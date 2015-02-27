《路透早报》--2月28日

图为纽交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--美国第四季GDP环比年率由2.6%的初估值下修至2.2%，分析师原本预估会下修至2.1%。汇市投资人解读为下修幅度小于预期令美元缩减跌幅，但股市投资人认为成长放缓的速度远大于初估值，拖累股市走软。

--纽约联储总裁杜德利称，较之推迟升息，过早升息的风险更大。

* 美联储副主席费舍尔说，预计在“今年某个时候”升息。费舍尔说，美联储不会遵循一条既定的升息路径。美联储在开始升息后将不会预先承诺会“大幅”或“不大幅”升息，将取决于经济变化的情况。费舍尔表示，美联储资产购买行动继续提振经济，估计美联储庞大的资产负债表将10年期公债收益率压低了110个基点，使失业率降低了1.25个百分点。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，量化宽松(QE)计划给经济带来的裨益超过了可能出现的金融风险。宏观审慎工具应能应对购债计划造成的金融市场风险。冈斯坦西欧称正在展开的经济复苏将有助于弥补欧元区的产出缺口。

--今日欧美公布的其他经济数据：

* 周五公布的一份调查报告显示，2月美国消费者信心指数从1月触及的11年高位回落。密西根大学美国2月消费者信心指数终值为95.4，高于2月初值为93.6和分析师预估的94.0。不过，2月消费者信心指数终值低于1月终值的98.1。

* 全美不动产协会(NAR)公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%，至104.2，预估为上升2.0%。美国1月成屋待完成销售较2014年1月增长8.4%。

* 美国供应管理协会(ISM)公布，2月芝加哥采购经理人指数(PMI)降幅远大于预期，急挫至45.8，分析师预估为58.0；1月为59.4。2月数据为2009年7月以来最低。

* 德国联邦统计局周五公布，德国2月消费者物价指数(CPI)初值为较前月上涨0.9%，较上年同期上升0.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数在2月大涨5.5%，创下2011年10月来最大月度升幅，但美股周五收低，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。道琼工业指数收跌81.72点，或0.45%，至18,132.70点；标准普尔500指数下跌6.24点，或0.3%，至2,104.50点；Nasdaq指数下滑24.36点，或0.49%，至4,963.53点。

Nasdaq指数在2月劲升7.1%，创下2012年1月表现最好的一个月。道指在2月大涨5.6%，为2013年1月来表现最好的一个月。

--欧洲股市上扬，收在七年高位，年内迄今的表现仍是1986年底该指数推出以来最佳，受助于企业财报令人鼓舞。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,559.88点，为七年来最高收位。该指数2月上涨6.7%，今年迄今升幅达14%。英国富时100指数小跌0.04%，收报6,946.66点；法国CAC 40指数收升0.83%，报4,951.48点。德国DAX指数收涨0.66%，报11,401.66点。

汇市: --美元指数变动不大，有望创纪录连升八个月，因美国数据改善，以及美联储官员讲话带动了对今年稍晚升息的预期。美元指数势将创下自美元1971年自由浮动以来最长月度升势。不过，2月美元指数仅升约0.52%，为八个月来最小升幅。美元兑欧元徘徊在近一个月高位，尾盘升0.08%，报1.1188美元。美元兑日圆升0.24%，报119.70日圆。欧元兑日圆从三周低点反弹，尾盘升0.2%，报134.015日圆。

债市: --美国公债价格上涨，但本月势将录得2013年5月最差月度表现，因本月美国经济数据强劲，提振了对美联储货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。美国30年期公债价格尾盘升4/32，收益率报2.60%，周四尾盘为2.61%。10年期公债价格尾盘升4/32，收益率报 2%，周四尾盘为2.01%。美国三年期公债价格尾盘涨2/32，收益率报1%，周四尾盘报1.03%。

--德债收益率从纪录低点反弹，此前欧元区部分国家公布的通胀数据显示通胀前景尽管仍迟滞，但可能没有原先预料的那么低。德国10年期公债收益率上扬2个基点，报0.32%，周四曾触及纪录低位0.285%。除希腊债券外的其它10年期欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。

油市:

--油价大涨，布兰特和美国原油在2月上涨，为去年6月来首次月度上升，受需求前景不断改善和生产受扰支撑。布兰特原油上涨2.53美元，结算价报每桶62.58美元。该合约在2月劲升18%，为2009年5月来最大月度百分比涨幅。美国原油期货上升1.59美元，结算价报每桶49.76美元，在2月录得3.1%的升幅。超低硫柴油和汽油价格在2月也上涨，为去年6月来首次月度上升。

金属市场:

--金价反弹，因美国经济数据良莠不齐，降低对美联储今年升息的预期，但金价在2月跌幅仍将将创9月来最大，因美元持稳和欧洲股市处于数年高位。在1914GMT，现货金扭转之前跌势，升0.3%，报1,212.10美元。美国4月期金收高3美元，报每盎司1,213.10美元。现货银升0.2%，报每盎司16.56美元。现货钯金涨1.1%，报每盎司815.95美元；现货铂金升0.9%，报每盎司1,183美元。

--期铜反弹，2月攀升7%，为逾两年来最大月度升幅，因投资人预计在中国春节长假后，需求回升。铜价在周五稍早下滑，因此前公布的库存大幅增加，引发对供应过剩的担忧，但看多的投资人之后占了上风，令铜价由跌转升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报5,895美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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