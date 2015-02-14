《路透早报》--2月14日

图为纽交所内的一名期权交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--2月美国消费者信心意外从11年高位回落，因担忧经济成长放缓，暗示近期消费者支出疲弱的势头可能持续一段时间。

* 密西根大学2月美国消费者信心指数初值为93.6，接受路透调查的分析师预估中值为98.1，1月终值为98.1。

* 美国劳工部公布，美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)修正为较前月下降0.2%，前值为下降0.3%。12月扣除食品和能源的最终需求PPI修正后仍为较前月上升0.3%。

* 美国劳工部公布，美国1月出口物价较前月下降2.0%，预估为下降0.9%。1月进口物价较前月下降2.8%，预估为下降3.2%。

* 费城联储调查显示，分析师预计美国首季GDP成长2.7%，之前的预估为2.8%；预计美国首季非农就业岗位平均每月增加26.93万个，之前的预期为21.12万；预计美国首季失业率为5.6%，之前的预估为5.8%。

--希腊银行业消息人士周五表示，欧洲央行(ECB)上调希腊央行向该国银行业提供的紧急流动性上限，是因银行储蓄外流加速，且欧洲央行希望下周在布鲁塞尔就该国债务问题举行磋商时确保银行业的流动性。

--欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3% ，较上年同期增长0.9%。路透调查中的分析师此前预计，欧元区第四季按季增幅为0.2%，同比增幅为0.8%。

--中国人民银行周五公布，1月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高。央行数据并显示，1月末人民币贷款余额同比增13.9%，路透调查中值为13.4%。

--惠誉将乌克兰的外币发行人违约(IDR)评级调降至CC，确认该国CCC本币IDR评级。惠誉下调奥地利评级至AA+，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，受助于科技股走强。小盘股Russell 2000指数也创收盘纪录高位。道琼工业指数上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。

--欧洲股市上涨，德国公布强劲的经济成长数据，带动德股DAX指数创下新高，且希腊股市大幅反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。法国CAC 40指数收高0.7%，收报4,759.36点。英国富时100指数收高0.67%，收报6,873.52点。

汇市:

--美元兑日圆连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。美元指数本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。欧元兑美元变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现，创下三周连涨。

债市:

--美国公债收益率上升，因投资人乐观认为希腊和欧洲将就救助希腊条款达成协议，且此前德国公布的经济成长数据优于预期，令对避险公债的需求降低。指标10年期公债尾盘跌6/32，收益率报2.01%，周四尾盘报1.99%。

--希腊公债回到大选前的水准，因投资人预计希腊新政府接近同国际金主达成协议。希腊公债收益率触及三周最低水准。10年期希腊公债收益率大跌逾一个百分点，至9.31%，短期公债收益率急挫三个百分点，至15.17%。意大利10年期公债收益率周五跌至西班牙10年期公债收益率之下，为七个月来首见。

油市:

--油价连续第二周收高，此前数据显示美国原油钻井平台数量继续减少，而布兰特原油自2015年来首次升穿60美元，但由于供应持续涌入市场，持怀疑态度的市场人士谨慎认为，油价涨势可能会消退。布兰特原油上涨2.24美元，或约4%，结算价报每桶61.52美元，本周录得6%的升幅，本月迄今上涨15%。美国原油上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。

金属市场:

--金价上涨1%后缩减升幅，本周势将小幅下跌，因美国经济数据弱于预期令美元回落。现货金盘中上涨至1,235.20美元日内高位，2003 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,228.46美元。金价本周势将下滑0.4%。美国4月期金收涨6.40美元，报每盎司1,227.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，从盘中稍早触及的三周高位回落，在主要消费国中国一周春节假期前成交萎缩。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,740美元，微升0.07%，盘中触及5,793.50美元的三周高位。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。