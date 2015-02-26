《路透早报》--2月26日

[今日看点]

经济数据：

--香港公布1月进出口数据 (0830 GMT)

--台湾主计总处公布1月季调失业率 (0030GMT)

--台湾央行公布2014年第四季经常帐 (0810GMT)

--澳洲第四季资本支出 (0030GMT)

--德国3月Gfk消费者信心指数 (0700GMT)

--瑞士第四季工业订单 (0815GMT)

--德国2月失业报告 (0855GMT)

--意大利12月零售销售 (0900GMT)

--欧元区1月M3货供额和民间贷款 (0900GMT)

--英国第四季国内生产总值(GDP)修正值、第四季企业投资初值 (0930GMT)

--意大利2月企业信心指数和2月消费者信心指数 (1000GMT)

--欧元区2月企业景气指数 (1000GMT)

--意大利1月薪资指数 (1100GMT)

--美国1月建筑许可年率修正值

--美国1月消费者物价指数(CPI)、1月耐久财订单、一周请领失业金数据(1330GMT)

--加拿大1月CPI (1330GMT)

--美国联邦住房金融局(FHFA)12月房价指数 (1400GMT)

--美国堪萨斯联储2月综合指数及制造业指数 (1600GMT)

--新西兰1月建筑许可 (2145GMT)

--韩国央行3月制造业景气判断指数 (2100GMT)

--日本1月全国CPI及2月东京地区CPI、1月失业率及求才求职比、1月所有家庭支出 (2330 GMT)

--日本1月工业生产初值和1月零售销售 (2350GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--香港长江实业与和记黄埔公布去年业绩

--中国公布2014年国民经济和社会发展统计公报

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800GMT)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦帝国学院主办的一场活动中发表演说。主题为”回顾美联储过去10年：走过金融危机。”(1815GMT)

--英国央行副总裁夏菲克在华威(Warwick)大学发表演说。(1730GMT)

--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130GMT)

以下为2月25日下午5:00至2月26日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--共和党议员炮轰美联储，叶伦一反常态激烈反击

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三奋力抵挡共和党议员一连串咄咄逼人的质问。这些议员指责美联储把实现民主党的政治目标看得比引导美国经济发展更重。

叶伦在众议院金融服务委员会作证时，一反通常冷淡自持的表现，展现出自去年2月接掌美联储以来，在公开听证会上最为生动有活力的一面，此为美联储与保守派国会议员间龃龉不断加深的一个迹象。

叶伦今日在众议院金融服务委员会作证时的讲话内容，与周二在参议院金融委员会的证词如出一辙，并未就升息时间提供更多的讯息。

--希腊预计偿还IMF与ECB贷款面临困难；德国流露怀疑情绪

希腊表示，今年偿还国际货币基金组织(IMF)与欧洲央行(ECB)贷款将存在困难。而德国财长则公开表示怀疑希腊的可信度。在欧元区财长同意把希腊的救助计划延长四个月后，希腊财长瓦鲁法基斯对希腊的财政状况作出了坦率的评价。

他没有给出资金缺口数字。在本月支付大约20亿欧元的利息之后，希腊必须向IMF支付大约16亿欧元将于3月到期的贷款，并须在7月和8月向欧洲央行偿还75亿欧元左右的到期债务。

--ECB总裁：若希腊坚持改革，可能重新接受其债券作抵押品

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，如果希腊信守改革承诺，将愿意在融资操作中重新接受该国债券作抵押品。

德拉吉在欧洲议会表示，欧洲央行可以改变先前拒绝在融资操作中接受希腊债券的决定。这个决定让希腊政府及其银行业者更加难以获得融资。但德拉吉的表态似乎显示，短期内欧洲央行融资操作不会重新接受希腊债券作为抵押品。

--美国1月新屋销售持稳在多年高位附近，供应增加是楼市改善的吉兆

美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。

美国商务部周三称，美国1月新屋销售较前月下降0.2%，经季节性调整后年率为48.1万户，预估为47万户。12月年率被上修至48.2万户，为2008年6月以来最高水平，前值为48.1万户。另外，美国抵押贷款银行协会称，一项衡量购房贷款要求的指标上周急增4.6%，是六周来首次增长。该指标是楼市销售的领先指标。

