《路透早报》--1月31日

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
[重大数据或新闻]
--美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。
美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。
--美国旧金山联储总裁威廉姆斯接受CNBC访问时表示，仍预计联储将在年中升息。他看到美国经济的强劲势头，2015年成长动能强劲；预计到今年年底失业率将降至5%。
* 美国达拉斯联储总裁费希尔在接受路透访问时称，美联储处于‘临界点’，准备升息，但问题是何时。他说，个人倾向于提前升息，但这一观点属“少数派”。费希尔称美元走强有助于美国就业增长。
* 美国圣路易斯联储总裁布拉德接受彭博电台采访时表示，欧洲央行宽松举措对美国有利，联储不应延迟升息。
--欧洲方面，希腊财长称希腊政府不会同国际金主合作，也不寻求延长救助计划。希腊能源部长表示，希腊政府将取消国有天然气公司私有化计划，且反对加国金矿商在希腊的投资项目。
* 丹麦暂停发售国内和海外债券，以扶助阻止外汇流入并保持丹麦克朗兑欧元在窄幅区间内。
--俄罗斯央行周五将指标利率调降两个百分点，至15%；目前俄国经济正滑向衰退，因国际油价崩跌，且欧美国家为乌克兰危机制裁俄罗斯。
* 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜为央行降息决定提出辩护，她表示，放宽货币政策将阻止经济过度放缓。
--国际货币基金组织(IMF)预计加拿大2015年经济成长2.3%，2014年增幅估计为2.4%。尽管油价回落将拖累成长，但今年加拿大成长动能持续。IMF分析显示加拿大房价被高估了7-20%；仍预计会“软着陆”。
--BAKER HUGHES称，美国原油钻井平台本周减少94座至2012年来最低，降幅为1987年来最大。消息刺激油价周五劲涨逾8%。
--中国证监会周五晚下发24家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中上交所11家，深交所中小板5家，创业板8家。此次为今年第二批新股发行，新股发行节奏较上次有所加快。
--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：
* 一份调查报告显示，1月美国消费者信心指数升至11年最高，因就业和薪资前景改善。汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数终值为98.1，为2004年1月来最高终值，延续8月来的升势。路透访查分析师预估中值为98.2，1月初值为98.2，12月终值为93.6。
* 供应管理协会(ISM)1月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.4，分析师预估为57.5；12月为58.8。
* 加拿大统计局公布的数据显示，11月国内生产总值(GDP)较前月意外下滑0.2%，主因制造业、矿业和油气业下滑。
* 欧元区1月消费者物价下跌，齐平历来跌幅纪录，且大于市场预估，强化欧洲央行量化宽松计划支持阵营气势。欧盟统计局周五公布欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.6%，12月时为下跌0.2%。1月跌幅大于路透调查预估的下跌0.5%。
* 欧盟统计局公布，欧元区12月失业率为11.4%，路透调查访问的分析师预估为11.5%。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五大幅收低，盘中交投震荡，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。道琼工业指数下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。本周，道指和标普500指数也挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。标普500指数在1月创2014年1月来最大月度跌幅，且为2012年4月－5月以来首次出现连续两个月下滑。
--欧洲股市下滑，但1月表现为逾三年来最佳，受到欧洲央行推出量化宽松政策将激活欧元区经济成长，及企业盈利反弹的希望带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数1月份大涨7.1%，为2011年10月来最大月度升幅，表现远超美股。该指数周五收低0.6%，报1,465.04点。英国富时100指数下跌0.9%，收报6,749.40点；德国DAX指数收低0.41%，报10,694.32点；法国CAC 40指数下滑0.59%，收报4,604.25点。
汇市: --美元涨跌互见，此前美国公布的第四季GDP数据逊于预期，但数据中包括消费者支出以2006年以来最快速度增长，令市场对美元长期升势的预期保持完整。美元指数下滑0.10%，但本月连升第七个月，为1971年美元实行自由浮动以来最长的月度升势。欧元兑美元在电子交易平台EBS上跌0.18%，报1.1299美元。美元兑日圆跌0.75%，报117.40日圆，本周跌约0.30%。
加拿大11月经济意外萎缩0.2%，促使市场热议加拿大央行在3月可能将再度降息。美元兑加元周五急升至近六年高位1.2797加元，之后缩减涨幅，尾盘升0.60%，报1.2693加元，本周上升2.2%，为连升10周。
债市: --美国公债价格跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美联储会推迟升息。30年期公债价格尾盘劲升2-5/32，收益率降至近纪录低位2.2287%，盘中触及纪录低位2.226%。本月30年期公债的月度总回报有望超过10%。10年期公债价格周五尾盘涨26/32，收益率报1.6640%，稍早触及2013年5月以来最低1.649%。七年期公债价格上扬1-22/32，收益率报1.4835%。
--欧元区最高评级公债收益率下滑，因通缩风险成为市场焦点，且美国经济增速放缓，令全球经济忧虑加重。希腊资产抛售持续，此前希腊财长称希腊政府不会同国际金主合作，也不寻求延长救助计划。10年期德国公债收益率下降5个基点，报0.305%，接近周一创下0.299%的纪录低位。其他最高评等欧元区公债收益率下跌5-6个基点。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌4-5个基点，分别报1.60%和1.43%，脱离日内低位。三年期希腊公债收益率劲升超过150个基点，略高于19%，此为去年7月该公债发售以来的最高。10年期希腊公债收益率大涨90个基点，至10.50%。
油市:
--油价飙升逾8%，为两年半最大单日涨幅，因数据显示美国石油开采商开始为页岩油生产热潮降温。布兰特原油期货收涨3.86美元，报每桶52.99美元，日高为53.08美元。美国原油期货收涨3.71美元，报每桶48.24美元。
金属市场:
--金价从两日跌势中反弹，因美国第四季经济成长大幅放缓，提振了黄金的避险吸引力，扶助金价在1月录得三年最大月度升幅。油价周五尾盘强劲上涨，也带动了金价的升势。本月现货金大涨8%，为2012年1月来最大升幅。周五，现货金一度升至每盎司1,283美元的高位，在2020 GMT，上扬2%，报1,281美元。2月美国期金大幅收高2%或23.90美元，报每盎司1,278.50美元日高。结算后收油价急升带动，2月期金升至1,281美元，赶上现货市场高位。
现货银升1.7%，至每盎司17.20美元，现货钯金跌0.1%，至每盎司771.52美元。现货铂金升1.2%，报每盎司1,235.25美元。
--伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝上涨，因欧洲零售销售数据强劲和一些投资者在周末前回补空头。LME三个月期铜大幅收涨2%，报每吨5,495 美元，全数扳回上日录得的跌幅。1月期铜挫跌约13%，连跌第七周，为2008年7月来最长跌势。(完)
(整理 利棣儿 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。