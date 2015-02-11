《路透早报》--2月11日

图为在伊斯坦布尔拍摄的欧元现钞和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

[今日看点]

经济数据：

--日本1月国内企业物价指数(2350GMT)

--日本12月机械订单(2350GMT)

--澳洲12月房屋融资(0030GMT)

--法国12月经常帐收支(0745GMT)

--美国一周抵押贷款市场指数与再融资指数(1200GMT)

--美国1月联邦预算(1900GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--欧元区各国财长将召开特别会议，讨论如何处理希腊的财政支持问题。

--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。

--日本央行审议委员佐藤健裕在2015年日本证券峰会就日本经济前景发表演说(1410GMT)

--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse对企业与金融界人士发表谈话(1530GMT)

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300GMT)

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200GMT)

--欧洲央行执委科尔将在一会议上讲话

--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)

美国重要企业业绩：应用材料、思科、美国大都会人寿保险公司、英伟达、百事可乐、时代华纳等。

以下为2月10日下午5:00至2月11日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧盟执委会主席容克加强与希腊接触，但目前缺乏进展

欧盟执委会主席容克加强与希腊领导人的接触，努力弥合双方在希腊债务问题上的分歧，但欧盟(EU)官员提示不要指望本周能取得突破。

在周三欧元区财长及周四欧盟领袖召开危机会议之前，容克致电希腊总理齐普拉斯，寻求找到延长欧元区对希腊救助计划的方案。容克表示双方对话在“积极合作的气氛”中进行。这种说法旨在平息西方对于希腊可能退出欧元区的担忧。如果希腊退出，可能引发更为广泛的金融动荡。然而，希腊财政部长瓦鲁法基斯拒绝排除与该国债权人之间陷入僵局的可能性。

希腊总理齐普拉斯周二重申，他所带领的政府不会寻求展延该国2,400亿欧元的纾困计划。

齐普拉斯称，有信心与欧洲伙伴达成协议，但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。他指出，政府希望利用希腊已经获得的资金，包括银行纾困基金中的剩余资金。

--美联储拉克尔建议6月加息，威廉姆斯称时机“更加接近”

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该在6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。尽管拉克尔在通胀问题上立场强硬，且一直敦促美联储尽快加息，但这是他首次明确提出应在6月升息。此外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也对金融时报表示，经济状况“越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程”。威廉姆斯认为若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息，称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。

--中国央行营造中性适度货币金融环境，货币工具成基础货币供给主渠道

中国央行发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。央行网站刊登的报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。报告并提到，将继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用，将更多的信贷资源配置到“三农”、小微企业等重点领域和薄弱环节，支持实体经济发展。在市场改革方面，央行报告提出，将进一步健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力，继续培育上海银行间同业拆放利率和贷款基础利率，建设较为完善的市场利率体系。

--美国12月批发库存仅小幅增长，暗示第四季GDP初估值可能被下修

商务部公布，12月批发(趸售)库存较前月增长0.1%，因油价下滑拖低石油库存价值，路透调查的分析师预估为较前月增长0.2%。美国批发库存仅微幅增长，进一步暗示美国第四季成长初估值可能被下修。不过，美国经济前景仍然亮丽。周二公布的另一项数据显示，12月职位空缺急增至503万，为2001年1月以来最高。数据公布后，美国金融市场波澜不兴。美国股市上扬，因寄望希腊与欧盟伙伴国的磋商能达成协议。公债价格回落，美元指数上扬。

--韩国1月进口物价同比下跌19.2%，为1999年初来最快；1月经季调失业率降至3.4%

韩国央行公布数据显示，1月以韩元计进口物价上年同期下降19.2%，此为1999年3月来最大降幅。数据表明物价压力仍然微不足道。央行表示，全球油价下跌导致韩国进口物价下滑。1月以韩元计出口物价较上年同期下滑8.5%，降速为四个月来最快。

