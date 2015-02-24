《路透早报》--2月25日

图为在雅典拍摄的雅典娜女神像旁飘扬的希腊国旗。 REUTERS/Yiorgos Karahalis

[今日看点]

经济数据：

--汇丰2月中国制造业采购经理人指数初值

--澳洲第四季薪资价格指数 (0030GMT)

--瑞银集团1月瑞士消费指数 (0700GMT)

--意大利1月对非欧盟贸易收支初值 (0900GMT)

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数 (1200GMT)

--美国1月新屋销售年率 (1500GMT)

--新西兰1月进出口及贸易收支 (2145GMT)

--日本投资外国债券、外国投资日本股票一周数据 (2350GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词。(1500GMT)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会出席一场就欧洲央行2013年年度报告的讨论。(1630GMT)

--香港财政司司长曾俊华发表2015-16年度预算讲话(0300GMT)

--经济合作暨发展组织Global Parliamentary Network会议(至2月27日)，秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发表主旨演讲。

--英国央行总裁卡尼启动央行新研究议题(1000GMT)。英国央行副总裁布罗德班特、英国央行首席经济学家霍尔丹将发表演说。英国央行副总裁康利夫、夏菲克、贝利及执行理事费希尔将出席小组讨论会。

--英国央行主管金融市场基础架构监管的主管David Bailey在Westminster企业论坛发表演说。(1135GMT)

--英国央行监管主管Andrew Hauser在第10届欧洲市场流动性会议中发表演说。(1400GMT)

--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学发表演讲(1400GMT)

--瑞典央行公布2月政策会议的会议记录。(0830GMT)

--俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva就“俄罗斯通胀目标”发表讲话(1730GMT)。

以下为2月24日下午5:00至2月25日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦微调升息指引，称将在“每次会议上酌情”考虑

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

此举可能为最早在6月升息铺路，但投资者对叶伦证词的总体解读为，证词可能暗示升息时间会推迟。根据CME FedWatch收集并分析的数据，在持续两小时的作证结束时，短期利率期货合约显示，交易商已将首次升息时间预期从9月推迟至10月。

叶伦的国会证词之后，美元指数下跌，抹去稍早时涨幅。美国公债价格上扬。金价缩减稍早触及七周低位所录得的跌幅。

--欧元区赞同延长希腊金援，但要求其进一步明确改革计划

欧元区同意希腊提交的改革计划，对希腊的金融援助计划得以延长四个月。这份改革计划在一些关键的激进措施方面有所让步，并承诺用于缓和社会困境的支出不会影响预算。在希腊提交改革计划清单之后，欧元集团主席迪塞尔布洛姆召集各国财长召开了一个简短的电话会议，做出了赞同这份清单的决定。希腊计划在6月底以前落实这些改革措施。

欧洲股市受此消息提振，欧元亦得到支撑。希腊短期公债收益率(殖利率)急速下跌4个百分点，希腊股市也触及两个半月高位。

--美国12月房价上升，2月服务业加速扩张但消费者信心下滑

周二出炉的报告显示，美国12月房价再度上升，2月服务业活动亦创下10月以来的最快扩张速度，不过一项消费者信心指标下滑。美国12月独栋房屋售价上升，主要受到美国西部地区房价大涨的推动。12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价综合指数较上年同期上涨4.5%，高于路透调查中分析师预估的上涨4.3%，以及11月的升幅4.3%。

其它重要美国经济数据包括：

* 2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，1月终值为54.2

* 2月消费者信心指数为96.4--经济咨商会

* 里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数为0，1月为正6

--英国央行总裁卡尼称，通胀预期基本符合央行设定的中期CPI达2%的目标

英国央行总裁卡尼称，英国央行无需纠结油价下跌对通胀造成的一次性冲击，通胀预期基本符合英国央行设定的中期CPI达2%的目标；预计房价上涨速度将大体符合收入增速，年涨幅在5-6%。

央行货币政策委员会委员福布斯则对外部风险表示担忧。他认为或许有必要在不久的将来升息。另一位货币政策委员会委员威尔表示，他认为较金融市场当前预期更早升息可能是合适的。

--摩根大通今年拟节省约14亿美元支出，主要来自投行等部门

美国以资产计最大的银行--摩根大通表示，计划2015年节省年度支出约14亿美元，主要集中在消费者与投资银行部门，因一项拟议中的政府规定要求银行持有更高资本，料将压低获利。

