（更正）《路透早报》--2月24日

图为纽交所内的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

(更正：市场摘要油市报道中，美国原油期货结算价应为“49.45美元”，而非“49.81美元”)

[今日看点]

经济数据：

--德国第四季国内生产总值(GDP)修正值 (0700GMT)

--法国2月企业景气指数 (0745GMT)

--瑞士第四季非农就业岗位 (0815GMT)

--欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000GMT)

--美国12月CaseShiller房价指数 (1400GMT)

--美国2月Markit综合采购经理人指数(PMI)及服务业PMI初值 (1445GMT)

--美国2月消费者信心指数 (1500GMT)

--美国2月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 (1500GMT)

--韩国2月消费者信心指数 (2100GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会就货币政策进行半年一度的证词陈述(1500 GMT)

--加拿大央行总裁波洛兹在西安大略大学发表讲话，此后举行记者会(1845GMT)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯就“英国经济前景”在年度国家经济会议上讲话(0910GMT)。

--韩国企划财政部长官崔炅焕就今年经济成长路径发表演讲(2200GMT)。

--韩国央行总裁李柱烈主持关于经济事件的例行会议(2230GMT)。

以下为2月23日下午5:00至2月24日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--希腊推迟至周二向欧元区提交经济改革计划

一名政府官员表示，希腊将在周二向欧元区提交经济改革计划。原定的最终期限是周一。这份清单是欧元区延长对希腊金融援助的前提。这名官员并未指出延迟原因，但表示欧元区财长将按原定计划，在周二下午评估这份含有打击逃税和腐败行为的经济改革计划。

--汇控年度税前获利下降17%，下调ROE目标

汇丰控股(HSBC)公布年度税前获利下降17%，并下调了获利目标。该行同时表示，关于旗下瑞士分支帮助客户逃税的指控令其蒙羞。汇丰控股称将股东权益报酬率(ROE)目标从12-15%下调至“10%以上”。

汇丰控股公布2014年税前获利187亿美元，低于上年的226亿美元，也低于分析师平均预测的210亿美元。由于税前获利令人失望，该公司股价下挫近6%。

--美国成屋销售触及九个月低位，因房屋供应有限

美国1月成屋销售骤降至九个月最低，因楼市供应短缺，使今年楼市买卖活动将加速的预期降温。全美不动产协会(NAR)公布，美国1月成屋销售按月骤降4.9%，年率为482万户，为去年4月以来最低水平。预估为497万户。12月经修正后为507万户，前值为504万户。

数据公布后，美国公债价格扩大涨幅，美元兑欧元缩减涨幅。美股房屋指数走低，与大盘的总体颓势一致。

--德国2月IFO企业景气指数升至七个月高位，第一季表现添吉兆

德国2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，表明德国经济在2014年最后一季录得强健增长后，2015年强劲开局。Ifo企业景气指数2月从1月106.7的升至106.8，为7月以来最高，但低于路透调查预计的107.7。Ifo调查还显示，企业对现况的看法略较1月悲观，但对未来六个月的预期则比1月乐观。

--必和必拓半年度获利下滑31%，但好于预期

全球大型矿业公司必和必拓公布半年度获利下滑31%，为2013年来最差表现，因其主要四种产品价格崩跌，且公司警告称，将进一步削减成本以因应疲软市况。必和必拓将截至2015年6月止的资本支出目标下调，且警告称，将在未来两年节省40亿美元。公司称，将坚持不减少股息的政策。

截至2014年12月的半年中，基本获利下跌至53.5亿美元，高于分析师预期的约51亿美元，上年同期为77.6亿美元。必和必拓将中期派息上调5%至0.62美元，稍高于市场预期的0.61美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市Nasdaq指数周一连续第九个交易日收高，受助于苹果上涨，而道指和标普500指数收低，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能源股走软。Nasdaq指数录得2010年9月来最长升势，进一步逼近2000年3月互联网泡沫即将破裂前触及的纪录高位5,132.52点。

道琼工业指数收低23.60点，或0.13%，至18,116.84点；标准普尔500指数微跌0.64点，或0.03%，至2,109.66点；Nasdaq指数上涨5.01点，或0.1%，至4,960.97点。

--欧洲股市收在七年新高，受周五稍晚希腊就延长救助计划达成协议提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,535.08点，为2008年初来最高水平。

德国DAX指数创纪录新高，但之后缩减升幅，收高0.73%，报11,130.92点。法国CAC 40指数收涨0.65%，报4,862.30点。英国富时100指数收低0.04%，报6,912.16点，是唯一收低的欧洲主要股指。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，因投资人静待周二美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会作证，以寻找美联储何时可能升息的线索。美元指数升0.3%，报94.565，稍早触及逾一周最高的94.915。

欧元回软，因对上周五达成的延长希腊救助四个月的协议是否能保持希腊的偿债能力仍有疑虑。分析师称，德国企业信心报告有些令人失望，也刺激了对欧元的卖盘。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.4%，报1.1336美元，兑日圆跌0.5%，报134.75日圆。

债市:

--美国公债价格上扬，收复近期的部分失地，因预期美联储主席叶伦本周在国会作证时将会保持温和的货币政策立场，另外，弱于预期的美国经济数据也扶助提振公债的避险买盘。

30年期公债价格涨幅最大，录得1月底以来最大单日涨幅，中短期公债价格也攀升。美国30年期公债价格尾盘上扬1-17/32，收益率报2.66%，上周五尾盘报2.74%。指标10年期公债价格尾盘上扬21/32，收益率报2.06%，上周五尾盘报2.13%。

--希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧，令欧元区低评级债市压力缓解。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)均下跌8个基点，分别跌至1.49%、1.42%和2.16%。意大利和德国10年期公债收益率差收窄至2010年5月来最低，德国10年期公债收益率持平在0.36%。

油市:

--原油期货下挫逾2%，因投资者担心供应过剩和美元上涨，但取暖油期货跳涨5%，因主要美国炼厂出现运作问题。原油几乎在整个交易日下跌，在金融时报报导尼日利亚油长Diezani Alison-Madueke称如果油价进一步下滑，将要求石油输出国组织(OPEC)举行特别会议后，油价短暂上涨。分析师称，如果没有沙特的支持，尼日利亚的言论将不会成为事实。

指标布兰特原油收低1.32美元，报每桶58.90美元。美国原油期货收低1.36美元，或2.7%，报每桶49.45美元。

金属市场:

--金价持稳，盘中交投震荡，从七周低位反弹，因在弱于预期的美国数据令投资者怀疑美联储会否在夏季升息，美元缩减升幅。现货金跌至1月9日来最低的1,191.01美元，在1950 GMT，持平在每盎司1,201.96美元。美国4月期金收低4.10美元，报每盎司1,200.80美元。

现货银涨0.4%，报每盎司16.30美元。现货铂金升0.04%，报每盎司1,162.50美元，稍早曾触及五年半最低的1,150.80美元。现货钯金涨0.8%，报每盎司783.25美元。

--期铜走低，交投较为清淡，因油价回落，市场将欧元区财长与希腊达成债务协议的消息搁置一边，将注意力转向美联储主席叶伦本周稍后的国会证词。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.39%，报每吨5,671美元，之前一日下跌1%。(完)

(整理 李婷仪；审校 许娜)

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