《路透早报》--2月7日

[重大数据或新闻]

--1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。数据带动美国公债收益率跳升，美元大涨。

* 数据公布后，路透调查显示，19位美国一级交易商中10位预计美联储将在今年6月升息(1月9日的调查为20位中有13位)。19位美国一级交易商中17位预计在今年年底前至少会升息两次。美国一级交易商对联邦基金利率目标的预估中值为2015年底为75个基点，2016年底为2.125%。美国一级交易商对联储在6月升息可能性的预估中值为42.5%，对2015年底升息机率的预估为80%。

--亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国就业增长以及经济持续扩张使美国有望在2015年年中或稍后升息，美联储应该考虑6月以后所有的升息可能性。但他表示，低通胀和薪资增长疲弱令人担心。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储上个月就应该在其货币政策声明中放弃“耐心”的表述，称对于美联储加息时点的关注，应该纯粹基于经济的表现。

--欧元区官员周五称，欧元区财长将在2月11日举行特别会议讨论对希腊支持问题，为周四欧盟领导人会议做准备。

* 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧元区部长等待希腊在周三会议上提交改革计划。他说，希腊必须在2月16日之前申请将救助计划延期，以继续获得欧元区的金融支持。

* 希腊官员称，希腊不要救助计划余款，但望授权增发短债及欧洲央行退回其所持希腊债券的获利。

* 标准普尔将希腊主权评等从B下调至B-，下调希腊长期评等一级距至B-，希腊仍处于信用负面观察名单。标普警告称，流动性限制使希腊新政府与债权人就融资计划的达成协议的时间框架被缩窄。

* 穆迪对希腊政府公债的评级为CAA1，正进行下调评估。穆迪表示，进行下调评估的主要原因是希腊和政府债权人之间的磋商结果高度不确定。

--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：

* 美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布，12月美国消费者信贷增加147.5亿美元，预估为增加150亿美元。11月修正后为增加134.7亿美元，前值为增加140.8亿。

* 加拿大统计局公布数据显示，1月就业岗位增加3.54万个，增幅中大部分是兼职就业以及55岁及以上的妇女，预测中值为增加0.45万人。1月失业率从去年12月的6.7%降至6.6%。

* 英国国家统计局公布，英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑(路透调查预估为逆差91亿英镑)；11月修正为逆差92.83亿英镑。2014年全年整体贸易逆差为348亿英镑，为2010年以来最大逆差。

--国际货币基金组织(IMF)周五在报告中指出，未来油价走势的不确定性可能给IMF对全球经济的预测带来麻烦。一方面，油价降低可能持续，对全球需求的刺激作用可大于IMF在1月时的预测，当时IMF将今年的全球经济增长预估下调至3.5%。IMF称，另一方面，低油价可能迫使企业或政府削减供应，使油价上涨的速度快于预期。

--中国商务部部长高虎城在全国进出口工作会议上表示，今年中国外贸面临的形势依然复杂严峻，实现外贸平稳增长需要付出艰苦努力。针对今年外贸工作重点，商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山提出了六大任务，首先是要进一步推动稳定外贸增长政策的落实，加大整顿规范进出口环节收费工作力度，提高贸易便利化水平，保持政策的连续与稳定。

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[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因美国就业报告好于预期支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。道琼工业指数下跌60.59点，或0.34%，至17,824.29点；标准普尔500指数下滑7.05点，或0.34%，至2,055.47点；Nasdaq指数下跌20.699点，或0.43%，至4,744.398点。本周，道指劲升3.8%，录得2013年1月以来最大单周涨幅；标普500指数上扬3%，为12月来升幅最大的一周；Nasdaq指数本月上升2.4%。

--欧洲股市触及七年高位，从稍早跌势中反弹，因美国非农就业报告直指全球最大经济体美国的潜在力道。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.2%，报1,490.84点，稍早触及七年高位1,492.66点。英国富时100指数下跌0.18%，收报6,853.44点；法国CAC 40指数下滑0.26%，收报4,691.03点。德国DAX指数微跌0.54%，收报10,846.39点。

汇市:

--美元兑主要货币上扬，因数据显示，1月美国就业岗位强劲增长，薪资反弹，巩固了美联储将在年中升息的预期。美元指数尾盘上扬1.15%，报94.640。美元兑日圆触及三周半最高119.230日圆，尾盘上扬1.13%，报118.845日圆。美元兑瑞郎升0.45%，尾盘报0.92540瑞郎。欧元兑美元尾盘跌1.38%，报1.13220美元。不过，本周欧元小涨，连涨第二周，部分受助于市场臆测瑞士央行入市买入欧元。

债市:

--美国公债收益率跳升，收益率曲线趋平，此前美国公布1月就业增长强劲，带动了一些对美国联邦储备委员会(FED/美联储)提前升息的押注。两年期公债收益率从0.53%升至0.64%，为1月7日来最高，五年期公债收益率由1.29%升至1.46%，为1月9日来最高。五年期/30年期公债收益率差由报告发布前的112个基点降至105个基点，一度触及102个基点。

指标10年期公债收益率跳升至1月12日来最高的1.94%， 报告发布前为1.81%。30年期公债收益率升至1月22日来最高 的2.51%，之前为2.41%。

--德债收益率上涨，因1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美联储在年中升息再度成为可能。希腊公债继续跑输其他欧元区公债，但希腊资产抛售速度缓和，此前欧洲央行批准希腊央行向该国银行提供足够的紧急资金，以避免大量资金流出希腊。10年期德债收益率上涨1个基点，报0.374%，在非农就业报告前，该收益率低见0.337%。10年期希腊公债收益率上涨48个基点，报10.45%，三年期和五年期希腊公债收益率大幅上升74-100个基点，分别报17.96%和14.30%。意大利和西班牙公债收益率各升3个基点，分别报1.58%和1.49%。

油市:

--原油价格续升，指标布兰特原油期货创下17年来最大两周升幅，因美国石油钻井平台持续减少，且产油国利比亚暴力事件扶助市场从6月来的大跌中反弹。油价在过去六个交易日急升约20%，但仍较去年年中高位低约一半。布兰特原油期货本周升9%，为2011年来最大周度升幅，过去两周激升19%，为1998年来最大。

布兰特原油期货周五收报每桶57.80美元，上涨1.23美元，或2.2%。美国原油收报每桶51.69美元，上升1.21美元，或2.4%。

金属市场:

--金价下挫逾2%，因美国公布的就业数据强于预期，巩固了美联储将在年中升息的预期，全球股市和美元上涨。1902 GMT，现货金下跌2.4%，报每盎司1,234.70美元， 之前下跌至三周低点1,228.25美元。今日跌幅为12月15日来最大，本周迄今重挫3.8%，将是10月31日来最大周度跌幅。美国4月期金收跌2.2%，报每盎司1,234.60美元。

--期铜下滑，因在美国公布优于预期的就业数据后美元延续升势，但油价反弹以及对中国政府政策将提振需求的期望限制了期铜的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.22%，报每吨5,650美元，本周上扬约3%，为8月来最大周度升幅。今年迄今，期铜下挫近一成。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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