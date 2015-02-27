《路透早报》--2月27日

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据：

--中国2014年第四季金融机构直接投资流量数据、及2014年金融机构直接投资存量数据

--香港公布1月M3货币供应及外汇基金总资产

--新西兰国民银行(NBNZ)1月企业展望指数及企业活动指数 (0000GMT)

--英国2月GfK消费者信心指数 (0005GMT)

--澳洲1月民间部门信贷及房屋信贷 (0030GMT)

--日本1月建筑订单及房屋开工 (0500GMT)

--德国1月进口物价 (0700GMT)

--法国1月消费者支出和1月生产者物价指数(PPI) (0745GMT)

--瑞士2月KOF领先指标 (0800GMT)

--意大利2月消费者物价指数(CPI)初值 (1000GMT)

--德国2月CPI初值 (1300GMT)

--美国第四季国内生产总值(GDP)修正值 (1330GMT)

--美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI) (1445GMT)

--美国2月路透/密西根大学消费者信心指数终值 (1500GMT)

--美国1月成屋待完成销售指数 (1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行总裁黑田东彦在日本记者俱乐部发表演说(0330GMT)。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席伯南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会(1830GMT)。

以下为2月26日下午5:00至2月27日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--油价重挫拖累美国1月消费者通胀逾四年来首次下滑，联储或暂缓升息

1月美国消费者物价指数同比下降，为2009年10月以来首次，因汽油价格继续走低，这可能使谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)有更多的余地暂缓升息。周四公布的其他数据显示，企业投资支出计划反弹，就业市场稳步改善，这暗示消费者物价下滑至通缩区域只是暂时现象。另外，汽油价格近几周上涨。

美国劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)同比下降0.1%，为2009年10月以来首次，且远低于12月的增长0.8%。CPI较上月回落0.7%，为2008年12月以来最大单月降幅。

数据公布后，美国股市小幅走低，30年期公债价格上扬。美元指数走强。

* 其他重要美国经济数据：

表格：美国1月耐久财订单较前月增长2.8%,市场预估为增长1.7%

表格：美国一周初请失业金人数为31.3万人，高于预估的29.0万人

表格：美国12月房价较前月上升0.8%，同比上升5.4%--FHFA

--旧金山联储总裁：如果数据符合预期，可能在今夏或今秋就开始升息

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对FOX BUSINESS NETWORK表示，预计美国今年能达到全面就业。就业市场增强将带动薪资增长，预计通胀在明年年底将升至2%。他认为需要在达到全面就业和2%通胀前就开始撤走一些宽松政策；如果数据符合预期，可能在今夏或今秋就开始升息。

另外，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在路透专访中表示，低收益债券市场可能突然“惊醒”，为美国收紧货币政策做出调整，这会给临近升息的美联储带来问题。他称推迟加息可能带来资产泡沫，暗示叶伦准备今年收紧政策。

而即将卸任的达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储会议并未花费太多时间讨论美元强势问题，并称美联储应开始升息，即使步伐缓慢。费希尔将于下月离职，不会参加下次的利率决策会议。

--中国近期拟对QFII和RQFII税收进行专项清理并追征税款--消息

两位消息人士透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。

--人民币成为第二大常用跟单信用证交易货币--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。[nL4S0W03W1]

--1月香港净流入中国内地黄金量按月回升6.6%

香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。

--欧元区2月经济景气指数升至102.1，1月修正为101.4

欧盟执委会公布，欧元区2月经济景气指数升至102.1，1月修正为101.4。此前路透调查的预估为101.9。2月工业景气指数为负4.7，预估为负4.5。企业景气指数为0.07。消费者信心指数为负6.7，预估为负6.7。消费者通胀预期指数为负2.3。

* 欧洲其他重要数据：

表格：欧元区1月M3货供额年率为增长4.1%--欧洲央行

表格：英国第四季GDP确认为较前季上升0.5%，较上年同期增长2.7%

表格：德国2月经季节调整的失业人口减少2万人至281.2万

--企业面重要消息：

* 苏格兰皇家银行将大幅收缩投资银行业务，撤出欧洲、亚洲和中东地区的25个国家，以便把精力重新放在英国的贷款业务。苏皇公布2014年亏损35亿英镑，因受到美国业务Citizens价值减计，以及提列与外汇交易调查和不当销售有关的新支出影响。苏皇将缩减投行资产逾60%，计划在2016年与监管当局展开股息协商。苏皇股价周四收低4.1%，欧洲银行类股指数则涨1.2%。

