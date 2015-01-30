《路透早报》--1月30日

图为纽约证交所的一名交易员在看电脑上的信息。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据：

--香港12月M-3货币供应

--台湾第四季经济成长率概估值

--澳洲第四季生产者物价指数(PPI)、12月民间部门信贷和房屋信贷

--日本12月工业生产、建筑订单和房屋开工

--英国1月Gfk消费者信心指数、12月消费者信贷

--德国12月实质零售销售

--法国12月消费者支出及PPI

--瑞士1月KOF领先指标

--意大利12月失业率及PPI

--欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值、12月失业率

--加拿大11月国内生产总值(GDP)

--美国第四季GDP初值和企业雇佣成本、1月芝加哥采购经理人指数及路透/密西根大学消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行公布半年一度的通胀报告(0300GMT)

--俄罗斯央行宣布利率决定(0930GMT)

--瑞典央行执委会会议

--美联储理事塔鲁洛发表题为“推进宏观审慎政策目标”的演讲(1745GMT)

美国重要企业业绩：雪佛龙(Chevron)、万事达卡和施乐(全录,Xerox)等。

以下为1月29日下午5:00至1月30日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口降至近15年低位，成屋待完成销售急跌3.7%

美国上周初请失业金人口减少4.3万人--降幅为2012年11月以来最大，经季节性调整后为26.5万人，为2000年4月以来最低，且低于分析师预期的30万人，这是反应就业市场表现良好的最新信号。

其它数据显示，12月成屋待完成销售指数较上月大跌3.7%，至100.7的八个月低位，预估为上升0.5%。第四季房屋拥有率降至20年低点。不过，随着就业市场不断改善，楼市应会在今年重拾升势。

--欧盟延长对俄制裁并推迟对新举措作出决定，希腊表示支持

欧盟成员国外长决定延长现有对俄罗斯的制裁措施，暂不采取更严格的经济举措；希腊放弃反对立场，称自己“并非俄罗斯傀儡”。欧盟外长同意将去年对俄实施的旅游禁令及资产冻结举措延长至9月，并在2月9日再次开会时列出其他可能受制裁人员的名单。但他们放弃了上次会议草案中曾经出现关于拟定“进一步限制性措施”的措辞。欧盟外交政策主管表示，有关此类措施的决定将留给下月召开的欧盟领导人峰会。华盛顿方面表示，美国不打算马上发布新的制裁声明。

--丹麦央行两周内第三次降息令人意外，利率再创纪录新低

丹麦央行两周内第三次降息，利率再创历史新低；此前该行进行市场干预，力图将丹麦克朗兑欧元汇率控制在窄幅区间内。丹麦央行将定期存单利率由负0.35%调降至负0.50%，自上周一以来已累计降息45个基点。尽管上周分析师就预测，丹麦央行已采取的行动可能不足以令克朗走贬，但几乎没人料到下一次降息来得这么快，尤其是在丹麦利率低于欧元区指标利率负0.2%水平的情况下--这使克朗吸引力较欧元为低。

--韩国12月工业生产增幅创逾五年来最大，缓和经济降温疑虑

韩国12月经季节调整后工业生产较前月上升3.0%，增幅为逾五年来最大，部分缓解对韩国经济快速降温的担忧。11月修正后为增长1.0%，初值为增长1.3%。

12月工业生产为2009年9月创下3.7%增幅以来的最快增速，路透调查预估为成长1.0%。和上年同期相比，12月工业生产增长0.4%，路透调查预估中值为下滑1.0%，11月修正后为下滑3.6%。

12月经季节调整的服务业产出较前月持平，11月修正后为下跌0.3。

--德国1月HICP初值较前月下降1.3%，为2009年10月来首降

联邦统计局周四公布，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月下降1.3%，为2009年10月以来首次下降，预估为下滑1.0%；较上年同期下降0.5%，预估为下滑0.2%。

德国1月消费者物价指数(CPI)初值较前月下滑1.0%，较上年同期下跌0.3%；预估分别为下滑0.8%和下滑0.1%。

--消息人士称，国储局2015年计划至少买进20万吨铜

三名业内消息人士称，中国国家物资储备局计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能是该数字的两倍以上。消息人士称，国储局为2015年购铜罕见地定下了“弹性”计划。因为铜价下跌，2014年购买量超过了当初的计划。消息人士透露，国储局已确定2015年购铜计划，第一批是20万吨；此外可能额外买进30万吨或者更多，取决于价格情况。

--美股业绩：

阿里巴巴季度营收逊于预期，股价收盘挫跌

谷歌第四季营收不及预期，因网络广告价格下跌和美元上涨

亚马逊获利强于预期，股价劲扬

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四尾盘反弹，终场收高，因油价上涨且苹果及波音股价劲扬，扶助抵销部份企业季报令人失望，和美国货币政策疑虑继续发酵所来的影响。