不包括法律费用，该行计划在投行部门节省28亿美元支出；在消费者银行部门节省20亿美元左右。不过部分节约将被在其他部门的投资所抵消。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，投资者试图解读美联储主席叶伦在国会作证时微调升息指引措辞的含义。尽管分析师预计美联储最早在6月升息，但一些投资者将叶伦周二的国会证词视作美联储将推迟升息的暗示。

道琼工业指数收涨92.35点，或0.51%，至18,209.19点；标准普尔500指数上升5.82点，或0.28%，至2,115.48点；Nasdaq指数上涨7.15点，或0.14%，至4,968.12点。Nasdaq指数连续第10日收涨，为2009年7月来最长升势。

--欧洲股市大涨，英国富时100指数和德国DAX指数都创新高，此前美联储主席叶伦讲话暗示美联储升息可能要等几个月。希腊股市涨幅居前，此前希腊向欧元区递交了一份改革清单，使将金援延长四个月的协议获得批准。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,543.29点，为2007年底来最高水平。英国富时100指数收高0.54%，报6,949.63点，盘中创下6,958.89点的纪录新高，升穿1999年底触及的前次高位。德国DAX指数收高0.67%，报11,205.74点。法国CAC 40指数收涨0.5%，报4,886.44点。

汇市:

--美元兑一篮子货币小幅下跌，抹去稍早涨幅，因美联储主席叶伦在国会作证时没有承诺联储将在何时升息。欧元得到支撑，此前欧元区财长批准希腊改革计划，这是希腊得到延续救助计划四个月的先决条件。

在叶伦讲话后，美元兑日圆最初升至两周高位119.84日圆，但之后缩减升幅，纽约尾盘报118.88日圆，上升0.08%。欧元兑美元上涨0.02%，报1.1337美元，从1.1288美元日内低位反弹。欧元兑日圆上涨0.09%，报134.78日圆。

债市:

--美国公债价格上扬，收复稍早失地，此前美联储主席叶伦在国会的证词讲话为较年中更晚升息铺路；且财政部标售260亿美元两年期公债获得强劲需求，一级交易商投标得标率为3月来最低，但间接和直接投标得标强劲。

10年期和30年期公债收益率触及逾一周最低。美国30年期公债尾盘上扬1-4/32，收益率报2.6%，周一尾盘报2.65%。指标10年期公债价格尾盘上扬20/32，收益率报1.99%，周一尾盘报2.06%。

--希腊短期公债收益率(殖利率)急速下跌4个百分点，股市也触及两个半月高位，此前该国确保了延长金援，避免可能发生的破产。希腊10年期公债收益率跌至一个月低位，下跌126个基点至8.89%，三年期希腊公债收益率骤降402个基点至12.54%--两类债券收益率均触及大选前水准。

其他评级较低的欧元区国家公债亦下滑，意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报1.47%和1.39%。葡萄牙10年期公债收益率下跌4个基点，报2.12%。

油市:

--原油期货下滑，因预计本周报告显示上周美国原油库存再度增加，这抵消了利比亚油田停产的利多消息。4月布兰特原油结算价跌0.24美元，报每桶58.66美元，盘中一度升至60.30美元。美国原油期货结算价跌0.17美元，报每桶49.28美元，脱离50.33美元的日高。

金属市场:

--金价跌至七周低位，但之后缩减跌幅，因美联储主席叶伦称美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。现货金最初下跌约0.8%至1,190.91美元的七周低位，因美元上涨，金价之后缩减跌幅，在1910GMT，现货金下滑0.2%，报每盎司1,199.35美元。美国4月期金收低3.50美元，报每盎司1,197.30美元。

现货银跌0.3%，报每盎司16.25美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,157.50美元。现货钯金涨0.6%，报每盎司789.97美元。

--期铜上升至六周高位，受美联储主席叶伦国会证词的提振；此外，希腊确保将可延长救助计划及油价反弹亦提供铜市助力。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳升至5,846美元日内高位，此为1月13日来最高，但收报每吨5,785美元，收涨2%。期镍收高1.6%，收报每吨14,350美元，为一周最高。期铝收高1.1%，报每吨1,810美元。期铅升0.6%，报每吨1,775.50美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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