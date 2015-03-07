《路透早报》--3月7日

[重大数据或新闻]

--美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美联储考虑在6月升息。

美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个，2月失业率从1月的5.7%降至5.5%，此为2008年5月以来的最低水平，并且接近许多美联储官员认为的充分就业水平。该报告带动美元指数升至11年半高位，美国公债大跌，美股回落。

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，即便通胀指标低于美联储的目标水准，也可以升息。他重申美联储应该在6月升息的观点。

* 路透对美国一级交易商的调查显示，华尔街交易商更加确信美联储将在6月升息。调查显示，16家美国一级交易商中9家预期美联储2015年6月前升息，2月6日调查是19家中有10家。16家一级交易商中15家预期2015年底前至少升息两次。一级交易商对联邦基金利率目标的中值预期是2015年底为0.875%，2016年底为2.375%。16家一级交易商中六家表示，上月对美联储将在6月前升息的信心增强；只有一家表示信心减弱。

--美国政府表示，将开始采取紧急资金措施，以便政府在达到法定举债上限之后能继续支付账单。财政部长杰克卢周五写信给国会领袖，敦促国会“尽快”提高举债上限。克卢称，美国将于3月16日达到法定举债上限。

--标普道琼斯指数有限公司表示，美国市值最大的苹果将在3月18日成为道指成份股，取代美国电话电报公司(AT&T)。

--加拿大统计局公布，1月贸易逆差扩大一倍以上至24.5亿加元(19.4亿美元)。油价大跌让依赖资源的加拿大经济受到打击。1月贸易逆差大大高于分析师预期的10亿加元，是2012年7月以来的第二大逆差，当时的逆差是28.7亿美元。

--两位熟悉欧盟委员会提案的消息人士透露，欧盟将在本月晚些时候对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。委员会计划对从中国和台湾进口的钢板分别征收约25%和12%的关税。此前，欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

--今日欧洲公布的其他经济数据：

* 欧盟统计局公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.3%，较上年同期上涨0.9%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下挫逾1%，标准普尔500指数连续第二周下跌。美国非农就业报告强劲，令投资者押注美联储可能较预期更早升息。道琼工业指数收低278.94点，或1.54%，至17,856.78点；标准普尔500指数下跌29.78点，或1.42%，至2,071.26点；Nasdaq指数下挫55.44点，或1.11%，至4,927.37点。本周，道指下跌1.5%，标普500指数下滑1.6%，Nasdaq指数跌0.7%。

--欧洲股市小幅收涨。不锈钢生产商股价急升，因消息称欧盟计划对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,570.79点，盘中触及七年高位。该指数本周上涨0.5%，连升第五周。英国富时100指数跌0.71%，收报6,911.80点。德国DAX指数收高0.41%，报11,550.97点。法国CAC 40指数收涨0.02%，报4,964.35点。

汇市:

--美元指数涨至11年半高点，因强劲的美国就业数据令人相信，美联储更加接近升息的那一天。欧元兑美元跌破1.09美元，为2003年9月以来首次。欧元尾盘报1.0862美元，日内下跌1.50%。据汤森路透数据，美元指数涨逾1%至97.726，此为2003年9月以来高点。美元兑日圆尾盘报120.72日圆，涨0.50%。英镑兑美元跌1%，尾盘略高于1.50美元。

债市:

--美国公债收益率急升。美国2月非农就业岗位增幅大于预期，且失业率降至逾六年半低点，提升市场对于美联储将考虑6月升息的预期。美国30年期公债收益率创出2013年7月以来最大单日升幅，指标10年期公债收益率创出2013年11月以来最大涨幅。二至七年期公债收益率的升幅为一个月来最大。美国一年期国库券收益率触及0.27%的近四年高位。二至30年期之间的所有公债收益率均触及12月末以来的高位。

指标10年期公债价格尾盘跌1-4/32，收益率报2.24%，略低于日高2.2 6%，周四尾盘报2.11%。30年期公债价格尾盘跌2-13/32，收益率报2.84%，接近日高2.87%， 周四尾盘报2.71%。

--一项反映市场对欧元区通胀预期的指标周五飙升，暗示投资者相信欧洲央行(ECB)购债将成功推高欧元区通胀，而美国/德国公债收益率差急升至1989年来最高。欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率周五高见1.798%，从周四的1.765%飙升。其本周升幅为大约0.15%，为路透在2012年底开始追踪该数据以来最大周度涨幅。这是欧洲央行青睐的指标，可以反映市场的长期通胀预期。

欧元区公债收益率连续第二日普遍下跌，但核心欧元区公债收益率在周五稍后持稳，因美国非农就业数据强于预期。汤森路透旗下Datastream提供的数据显示，10年期德债/美债收益率差在美国数据公布后上涨至1.85%，为1989年5月来最高。

油市:

--油价收低，布兰特原油本周跌幅为1月来最大。美元续涨和美国升息忧虑，分散了投资者对美国原油钻机数量持续下降的注意力。布兰特原油收跌0.75美元，或1.2%，报每桶59.73美元。本周下挫4%。美国原油收跌1.15美元，或2.3%，报每桶49.61美元。本周小幅下跌。

金属市场:

--金价大跌近3%，至三个月低位。美国非农就业数据强于预期，增强市场对美联储将提早升息的预期，且美元指数升至11年半高位，也向金价施压。1938 GMT，现货金大跌2.6%，报每盎司1,167.40美元，将创2013年10月来最大单日跌幅。本周跌幅将为一个月中最大。美国4月期金收跌31.90美元，或2.7%，结算价报每盎司1,164.30美元。

现货银下跌2%，在每盎司15.84美元，稍早挫跌至两个月低位15.74美元。现货钯金下滑1.1%，报每盎司815美元。现货铂金跌1.7%，报每盎司1,154.75美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及逾一周最低，本周跌幅为六周来最大，因美国就业报告强劲提振美元上扬，且投资者仍担心中国铜需求疲弱。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.5%，报每吨5,745美元，稍早触及2月24日来最低。本周期铜累计下跌2.5%，为1月底来最大单周跌幅。(完)

(整理 利棣儿 审校 张涛)

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