道琼工业指数大涨225.48点，或1.31%，至17,416.85点；标准普尔500指数收高19.09点，或0.95%，至2,021.25点；Nasdaq指数上扬45.41点，或0.98%，至4,683.41点。

--欧洲股市小跌，受疲弱的企业业绩拖累，因油价大跌打击权重能源企业。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,473.19点，跟随美股昨日跌势。

英国富时100指数跌0.22%，收报6,810.60点；德国DAX指数 上涨0.25%，收报10,737.87点；法国CAC 40指数上扬0.44%，收报4,631.43点。

汇市:

--瑞郎再度主导汇市交易，兑欧元和美元都下滑，因市场再度臆测瑞士央行进场干预，而商品货币兑美元大跌。欧元普涨，尽管面临希腊同欧盟的政治纷争，但美元强势的主旋律保持完整。欧元兑瑞郎在电子交易平台EBS上升至1.0464瑞郎，大涨超过2.30%，这是自瑞士央行两周前意外取消瑞郎兑欧元上限以来最高位。美元兑瑞郎上扬逾2%，报0.9252瑞郎，欧元兑美元升0.31%，报1.1324美元。

新西兰元兑美元跌0.86%，报0.7251美元，盘中触及四年低点0.7235美元。澳元兑美元重挫逾2%，至五年半新低0.7720美元，之后反弹至0.7765美元，当日下挫1.57%。丹麦央行降息至-0.5%的纪录低点，以打压丹麦克朗的升值压力。丹麦克朗兑欧元跌至7.4415克朗，之后反弹至7.4425。美元兑日圆升0.65%，报118.34日圆，结束两日连跌。

债市:

--美国公债价格回落，长期公债收益率从纪录低位反弹，因美国初请失业金人口数据降至15年低位，且投资者为640亿美元新债供应留出空间。在连涨三日后，30年期公债价格尾盘回落23/32，收益率报2.3281%。10年期公债价格尾盘跌9/32，收益率升至1.7597%。

根据汤森路透数据，其他年期的公债价格也多数走低。五年期公债价格尾盘跌6/32，收益率报1.2812%;七年期公债价格回落8/32，收益率报1.5698%。

--德国公债收益率走低，对希腊新政府反纾困立场的担忧，提振最高评等资产的买需，投资人亦开始认为美联储可能暂时不会升息。德国公债收益率跟随美债收益率跌势，10年期和30年期债券收益率各自跌至0.35%和0.97%，盘中分别低见0.327%和0.938%。

但低评级公债走势相反，葡萄牙、意大利和西班牙等10年期公债收益率分别上涨2-3个基点，各自报2.40%、1.62%和1.48%。希腊10年期公债收益率触及一年半高位11.39%，之后回落至10.59%。

油市:

--全球原油价格微幅上涨，但在此之前，美国原油触及约六年低位，布兰特原油缩减涨幅，因数据显示本已处于纪录高位的美国原油库存进一步上升。

美国原油结算价报每桶44.53美元，上涨0.08美元，从日内低位43.58美元反弹。布兰特原油结算价报每桶49.13美元，上涨0.66美元，日内高位在49.24美元。两份原油合约价差走宽至12月29日来最宽水平。[O/NCN]

金属市场:

--金价下挫超过2%，至两周低点，白银跌幅为一年半来最大，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示联储仍准备在今年升息。现货金一度跌至每盎司1,251.86美元的两周低位，在1920 GMT，下挫2.1%，报1,257.01美元。2月美国期金大幅收跌2.4%，报每盎司1,254.60美元。

现货银急跌6.4%，至每盎司16.81美元，跌穿100日移动均线，创2013年6月来最大单日跌幅。现货钯金猛跌3%，至每盎司768.50美元。现货铂金挫跌3%，报每盎司1,215.97美元，为10月来表现最差的一日。

--期铜和其他金属价格走低，因担忧供应过剩 ，以及美联储发出更多即将升息的信号。LME三个月期铜收跌1.6%，报每吨5,390美元，稍早触及日低5 ,346美元，逼近周一触及的五年半低位5,339.50美元。

三个月期镍下跌0.9%，收报每吨14,900美元。三个月期铝收跌1.8%，报每吨1,819美元。三个月期锌回落1.3%，收报每吨2,090美元。三个月期铅收挫1.4%，报每吨1 ,860美元。三个月期锡收盘时没有成交，最后买入价报每吨19,150美元 ，下跌0.5%。(完)

(整理 许娜；审校 龚芳)

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