* 巴西淡水河谷周四股价一度重挫5%，受铁矿石价格和巴西货币走软所累，淡水河谷全年净收入远低于分析师预期。淡水河谷全年净收入为6.57亿美元，据路透调查分析师原预期为25亿美元。受资产减记和铁矿石价格下滑影响，淡水河谷第四季净亏18.5亿美元，远逊于预期，这亦严重影响到全年业绩。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市Nasdaq指数周四恢复近期升势，受科技产业购并消息带动，而标普500指数和道琼工业指数收低，因能源股跟随油价下挫。

道琼工业指数收低10.15点，或0.06%，至18,214.42点；标准普尔500指数下跌3.12点，或0.15%，至2,110.74点；Nasdaq指数上涨20.75点，或0.42%，至4,987.89点。

--主要欧洲股指升至数年新高，全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布大幅上调股息和股票回购计划后股价上扬，领升食品饮料板块。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1%，报1,557.54点，此为逾七年高位。德国DAX指数收涨1.04%，报11,327.19点，此前创纪录新高。STOXX 600指数上扬1.02%，此前触及2007年来最高水平。英国富时100指数收高0.21%，报6,949.73点；法国CAC 40指数收升0.58%，报4,910.62点。

汇市:

--美元指数升至一个月高位，因美国通胀和企业订单数据重振对全球第一大经济体的信心，且支持了美联储将在年中升息的预期。旧金山联储总裁威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德的讲话也支持美元。他们两位的讲话均暗示，美联储可能较部分交易商预期更早地结束近零利率政策。

美元指数盘中升至一个月高位，尾盘上扬1.1%，报95.269。美元兑日圆尾盘上扬近0.4%，报119.385日圆。欧元兑美元盘中重挫1.4%，在EBS交易平台上触及一个月低位1.1184美元，这距离1月底触及的11年低位不到1美分。欧元兑日圆盘中跌至三周低位，尾盘下跌0.9%，报133.715日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国公布的1月核心CPI上涨，且七年期公债标售需求疲弱。30年期美债收益率录得逾一周最大单日升幅。交易商表示，核心CPI数据令对美联储货币政策立场可能更为温和的预期略有降温。

纽约尾盘，美国30年期公债价格跌1-10/32，收益率报2.63%，周三尾盘为2.57%。10年期公债价格跌20/32，收益率报2.04%，周三尾盘为1.97%。美国三年期公债价格跌5/32，收益率报1.03%，周三尾盘报0.97%。

--意大利以纪录低位的收益率发售公债，且欧元区公债收益率全面触及新低，因投资者在欧洲央行实施购债计划前囤积欧元区公债。德国、爱尔兰、葡萄牙、意大利、法国、奥地利、芬兰和荷兰的10年期公债收益率全部跌至新低。七年期德债收益率首次跌破零。

在公债标售后，意大利公债收益率进一步下滑，10年期公债收益率跌大约13个基点，报1.33%。七年期德债收益率下滑约3个基点，至负0.01%的新低。10年期德债收益率跌2个基点，报0.30%，稍早触及0.285%低位。

油市:

--原油期货大跌，因美国原油库存增加向布兰特和美国原油合约施压，且盖过预期需求反弹的提振。布兰特原油跌幅受限，因预期全球需求不断改善以及忧虑利比亚和俄罗斯地缘政治问题将影响供应，但美国原油周四跌幅超过周三录得的升幅。

4月布兰特原油下挫1.58美元或2.56%，收报每桶60.05美元，日高在62.63美元。4月美国原油下挫2.82美元或5.35%，收报每桶48.17美元。

金属市场:

--金价缩减涨幅，此前美国公布的经济数据强于预期提振美元，且来自中国的买盘减弱。但金价仍收高，因此前美联储官员本周的讲话暗示不急于升息。1956GMT，现货金升0.3%，报1,208美元，盘中升穿100日移动均线切入位而触及1,220美元日高，之后因美元上涨而回落。美国4月期金收高0.7%，报每盎司1,210.10美元。

--期铜跳升至六周高位，因在春节假期后中国恢复交易，看空的投资人匆忙回补空头。分析师表示，拜中国实货买盘恢复、油价上涨以及近期经济数据不错所赐，LME其他金属期货也多数走强。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度高见每吨5,944美元，为1月13日来最高，之后缩减升幅，收盘没有成交，买盘最后大涨2.2%，报5,888美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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