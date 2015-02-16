《路透早报》--2月16日

[今日看点]

经济数据：

--日本第四季国内生产总值(GDP)(2350GMT)

--日本12月工业生产修正值(0430GMT)

--台湾公布第四季GDP统计值(0800GMT)

--欧元区12月贸易收支(1000GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--欧元集团会议

--美国市场因总统日假期休市

[重大数据或新闻]

--美消费者信心从11年高位回落，消费支出短期内或继续走疲

2月美国消费者信心意外从11年高位回落，因担忧经济成长放缓，暗示近期消费者支出疲弱的势头可能持续一段时间。

疲弱的信心数据公布后美元延续疲势；此外投资者更加担心经济增长放缓，令30年期美国公债价格跌势扩大，公债收益率曲线趋陡。

主要数据：

* 密西根大学2月美国消费者信心指数初值为93.6，接受路透调查的分析师预估中值为98.1，1月终值为98.1。

* 美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)修正为较前月下降0.2%，前值为下降0.3%。12月扣除食品和能源的最终需求PPI修正后仍为较前月上升0.3%。

* 美国1月出口物价较前月下降2.0%，预估为下降0.9%。1月进口物价较前月下降2.8%，预估为下降3.2%。

* 费城联储调查显示，分析师预计美国首季GDP成长2.7%，之前的预估为2.8%；预计美国首季非农就业岗位平均每月增加26.93万个，之前的预期为21.12万；预计美国首季失业率为5.6%，之前的预估为5.8%。

--希腊承诺“竭尽所能”达成协议，投资者乐见进展股市报以涨声

希腊政府承诺将“竭尽所能”与国际金主达成协议，这令投资者感到振奋。双方专家周五展开技术性磋商，为协议奠基。银行业消息人士表示，由于存款加速外流，因此在欧元区财长周一的关键谈判前，欧洲央行(ECB)周四为希腊银行业提供更多紧急融资额度。在银行股提振下，希腊ATG股指周五收涨逾5%。不过荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆仍淡化周一谈判能迅速做出结论的可能。

--中国外管局报告称跨境资金将继续双向振荡，汇率制度需灵活

中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。为保持跨境资金流动基本稳定，要做好保证汇率制度灵活性等多个问题。报告指出，“作为应对内外冲击的应急手段，汇率可以在短期内保持相对固定，但绝不能长期不变，否则可能背离经济基本面，导致失衡和扭曲不断积累。”报告表示，只要国内经济不出大问题，跨境资金流动就不会发生系统性风险。

--中国1月M2增速创记录低点信贷略超预期，政策仍有放松必要性

在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。分析人士并认为，1月信贷的高增长，中长期贷款的贡献不小，主要是各地力推基建项目的拉动，不过这一势头能否持续仍有待观察。

1月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高。

--欧元区第四季GDP初值按季及按年增幅均高于预估

欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3% ，较上年同期增长0.9%。路透调查中的分析师此前预计，欧元区第四季按季增幅为0.2%，同比增幅为0.8%。

--英央行需较市场预期更早升息--MPC委员威尔

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，英央行需较投资者预期更早开始升息。他表示，英央行预计通胀将回升，2017年中期前将高于2%的目标，因此英央行需逐步升息以作回应。“在我看来，利率上调的时间将需比市场人士目前的预期略早，”他在英国观察家报上撰文写道。投资者已反映首次升息大约将在一年后。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，标普500指数创收盘纪录高位，因能源股跟随油价上涨，而Nasdaq指数触及15年高位，受助于科技股走强。小盘股Russell 2000指数也创收盘纪录高位。道琼工业指数上升46.97点，或0.26%，至18,019.35点；标准普尔500指数上涨8.51点，或0.41%，至2,096.99点；Nasdaq指数大涨36.224点，或0.75%，至4,893.836点。本周，道指上涨1.1%，标普500指数上扬2%，Nasdaq指数劲升3.2%。

--欧洲股市上涨，德国公布强劲的经济成长数据，带动德股DAX指数创下新高，且希腊股市大幅反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。法国CAC 40指数收高0.7%，收报4,759.36点。英国富时100指数收高0.67%，收报6,873.52点。

汇市:

--美元兑日圆连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。美元指数本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。欧元兑美元变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现，创下三周连涨。

债市:

--美国公债收益率上升，因投资人乐观认为希腊和欧洲将就救助希腊条款达成协议，且此前德国公布的经济成长数据优于预期，令对避险公债的需求降低。指标10年期公债尾盘跌6/32，收益率报2.01%，周四尾盘报1.99%。

--希腊公债回到大选前的水准，因投资人预计希腊新政府接近同国际金主达成协议。希腊公债收益率触及三周最低水准。10年期希腊公债收益率大跌逾一个百分点，至9.31%，短期公债收益率急挫三个百分点，至15.17%。意大利10年期公债收益率周五跌至西班牙10年期公债收益率之下，为七个月来首见。

油市:

--油价连续第二周收高，此前数据显示美国原油钻井平台数量继续减少，而布兰特原油自2015年来首次升穿60美元，但由于供应持续涌入市场，持怀疑态度的市场人士谨慎认为，油价涨势可能会消退。布兰特原油上涨2.24美元，或约4%，结算价报每桶61.52美元，本周录得6%的升幅，本月迄今上涨15%。美国原油上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。

金属市场:

--金价上涨1%后缩减升幅，本周势将小幅下跌，因美国经济数据弱于预期令美元回落。现货金盘中上涨至1,235.20美元日内高位，2003 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,228.46美元。金价本周势将下滑0.4%。美国4月期金收涨6.40美元，报每盎司1,227.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，从盘中稍早触及的三周高位回落，在主要消费国中国一周春节假期前成交萎缩。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,740美元，微升0.07%，盘中触及5,793.50美元的三周高位。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰；审校 李军/张荻)

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