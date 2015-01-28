《路透早报》--1月29日

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

[今日看点]

经济数据：

--日本12月零售销售

--澳洲第四季出口和进口物价

--英国1月Nationwide房价指数和工业联盟(CBI)零售销售差值

--德国1月失业数据及消费者物价指数(CPI)

--欧元区12月M3货供额、1月企业景气指数和消费者信心指数

--意大利12月薪资通胀、1月制造业信心指数和消费者信心指数

--美国1月26日当周申领失业金数据和12月成屋待完成销售指数

重大经济事件及官员讲话：

--巴西央行公布1月利率会议记录(1030GMT)

--欧洲央行执委普雷特在第19届2015年全球金融峰会演讲(0910GMT)

--欧洲央行执委科尔参加“欧元的未来”的讨论(1630GMT)

美国重要企业业绩：亚马逊、谷歌、福特汽车、时代华纳有线、康菲石油国际和陶氏化学等。

以下为1月28日下午5:00至1月29日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储乐观看待美国经济，暗示仍准备在今年升息

美联储表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，一改之前声明中“以适度步伐扩张”的措辞，暗示联储仍准备在今年升息。

联储重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下滑。决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情况将逐渐消失。声明基本回避了欧洲与亚洲经济低迷的情况，仅表示在决定升息时间时，将考虑到“金融与国际形势发展”，这也是自2013年1月以来，联储首度提及全球市场。

美国长期公债收益率下跌，因部分投资人将关注焦点放在美联储提及国际形势发展与通胀疲弱方面，这可能令联储措辞与市场预期之间的差距扩大。美元全线走扬。

--希腊总理叫停私有化计划，重挫希腊金融市场

希腊总理齐普拉斯在周三首次主持的内阁会议上表示，必须坚持其反撙节承诺，他之前已叫停在签署救助计划时同意的希腊最大港口私有化计划。市场认为这显示齐普拉斯打算贯彻选前承诺，包括推翻纾困计划、放弃撙节、重新协商希腊债务。信贷评等机构标准普尔将希腊B主权评等列入负面观察名单，称如果同国际金主的谈判受阻，可能下调希腊评等。

希腊反纾困内阁引发投资者疑虑，希腊短期公债收益率因而跳升至2012年债务重组以来最高，希腊股市继续大跌，ATG指数暴跌9.2%，希腊银行股指数崩跌27%，触及纪录低位。

--独家：欧盟对俄罗斯新制裁可能包含资本市场限制举措

欧盟官员称，欧盟对俄罗斯的新制裁可能将包括更多资本市场限制举措，使得俄罗斯企业更难再融资，并可能影响俄罗斯主权债券。此外欧盟可能还将进一步限制俄罗斯获得欧盟油气产业方面的先进技术。

--新西兰央行和马来西亚央行均按兵不动，一如市场预期

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将维持利率不变“一段时间”，因通胀偏低。央行表示，未来的利率行动，无论是升息还是降息都要取决于经济数据；同时在声明中放弃了需要升息的措辞。央行还称，新西兰元汇率高企和油价回落将导致贸易商品通胀非常疲弱，新西兰元汇率仍处于不合理的高位，预计将进一步大幅走低。

此前，马来西亚央行一如外界预期宣布维持指标利率在3.25%不变，同时称通胀率料低于预期，并且经济依然处于稳定增长道路上，尽管大宗商品价格大幅下挫。

--中国证监会称第二轮两融检查属日常监管，不宜过分解读--新华

据新华网周三晚间报导，中国证监会当日晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。对于市场担心新一轮融资融券（两融）是否会引发股市大跌，证监会表示，“这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。”

--美股业绩：

* 社交网络业巨擘Facebook第四季营收增长49%，移动广告业务增长帮助公司获利和营收均超越华尔街预期。但营收增长幅度为2013年初以来最小，且支出增长加快。Facebook股价在盘后交易中下跌约2.6%，之前在收盘水准上下波动。

* 波音第四季核心获利飙升并预计2015年现金流增加，股价收高

* 高通第一财季营收高于预期，但下调2015年财测

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大跌，受标普500指数能源股重挫拖累，此前美联储重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。

道琼工业指数下跌195.84点，或1.13%，至17,191.37点；标准普尔500指数收挫27.39点，或1.35%，至2,002.16点；Nasdaq指数回落43.50点，或0.93%，至4,637.99点。

