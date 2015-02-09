《路透早报》--2月10日

2月9日，奥地利总理法伊曼和希腊总理齐普拉斯出席在维也纳召开的记者会。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

[今日看点]

经济数据：

--中国公布1月居民消费价格指数(CPI)及工业生产者出厂价格指数(PPI)(0130GMT)

--韩国1月进出口物价(2100GMT)、韩国1月失业率(2300GMT)

--澳洲国民银行(NAB)1月企业现况与信心指数(0030GMT)

--澳洲第四季房屋价格指数(0030GMT)

--新西兰1月电子卡零售销售(2145GMT)

--澳洲2月消费者信心指数(2月10-11日2300GMT)

--英国零售业联盟(BRC)1月零售销售(0001GMT)

--瑞士1月失业率(0645GMT)、消费者物价指数(0815GMT)

--法国12月工业生产(0745GMT)、意大利12月工业生产(0900GMT)

--英国12月工业生产与制造业产出(0930GMT)

--美国1月NFIB小企业信心指数(1400GMT)

--美国12月JOLTS职位空缺数(1500GMT)、2月IBD经济乐观指数(1500GMT)

--美国12月批发(趸售)库存与趸售销售(1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--20国集团(G20)财长和央行总裁于土耳其伊斯坦布尔举行会议(最后一日)

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛发表演说(1320GMT)

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730GMT)

--欧洲央行执委普雷特将出席葡萄牙央行组织的一次会议

美国重要企业业绩：可口可乐与西联汇款等。

以下为2月9日下午5:00至2月10日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧元区与希腊分歧加剧，美加出面斡旋

希腊与欧元区伙伴国迈向边缘政治，希腊左翼总理齐普拉斯坚持不会延续与改革挂钩的纾困计划，德国则表示如果没有这样的计划，希腊就得不到救助资金。

欧盟执委会主席容克警告希腊不要指望欧元区会向齐普拉斯的要求妥协。目前双方对抗加剧，打击了金融市场，促使美国和加拿大也站出来呼吁保持冷静并作出让步。希腊财长表示，如果希腊被迫退出，欧元区将像“纸牌屋”一样崩塌，言辞愈发激烈。

--美国高通支付9.75亿美元以和解中国反垄断调查

美国移动芯片制造商高通已同意向中国支付9.75亿美元罚金，用于了结中国政府对其已进行14个月的反垄断行为调查，这创下中国史上最大笔的企业罚款记录。高通在一份声明稿中指出，这起协议同时要求高通调降在中国收取的专利费。高通因为这笔罚款而调降全年获利预估，罚款相当于每股0.58美元，不过该公司也同时略为调高营收预估低点预估。投资人乐于见到这个拖延已久的调查有了结果，推动高通股价盘后大涨超过3%。

--G20会议针对各国设定投资目标的提案遭强烈反对

关于一项针对各国设定特定投资目标以刺激经济成长的提案，20国集团(G20)国家财经官员看来可能加以回绝；目前看来全球经济成长正越发仰赖美国经济。土耳其为2015年的G20轮值主席，该国财政部长Ali Babacan倾向就各国投资设定目标，而此一构想正在讨论当中。但看来此一构想难以获得支持。法国财长萨潘向记者表示，“我正在推动一个全球性的目标。欧洲可以自行设定目标并加以达成，但我并不支持所有国家都设定严格的目标。”一名G20消息人士称，此一构想已经不在讨论范围之内了。

--东欧情势：奥巴马称仍在权衡关于武装乌克兰军队的决定

美国总统奥巴马暗示，他将等待关于乌克兰问题的会谈结果，然后再决定是否武装乌克兰政府。他说仍倾向于使用外交与制裁手段来解决这场危机。奥巴马在白宫与到访的德国总理默克尔召开记者会时表示，向乌克兰提供武器是他和顾问们正在考虑的选项之一。但他明确指出，在与俄罗斯总统普京的意志较量过程中，对于提高在乌克兰问题上的赌注以及危及美欧团结持保留态度。默克尔反对向乌克兰政府提供武器。奥巴马表示，他和默克尔均同意目前必须维持制裁，如果情况照现在的发展继续下去，俄罗斯可能更加遭到孤立。由于前次和平协议失败，默克尔已表明她对最新的谈判能否成功不抱预期。

欧盟周一暂缓扩大制裁的行动，好让谈判有最后的机会。欧盟外交部长周一批准禁止更多乌克兰分离主义者及俄罗斯人士的入境签证并冻结其资产。但法国外交部长法比约斯说，会等到2月16日才执行，以给予和平谈判更多时间。

