《路透早报》--1月31日

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

[重大数据或新闻]

--美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。

美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯接受CNBC访问时表示，仍预计联储将在年中升息。他看到美国经济的强劲势头，2015年成长动能强劲；预计到今年年底失业率将降至5%。

* 美国达拉斯联储总裁费希尔在接受路透访问时称，美联储处于‘临界点’，准备升息，但问题是何时。他说，个人倾向于提前升息，但这一观点属“少数派”。费希尔称美元走强有助于美国就业增长。

* 美国圣路易斯联储总裁布拉德接受彭博电台采访时表示，欧洲央行宽松举措对美国有利，联储不应延迟升息。

--欧洲方面，希腊财长称希腊政府不会同国际金主合作，也不寻求延长救助计划。希腊能源部长表示，希腊政府将取消国有天然气公司私有化计划，且反对加国金矿商在希腊的投资项目。

* 丹麦暂停发售国内和海外债券，以扶助阻止外汇流入并保持丹麦克朗兑欧元在窄幅区间内。

--俄罗斯央行周五将指标利率调降两个百分点，至15%；目前俄国经济正滑向衰退，因国际油价崩跌，且欧美国家为乌克兰危机制裁俄罗斯。

* 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜为央行降息决定提出辩护，她表示，放宽货币政策将阻止经济过度放缓。

--国际货币基金组织(IMF)预计加拿大2015年经济成长2.3%，2014年增幅估计为2.4%。尽管油价回落将拖累成长，但今年加拿大成长动能持续。IMF分析显示加拿大房价被高估了7-20%；仍预计会“软着陆”。

--BAKER HUGHES称，美国原油钻井平台本周减少94座至2012年来最低，降幅为1987年来最大。消息刺激油价周五劲涨逾8%。

--中国证监会周五晚下发24家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中上交所11家，深交所中小板5家，创业板8家。此次为今年第二批新股发行，新股发行节奏较上次有所加快。

--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：

* 一份调查报告显示，1月美国消费者信心指数升至11年最高，因就业和薪资前景改善。汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数终值为98.1，为2004年1月来最高终值，延续8月来的升势。路透访查分析师预估中值为98.2，1月初值为98.2，12月终值为93.6。

* 供应管理协会(ISM)1月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.4，分析师预估为57.5；12月为58.8。

* 加拿大统计局公布的数据显示，11月国内生产总值(GDP)较前月意外下滑0.2%，主因制造业、矿业和油气业下滑。

* 欧元区1月消费者物价下跌，齐平历来跌幅纪录，且大于市场预估，强化欧洲央行量化宽松计划支持阵营气势。欧盟统计局周五公布欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.6%，12月时为下跌0.2%。1月跌幅大于路透调查预估的下跌0.5%。

* 欧盟统计局公布，欧元区12月失业率为11.4%，路透调查访问的分析师预估为11.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收低，盘中交投震荡，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。道琼工业指数下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。本周，道指和标普500指数也挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。标普500指数在1月创2014年1月来最大月度跌幅，且为2012年4月－5月以来首次出现连续两个月下滑。

--欧洲股市下滑，但1月表现为逾三年来最佳，受到欧洲央行推出量化宽松政策将激活欧元区经济成长，及企业盈利反弹的希望带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数1月份大涨7.1%，为2011年10月来最大月度升幅，表现远超美股。该指数周五收低0.6%，报1,465.04点。英国富时100指数下跌0.9%，收报6,749.40点；德国DAX指数收低0.41%，报10,694.32点；法国CAC 40指数下滑0.59%，收报4,604.25点。

汇市: --美元涨跌互见，此前美国公布的第四季GDP数据逊于预期，但数据中包括消费者支出以2006年以来最快速度增长，令市场对美元长期升势的预期保持完整。美元指数下滑0.10%，但本月连升第七个月，为1971年美元实行自由浮动以来最长的月度升势。欧元兑美元在电子交易平台EBS上跌0.18%，报1.1299美元。美元兑日圆跌0.75%，报117.40日圆，本周跌约0.30%。

加拿大11月经济意外萎缩0.2%，促使市场热议加拿大央行在3月可能将再度降息。美元兑加元周五急升至近六年高位1.2797加元，之后缩减涨幅，尾盘升0.60%，报1.2693加元，本周上升2.2%，为连升10周。

债市: --美国公债价格跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美联储会推迟升息。30年期公债价格尾盘劲升2-5/32，收益率降至近纪录低位2.2287%，盘中触及纪录低位2.226%。本月30年期公债的月度总回报有望超过10%。10年期公债价格周五尾盘涨26/32，收益率报1.6640%，稍早触及2013年5月以来最低1.649%。七年期公债价格上扬1-22/32，收益率报1.4835%。

--欧元区最高评级公债收益率下滑，因通缩风险成为市场焦点，且美国经济增速放缓，令全球经济忧虑加重。希腊资产抛售持续，此前希腊财长称希腊政府不会同国际金主合作，也不寻求延长救助计划。10年期德国公债收益率下降5个基点，报0.305%，接近周一创下0.299%的纪录低位。其他最高评等欧元区公债收益率下跌5-6个基点。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌4-5个基点，分别报1.60%和1.43%，脱离日内低位。三年期希腊公债收益率劲升超过150个基点，略高于19%，此为去年7月该公债发售以来的最高。10年期希腊公债收益率大涨90个基点，至10.50%。

油市:

--油价飙升逾8%，为两年半最大单日涨幅，因数据显示美国石油开采商开始为页岩油生产热潮降温。布兰特原油期货收涨3.86美元，报每桶52.99美元，日高为53.08美元。美国原油期货收涨3.71美元，报每桶48.24美元。

金属市场:

--金价从两日跌势中反弹，因美国第四季经济成长大幅放缓，提振了黄金的避险吸引力，扶助金价在1月录得三年最大月度升幅。油价周五尾盘强劲上涨，也带动了金价的升势。本月现货金大涨8%，为2012年1月来最大升幅。周五，现货金一度升至每盎司1,283美元的高位，在2020 GMT，上扬2%，报1,281美元。2月美国期金大幅收高2%或23.90美元，报每盎司1,278.50美元日高。结算后收油价急升带动，2月期金升至1,281美元，赶上现货市场高位。

现货银升1.7%，至每盎司17.20美元，现货钯金跌0.1%，至每盎司771.52美元。现货铂金升1.2%，报每盎司1,235.25美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝上涨，因欧洲零售销售数据强劲和一些投资者在周末前回补空头。LME三个月期铜大幅收涨2%，报每吨5,495 美元，全数扳回上日录得的跌幅。1月期铜挫跌约13%，连跌第七周，为2008年7月来最长跌势。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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