此外，统计局公布数据显示，韩国1月经季节调 整的失业率为3.4%，低于12月的3.5%。1月未经季节调整失业率为去年4月以来最高。

--IEA月报称油价可能将持续面临下行压力，因供给依旧充足

国际能源署(IEA)发布报告称，油价可能还会面临更多下行压力，要到在今年晚些时候才会复苏，而供给充足则推动库存上升，并可能升向纪录高位。IEA月报称，供给依旧充足，而投资削减要对产量构成较大的影响还需要时日，因而令油价保持在低位。尽管供应过剩，IEA称，随着“市场参与者看到曙光，并愈发相信石油企业削减支出将引致市场复苏”，油价将可能在今年晚些时候回升。

此外，美国能源资料协会(EIA)在其月报中，将2015年全球石油日需求增长预估上调1万桶，至101万桶，将2016年全球石油日需求增长预估下调2万桶，至101万桶.

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收高，因寄望希腊债务磋商能达成协议，令欧洲局势稳定下来；同时，苹果股价上涨，成为首家美国企业市值超过7,000亿美元，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数。

道琼工业指数上涨139.55点，或0.79%，至17,868.76点；标准普尔500指数上扬21.85点，或1.07%，至2,068.59点；Nasdaq指数大涨61.63点，或1.3%，至4,787.65点。

--欧洲股市收涨，受助于数条报导直指希腊与国际金主可能达成债务协议，其中一则报导称，可能将希腊债务延期六个月。希腊ATG指数急升8%，希腊国家银行暴涨21%，Eurobank跳升20%，Bank of Piraeus劲扬16%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,488.39点，徘徊在近期触及的七年高位之下。英国富时100指数跌0.12%，收报6,829.12点；法国CAC 40指数升0.96%，收报4,695.65点。德国DAX指数上扬0.85%，收报10,753.83点。

汇市:

--美元兑日圆攀升至一个月高位，因美国公债收益率普涨。欧元则因希腊新债务协议的不确定性而承压走低。在欧洲时段上午的交易中，欧元跌穿1.13美元，但之后有报导称，欧洲官员将提出一份折中计划，再给希腊六个月的时间来磋商债务协议。消息公布后，欧元反弹。

纽约汇市尾盘，美元指数上扬0.3%。美元兑日圆上扬0.6%，报119.46日圆，稍早触及一个月高位119.61日圆。欧元兑美元下跌0.1%，报1.1315美元。

债市:

--美国公债价格下滑，指标10年期公债收益率一个月来首次升穿2%，因投资人为美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在年中升息作准备，且将有大量公债供应进场。

根据汤森路透数据，10年期公债收益率盘中高见2.016%，为1月9日来最高，尾盘报1.9897%，价格跌12/32。30年期公债收益率报2.5699%，价格大跌1-2/32，盘中高见2.596%。

--希腊公债反弹，因欧元区财长紧急会议即将举行，一些人士希望会议能成为各方达成协议，缓和希腊与债主之间僵局的第一步。

希腊三年期公债收益率大跌250个基点，至19.36%；五年期公债收益率跌138个基点，至15.19%。这些公债收益率仍远高于10年期公债，这表明投资者担心，他们可能无法收回全部投资。10年期希腊公债收益率跌81个基点至10.46%。

油市:

--原油价格下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。

美国3月原油结算价报每桶50.02美元，大跌2.84美元，或5.37%，日低为49.86美元。指标布兰特原油期货结算价报每桶56.43美元，下挫1.91美元，或3.3%，盘中一度跌至56.11美元。

金属市场:

--金价下跌，因美元上涨，盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑。希腊和乌克兰忧虑降低风险意愿。

2018 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,233.52美元。美国4月期金结算价跌9.30美元，报每盎司1,232.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，因对中国经济成长和需求前景忧虑再次浮现，但供应受阻限制期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨5,595美元。期锡收跌0.1%，收报每吨18,200美元，稍早触及两年半来最低17,950美元。期铅跌1%，收报每吨1,832美元。期锌跌2.1%，报每吨2,115美元。期镍收跌2.3%，报14,805美元。期铝收低2.2%，报每吨1,836美元。(完)

(整理 陈宗琦；审校 李爽)

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