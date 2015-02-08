《路透早报》--2月9日

图为置于欧元现钞上的希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

[今日看点]

经济数据：

--日本1月银行放款余额(8日2350GMT)

--日本12月经常帐数据(8日2350GMT)

--澳洲1月ANZ报纸和网上招聘广告(0030GMT)

--日本1月消费者信心指数(0500GMT)

--日本1月服务业景气判断指数(0500GMT)

--德国12月进出口与贸易收支(0700GMT)

--台湾1月进出口(0800GMT)

--欧元区2月Sentix投资者信心指数(0930GMT)

--加拿大1月房屋开工年率(1315GMT)

--美国2月就业趋势指数(1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行(RMB Clearing Bank)成立仪式(0015GMT)

--20国集团(G20)财长和央行总裁于土耳其伊斯坦布尔举行会议(至2月10日)

--日本央行审议委员森本宜久发表讲话(1530GMT)

美国重要企业业绩：邓白氏与孩之宝等。

以下为2月6日下午5:00至2月9日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国就业岗位和时薪双双劲扬，美联储年中升息再度成为可能

1月美国非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个；时薪上涨0.12美元，12月为下降0.05美元，同比增长2.2%，为8月以来最大增幅。

数据巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点，也使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。数据带动美国公债收益率跳升，美元大涨。

--希腊总理拒绝延长纾困且拟删减节支举措，势将与欧盟对立

希腊总理齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的节支措施，拒绝延长国际救援计划。这将使他走上与欧洲伙伴对立的道路。齐普拉斯在就任后的首个议会重要演说中，飞快地念出一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。欧盟伙伴虽警告希腊须坚守在接受2,400亿欧元纾困时所做出的承诺，但齐普拉斯似乎无动于衷，他表示自己想完全履行治愈节支“伤口”的竞选承诺。他说，希腊将达成预算平衡，但不会再追求不切实际的基本预算盈余，即扣除偿债支出之后预算仍为盈余。希腊命运将成本周20国集团财经官员会议及欧盟领导人峰会的重要议题。

标准普尔周五将希腊长期主权信用评等由“B”调降至“B-”,希腊长期和短期债信评等仍位于负面观察名单中。穆迪将希腊公债评等Caa1置入调降观察名单，穆迪警告，希腊与债权人的谈判结果有极大不确定性。

--中国1月外贸衰退顺差创新高，内外俱疲宜用汇率等政策对冲

中国海关周日公布，1月进出口总值同比萎缩10.9%，环比锐减16%。其中出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%，远逊于路透调查预估的增长6.3%和下降3%，贸易顺差达600.3亿美元，继去年11月后再创新高。尽管市场已有所预期，但1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。随着美元持续升值和外围货币的竞争性贬值，人民币的被动升值已对中国出口造成一定压力，分析人士纷纷支招人民币兑美元应进一步贬值。对于进口骤降凸显的内需疲弱问题，则需要通过放松货币政策来纾缓。

--本周G20财长和央行总裁会议将着重讨论如何刺激全球经济增长

本周举行的20国集团(G20)财长和央行总裁会议将面临如何协调行动刺激全球经济增长的艰钜任务，主要经济体目前经济增长步伐不一致且货币政策出现了分化。G20会议周一和周二在伊斯坦布尔召开，在全球大部分地区成长放缓之际，对美国能否持续引领全球经济成长将成为会议的重要议题。本次会议召开之际，恰逢希腊问题又为欧洲经济蒙上了新的阴影，油价低迷打压通胀和增长前景，美元升值威胁新兴经济体的成长。土耳其副总理Ali Babacan周日在国际金融协会(IIF)的会议上表示，做为此次G20会议的东道国，将致力于应对全球增长低迷的问题，以及给与低收入国家更多的话语权。

--中国国务院常务会议决定，报请人大授权在土地制度改革试点地区暂时调整相关法规的决定草案

中国国务院周五召开常务会议，决定报请全国人大授权在土地制度改革试点地区暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法有关规定的决定草案。政府网刊登的新闻稿引述会议内容称，草案提出要在坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线的前提下开展试点，允许符合条件的存量农村集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股，与国有建设用地使用权同等入市、同权同价。草案还规定，下放宅基地审批权，明确土地征收要综合考虑土地用途和区位、经济发展水平、人均收入等，合理确定补偿标准，妥善安排被征地农民住房和社会保障。

