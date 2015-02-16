《路透早报》--2月17日

[今日看点]

经济数据：

--中国1月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--香港11-1月失业率

--意大利12月对欧盟/全球贸易收支(0900GMT)

--英国1月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)(0930GMT)

--德国2月ZEW经济景气判断指数(1000GMT)

--美国纽约联邦储备银行2月制造业指数(1330GMT)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)2月房屋市场指数(1500)

--美国12月整体资本净流动(2100)

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行3月政策会议记录(0030)

--韩国央行利率决议

--日本央行货币政策会议(至2月18日)

--欧盟财长会议

--法国央行总裁诺亚在法国议会就货币政策及希腊情势发表讲话(1345)

--瑞士央行总裁乔丹发表讲话，主题为“位于欧洲中心的瑞士：在独立与依赖之间”(1700)

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)

[重大数据或新闻]

--希腊拒绝救助延期致谈判破局

希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破局，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。谈判迅速破局令人质疑希腊在欧元区的未来；此前新选出的左派政府誓言将废弃这项2,400亿欧元的纾困计画、取消紧缩政策、并停止与欧盟/国际货币基金组织(IMF)检查人员合作。主持这场会议的荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，雅典当局可在周五前要求展延，否则纾困方案将在月底到期。希腊政府及其银行业届时将面临现金短绌。

--接受紧急资金救助的希腊银行应改善流动性--德国央行月报

德国央行在月报中敦促希腊接受紧急资金救助的银行业者改善自身的流动性，并敦促其不要购买短期希腊公债。德国央行官员表示，目前被希腊银行业者使用的紧急流动性援助(ELA)，是“用于解决有偿付能力的银行应对暂时的流动性问题。”该央行还表示，今年德国经济增速可能比当前的预测更快，暗示可能上调官方预估数字。

--安邦保险同意收购韩国TONG YANG LIFE的控股性股权

韩国寿险商Tong Yang Life Insurance的最大股东表示，中国安邦保险同意收购前者的控股性股权。韩国私募股权投资公司Vogo Investment在声明中证实了出售一事，但没有透露交易价格；该公司持有Tong Yang的57.5%股权。一位了解情况的人士周一表示，安邦料为这些股权支付约10亿美元。

--欧元区12月贸易顺差为243亿欧元，出口较上年同期增加8%

欧盟统计局公布，欧元区12月贸易顺差为243亿欧元，11月贸易收支修正为顺差212亿欧元，前值为顺差200亿欧元。12月未经调整的出口较上年同期增长8%，进口增长1%；经季节调整的出口较前月下降1.1%，进口下降2.4%。该数据对市场没有带来明显影响。

[市场摘要]:

周一适逢美国总统日假期，美国金融市场休市。

股市:

--希腊股市周一下跌，泛欧股指亦收低，因投资者对于欧元区财长会议将与希腊新政府达成共识的预期减弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,502.10点，略低于周五触及的七年高点。希腊股市继上周大涨11%之后，今日下跌3.8%。

英国富时100指数跌0.24%，收报6,857.05点；法国CAC 40指数跌0.16%，收报4,751.95点。德国DAX指数跌0.37%，收报10,923.23点。

汇市:

--欧元周二在亚洲交易时段早盘全线下跌，此前希腊新债务协议谈判突然破裂，令原本寄望于能有成果的投资者感到失望。欧元兑美元跌至1.1347美元，重又接近1.1270-1.1534区间的低端。欧元兑日圆跌至一周低点134.00，之后小涨至134.57。欧元兑英镑报0.7387。

债市:

--焦虑的投资者周一抛售希腊金融资产，但该国股市持于大选前水准上方，且借款成本低于上周高位，因市场对希腊与欧元区将达成新的债务协议的预期仍在。希腊短期借款成本当日涨逾1个百分点，但较希腊2012年债务违约以来最高位低约4.5点。

希腊10年期公债收益率涨37个基点，至9.88%，略高于上周五触及的两周低位，其他欧元区低评级公债收益率则持稳。

油市:

--油价几无变动，此前一度触及约两个月高位。希腊债务会谈破裂后美元上涨，抵销利比亚暴力活动加剧以及库尔德石油出口忧虑的影响。油价在清淡的交投中稍早曾升至2015年新高，受两大产油国的供应忧虑提振。指标布兰特原油结算价小跌0.12美元，至每桶61.40美元。3月美国原油期货持平于每桶52.78美元。

金属市场:

--金价连续第三日上涨，因美元下跌，且正值欧元区财长开会讨论如何推进希腊纾困计划。1519GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,230.96美元；美国4月期金涨3.90美元，报每盎司1,231.00。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，此前从周五触及的三周高点下滑。因中国农历新年即将来临，市场交易清淡。其他金属下滑，因中国需求前景令人忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,748美元，微升0.1%。期铝下滑0.6%，收报每吨1,825美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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