03美元。现货钯金涨0.1%，报每盎司781美元。现货铂金升0.9%，报每盎司1,259.25美元。

--期铜向昨日触及的五年半低位回落，因投资人担心中国经济成长放缓及需求疲弱，且金属库存不断增加。LME三个月期铜收报每吨5,425美元，跌2.8%。1月迄今期铜下挫14%，过去两年已经大跌了20%。

三个月期铝收报每吨1,855美元，跌1.3%；三个月期锌收挫1.4%，报每吨2,105美元；三个月期铅收报每吨1,869.50美元，微跌0.03%。三个月期锡大跌1.5%，收报每吨19,305美元；三个月期镍小涨0.3%，收报每吨14,800美元。(完)

(整理 许娜；审校 杜明霞)

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