--希腊股市继续大跌，因反对纾困计划的希腊左翼激进联盟党赢得周日选举后，对银行业的忧虑加深，以及希腊新政府取消企业私有化计划。其他欧洲股市全线小幅上涨，一些企业季报乐观，且苹果获利增幅强劲提振欧洲科技股。

希腊ATG指数暴跌9.2%，希腊银行股指数崩跌27%，触及纪录低位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,474.99点。英国富时100指数上升0.21%，收报6,825.94点；德国DAX指数上涨0.78%，收报10,710.97点；法国CAC 40指数下跌0.29%，收报4,610.94点。

汇市:

-- 美元走强，兑包括欧元和瑞郎等主要货币出现普涨，因美联储重申在决定何时升息上会保持“耐心”。美联储声明发布后，美元指数小涨至日高，纽约尾盘升0.56%，报94.551，低于周五触及的11年高位。欧元兑美元跌至日低，在EBS电子交易平台上大跌0.82%，报1.12865美元。

欧元兑瑞郎跌0.36%，报1.0234瑞郎。美元兑瑞郎则升0.49%，报0.9070瑞郎。美元兑日圆下挫0.26%，报117.54日圆。新西兰元兑美元跌至近四年最低的0.7328美元，此前新西兰央行表示，预计将维持利率不变一段时间，下一步行动是升息还是降息取决于经济数据。

债市:

--美国公债价格劲扬，30年期公债收益率触及纪录低位，因美联储表示，通胀低于预期，且暗示对全球经济的担忧将是其在未来政策会议上决定是否调整利率的考量之一。30年期公债价格尾盘上扬2-18/32，收益率报2.29%，根据路透数据，盘中触及纪录新低2.273%。 10年期公债价格攀升30/32，收益率降至1.72%。

联储声明公布后，10年期通膨保值公债收率走低，从周二的18.4个基点降至12.1个基点。五年期公债价格上扬24/32，收益率报1.52%；两年期公债价格攀升2/32，收益率为0.46%。

--希腊短期公债收益率跳升至2012年债务重组以来最高，投资人担心，反对纾困案的希腊新政府准备在重商债务条款时与国际金主讨价还价，此疑虑重创希腊金融市场。票息为3.375%的2017年7月到期希腊公债收益率飙升308个基点，报17.28%，为7月推出以来最高，之后小幅回落。去年4月发售的，票息为4.75%的2019年4月到期希腊五年期指标公债收益率暴涨约180个基点，报13.74%。希腊指标10年期公债收益率升89个基点，报10.70%。

欧元区其它二线国家公债收益率也上涨，葡萄牙10年期公债收益率涨15个基点，报2.36%，西班牙和意大利10年期公债收益率则分别上扬约5个基点，至1.45%和1.59%。德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.35%。

油市:

--油价重挫，美国原油期货触及近六年低位，之前美国政府报告，最近一周美国原油库存创纪录高位，加重对全球原油供应过剩的担忧。这一因素自去年夏季以来打压油价节节败退。

美国近月原油期货收跌1.78美元，或近4%，报每桶44.45美元。收盘前触及2009年4月以来最低44.08美元。根据路透数据，近月合约的未平仓合约连续第五日保持在纪录高位附近。指标布兰特原油期货收挫1.13美元，或2.3%，报每桶48.47美元，日低为48.29美元。

金属市场:

--在美联储称将对升息决定上保持“耐心”后，金价扩大跌幅。1957 GMT，现货金跌0.6%，报1,284.11美元，交投区间宽幅为13美元。2月美国期金收跌5.80美元，报每盎司1,285.90美元。

现货银跌0.3%，报每盎司17.97美元。现货钯金劲涨2%，报每盎司793.50美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司1,253.50美元。

--期铜上扬，进一步远离五年半低位，因在美联储公布政策声明前，交易商在仍然较低水平借机买入。LME三个月期铜收报每吨5,480美元，上扬1.01%，在前日急挫3%后反弹。

三个月期锌收涨0.62%，报每吨2,118美元，部分收复昨日的失地。三个月期铅最后买入价上扬0.94%，报每吨1,887美元。三个月期锡收跌0.31%，报每吨19,245美元。三个月期镍收涨1.55%，报每吨15,030美元。三个月期铝收跌0.16%，报每吨1,852美元。(完)

(整理 许娜；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。