--韩国财长暗示当前利率政策或维持不变

韩国企划财政部长官崔炅焕周一对路透表示，韩国利率政策可能会在一段时间内保持不变，该国经济将继续以稳健的步伐复苏，通胀率将保持稳定。他还表示，欧洲央行的量化宽松措施最终可能有利于韩国依赖于出口的经济，因这可以提振欧洲对韩国出口的需求。崔炅焕在伊斯坦布尔参加20国集团(G20)财长会议时表示，韩国政府今年将推进经济改革作为比“上调或下调利率”更为重要的一项任务。崔炅焕还表示，那些只采取促进本国竞争力的货币政策的国家对全球经济无益，他呼吁20国集团领导人在提高政策协调方面发挥更大作用。

--OPEC月报称，油价下跌对其他产油国的打击超出预期

石油输出国组织(OPEC)大幅上调2015年对该组织石油的需求预估，称自6月以来油价跌去一半，使美国等其他产油国石油生产放缓的速度快于此前预期。OPEC公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。与上次报告相比，OPEC将其他产油国原油日供应增幅下调了42万桶，至85万桶/每日，这一定程度上是因为美国页岩油生产放缓，以及能源公司的资本投资减少。OPEC认为低油价将刺激消费。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，因投资者担心希腊债务协商且中国经济数据令人失望，加之美国利率前景不确定。

道琼工业指数下跌95.08点，或0.53%，至17,729.21点；标准普尔500指数下滑8.73点，或0.42%，至2,046.74点；Nasdaq指数下跌18.39点，或0.39%，至4,726.01点。

--欧洲股市走低，受累于中国贸易数据逊于预期，以及对希腊与欧盟关系的担忧不断加剧，之前希腊总理宣布推翻节支举措的计划。乌克兰东部的暴力冲突不断升级也令投资者不安。

德国DAX指数收跌1.69%，报10,663.51点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.73%，报1,480.01点。英国富时100指数下跌0.24%，收报6,837.15点；法国CAC 40指数下滑0.85%，收报4,651.08点。[.EUCN] 汇市: --日圆兑美元和欧元走强，因对乌克兰冲突和希腊未来能否留在欧元区的担忧促使投资者寻求避险。日圆兑美元在过去两日连跌后反弹，年内迄今累计上扬0.7%。日圆上周五受创，因强劲的美国就业数据重新点燃对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年内升息的乐观情绪。

纽约汇市尾盘，美元兑日圆跌0.6%，报118.37日圆。欧元兑日圆下跌0.3%，报134.14日圆。尽管欧元区前景总体负面，欧元兑美元仍上扬0.2%，报1.1326美元。美元指数跌0.2%，报94.475。[FRX/CN]

债市:

--美国公债价格下滑，指标收益率徘徊在近一个月高位，交易员准备迎接本周640亿美元的公债标售。在稍早的欧洲交易时段，美国公债价格上升，因希腊僵局和乌克兰冲 突促投资者把资金转向避险的公债。

据汤森路透数据，指标10年期美国公债收益率在隔夜时段触及1.886%的低位，但价格最新下跌7/32，收益率报1.947%。30年期美国现货公债收益率尾盘报2.5386%，价格跌14/32。较短期公债价格亦下滑，五年期至30年期收益率差报104.04个基点。

--希腊三年期公债收益率一度暴涨高达3.7个百分点至21.74%，为去年7月该债券发售以来最高。因希腊总理齐普拉斯在首次国会演说中，面对日益升高的外界压力，表现出不愿屈服的态度。

意大利和西班牙10年期公债收益率升8-12个基点，因欧洲央行将在下个月开始购买公债的因素抵消了希腊危机蔓延的影响。德国10年期公债收益率下跌最多4个基点至0.34%。

油市:

--原油价格连续第三日跳升，因石油输出国组织(OPEC)上调今年原油需求预估，并预计非OPEC产油国供应减少。OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

指标布兰特原油期货结算价报每桶58.34美元，上涨0.54美元，或近1%，盘中一度升至59.61美元。美国原油收报每桶52.86美元，上升1.17美元，或2.3%，日高为53.99美元。

金属市场:

--金价从上日触及的三周低位微幅上涨，因中国贸易数据和希腊忧虑拖累欧洲股市走低。

1946 GMT，现货金上涨0.7%，报每盎司1,241.43美元。周五金价创2013年12月来最大单日跌幅，触及1,228.25美元，因在美国非农就业数据公布后美元上扬。美国4月期金结算价上扬0.6%，报每盎司1,241.50美元。

--期铜小涨，因投资人摆脱逊于预期的中国贸易数据影响，但期镍下滑，因库存创新高显示原本预期的供应短缺没有成真。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨5,673美元，上一交易日下挫1.2%。期铝收高0.4%，报每吨1,877美元。期锡收报每吨18,225美元，跌1.5%。期锌跌0.1%，报每吨2,160美元。期铅跌0.1%，收报每吨1,851美元。(完)

(整理 陈宗琦；审校 李爽)

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