此外，中国商务部部长高虎城在全国进出口工作会议上表示，今年中国外贸面临的形势依然复杂严峻，实现外贸平稳增长需要付出艰苦努力。针对今年外贸工作重点，商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山提出了六大任务，首先是要进一步推动稳定外贸增长政策的落实，加大整顿规范进出口环节收费工作力度，提高贸易便利化水平，保持政策的连续与稳定。

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示，他认为美国经济继续成长的强劲力道，足以支持今年晚些时候开始加息，但通胀和薪资增长乏力“令人担忧”。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储上个月就应该在其货币政策声明中放弃“耐心”的表述，称对于美联储加息时点的关注，应该纯粹基于经济的表现。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因美国就业报告好于预期，支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。

道琼工业指数下跌60.59点，或0.34%，至17,824.29点；标准普尔500指数下滑7.05点，或0.34%，至2,055.47点；Nasdaq指数下跌20.699点，或0.43%，至4,744.398点。本周，道指劲升3.8%，录得2013年1月以来最大单周涨幅；标普500指数上扬3%，为12月来升幅最大的一周；Nasdaq指数升2.4%。

--欧洲股市触及七年高位，从稍早跌势中反弹，因美国非农就业报告直指全球最大经济体美国的潜在力道。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.2%，报1,490.84点，稍早触及七年高位1,492.66点。英国富时100指数下跌0.18%，收报6,853.44点；法国CAC 40指数下滑0.26%，收报4,691.03点。德国DAX指数微跌0.54%，收报10,846.39点。

汇市:

--美元兑主要货币上扬，因数据显示，1月美国就业岗位强劲增长，薪资反弹，巩固了美联储将在年中升息的预期。

美元指数尾盘上扬1.15%，报94.640。美元兑日圆触及三周半最高119.230日圆，尾盘上扬1.13%，报118.845日圆。美元兑瑞郎升0.45%，尾盘报0.92540瑞郎。欧元兑美元尾盘跌1.38%，报1.13220美元。不过，本周欧元小涨，连涨第二周，部分受助于市场臆测瑞士央行入市买入欧元。

债市:

--美国公债收益率跳升，收益率曲线趋平，此前美国公布1月就业增长强劲，带动了一些对美联储提前升息的押注。

两年期公债收益率从0.53%升至0.64%，为1月7日来最高，五年期公债收益率由1.29%升至1.46%，为1月9日来最高。指标10年期公债收益率跳升至1月12日来最高的1.94%， 报告发布前为1.81%。30年期公债收益率由2.41%升至1月22日来最高的2.51%。

--德债收益率上涨，因1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，增加了美联储在年中升息的可能。希腊公债继续跑输其他欧元区公债，但希腊资产抛售速度缓和，此前欧洲央行批准希腊央行向该国银行提供足够的紧急资金，以避免大量资金流出希腊。

10年期德债收益率上涨1个基点，报0.374%，在非农就业报告前，该收益率低见0.337%。10年期希腊公债收益率上涨48个基点，报10.45%，三年期和五年期希腊公债收益率大幅上升74-100个基点，分别报17.96%和14.30%。意大利和西班牙10年期公债收益率各升3个基点，分别报1.58%和1.49%。

油市:

--原油价格续升，指标布兰特原油期货创下17年来最大两周升幅，因美国石油钻井平台持续减少，且产油国利比亚发生暴力事件，扶助市场从6月开始的大跌中反弹。油价在过去六个交易日急升约20%，但仍较去年年中高位低约一半。布兰特原油期货本周升9%，为2011年来最大周度升幅，过去两周激升19%，为1998年来最大。

布兰特原油期货周五结算价报每桶57.80美元，上涨1.23美元，或2.2%。美国原油收报每桶51.69美元，上升1.21美元，或2.4%。

金属市场:

--金价下挫逾2%，因美国公布的就业数据强于预期，提升了美联储将在年中升息的预期，全球股市和美元上涨。

1902 GMT，现货金下跌2.4%，报每盎司1,234.70美元， 之前下跌至三周低点1,228.25美元。今日跌幅为12月15日来最大，本周迄今重挫3.8%，将是10月31日止当周以来最大周度跌幅。美国4月期金结算价跌2.2%，报每盎司1,234.60美元。

--期铜下滑，因在美国公布优于预期的就业数据后美元延续升势，但油价反弹以及对中国政府政策将提振需求的期望限制了期铜的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.22%，报每吨5,650美元，本周上扬约3%，为8月来最大周度升幅。今年迄今，期铜下挫近一成。(完)

(整理 陈宗琦；审校 李爽)

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