--中国丝路基金注册资本超600亿，央行行长助理金琦任董事长

中国工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。工商总局公布丝路基金工商公示信息显示，丝路基金股东包括梧桐树投资平台有限责任公司、国开金融有限责任公司、中国进出口银行以及赛里斯投资有限责任公司。

--中国国务院：积极财政必须加力增效，确定进一步减税降费措施

中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。刊登在政府网上的新闻稿指出，会议并部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。在前期国家已出台一系列优惠政策基础上，继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。

道琼工业指数收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点，此为史上最高收位；标准普尔500指数下跌1.62点，或0.08%，至2,113.86点；Nasdaq指数下滑0.99点，或0.02%，至4,967.14点。

--欧洲股市小跌，因企业季报良莠不齐令英股富时100指数和德国DAX指数创纪录高位的涨势暂竭。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,541.80点，从周二触及的七年高位回落。不过，对欧股市场仍然乐观。投资者预计下月开始的欧洲央行购债计划将提振欧洲股市。

英国富时100指数收低0.21%，报6,935.38点；德国DAX指数收涨0.04%，报11,210.27点；法国CAC 40指数收跌0.09%，报4,882.22点。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，因在美联储主席叶伦暗示联储不急升息后，交易商缩减其美元头寸。美元下跌，也因短期美债收益率从近期高位回落，因叶伦的国会作证，使原以为她会暗示是否早至今年中升息提供较明确线索的投资者失望。

美元指数连跌第二日，纽约尾盘时，下滑0.3%报94.229，美元兑几乎所有主要货币都下跌。美元兑日圆小跌0.08%，报118.890日圆。英镑兑美元涨0.45%，报1.5524美元，此前触及八周高位1.5538美元。欧元兑美元上涨0.2%，报1.13590美元，兑日圆升0.1%，报135.060日圆。

债市:

--美国公债价格小幅上扬，因交易商将美联储主席叶伦过去两天国会证词解读为暗示可能在今年年中之后升息。另外，今日进行的五年期公债标售需求稳健。

美国30年期公债收益率盘中触及近两周低位2.56%，而指标10年期公债收益率持于早盘触及的逾两周低位1.96%附近。美国30年期公债价格尾盘上扬20/32，收益率报2.56%，周二尾盘为2.60%。10年期公债价格尾盘涨6/32，收益率报1.96%，周二尾盘为1.99%。

--爱尔兰10年期公债收益率周三首次跌穿1%，欧元区公债收益率全面下滑，市场关注欧洲央行即将开始的购债计划。预计将从购债计划中得益较大的葡萄牙10年期公债收益率也降至纪录低点，对希腊退出欧元区的担忧缓和对市场也有帮助。

爱尔兰10年期公债收益率跌6个基点，报0.97%，葡萄牙10年期公债收益率跌8个基点，报2.03%。西班牙和意大利公债收益率也小跌，略高于纪录低点，德国10年期公债收益率跌4个基点，报0.33%。

油市:

--布兰特原油期货急升5%，因沙特油长称石油需求增加，且数据显示中国制造业产出超预期。美国政府报告，上周美国成品油库存减少，扶助推高美国原油期价，盖过了美国原油库存增幅大于预期的数据影响。

布兰特4月原油期货上扬2.97美元，收报每桶61.63美元。美国4月原油期货攀升1.71美元，收报每桶50.99美元。

金属市场:

--金价上涨，从昨日触及的七周低点反弹，此前美联储主席叶伦在国会的讲话暗示美 联储不急于升息。1446 GMT，现货金上扬0.2%，报在1,201.74美元，盘中高见1,211.80美元。美国4月期金收高4.20美元，报每盎司1,201.50美元。

现货银升1.6%，报每盎司16.47美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,167.70美元。现货钯金涨1.9%，报每盎司805.10美元，盘中高见六周最高的808.75美元。

--期铜下滑，因对中国经济成长不确定，且在中国市场在春节假期过后重开，看空的投资人恢复卖盘。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,760美元，跌0.4%。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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