《路透早报》--3月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士2月生产者/进口物价(0815)

--瑞士1月零售销售(0815)

--美国3月纽约联邦储备银行制造业指数(1230)

--美国2月工业生产(1315)

--3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

--美国1月整体资本净流动(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--法兰克福金融峰会(至3月17日)。

--欧洲央行总裁德拉吉就欧洲面临的挑战发表演说(1845)。

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在一次会议上发言。

--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。

--西班牙央行总裁林德在国际金融协会(IIF)2015年春季会议上讲话(0800)。

以下为3月12日下午5:00至3月16日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--中国目前没有出现通货紧缩，实际上是“被通缩”--总理

对中国经济是否陷入通货紧缩的忧虑，中国总理李克强周日明确表态，中国并没有出现通缩，中国CPI或者说物价总水平1月份是正增长，2月份涨幅比1月份更高，所以不能说中国已经出现了通货紧缩。

李克强表示，中国今年经济预期增速调低为7%左右，实现这个目标并不容易。但运用政策的回旋余地还比较大，有能力保持经济大盘和基本面向上。

--美联储的“耐心”是否已经耗尽？

对于经历美元劲升和油价下挫的全球经济来说，本周关注焦点将是美联储的政策会议及其利率方面的想法。美国就业数据连续几个月表现强劲，市场更加预期美联储将放弃对于升息保持“耐心”的承诺，由此暗示将在6月升息。但美元大涨正在抑制美国出口并降低输入型通胀，可能导致货币政策决策者三思。

--美国生产者物价和消费者信心回落，联储升息时间再成悬念

美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美联储6月升息的预期可能不利。周五公布的另一项数据显示，3月初消费者信心回落，因严寒天气导致家庭的电费和气费增加，并使购物和总体商业活动受扰。劳工部称，2月最终需求PPI下降0.5%，因服务业，尤其是加油站，的利润率下降，以及交通和仓储成本降低。1月PPI降幅为0.8%。2月PPI同比下降0.6%，为2009年调整该数据以来首次下降。

--欧盟执委会警告希腊退出欧元区是大灾难，敦促团结一致

欧盟执委会警告，如果希腊必须放弃欧元，将是个“大灾难”，而执委会主席贾克则敦促欧盟政府团结一致，因希腊难以取得更多的信贷。一位欧盟官员对路透表示，贾克敦促希腊总理齐普拉斯做更多的努力来向债权人展现他正在达成节约并开放市场改革的要求。贾克对齐普拉斯表示，如果后者不这么做，希腊可能会发现自己有被欧元货币体系拒之门外的“明显风险”。希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周五表示，如果债权人要求额外的节支举措，以换取金援，齐普拉斯将会举行公投。

--俄罗斯央行降息至14%; 增长仍面临放缓风险

俄罗斯央行周五下调指标贷款利率，为今年来第二次下调，央行将对经济下滑的关切置于高通胀担忧之上。俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点至14%。

央行总裁纳比乌里娜表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。纳比乌里娜在一次新闻发布会上称，俄罗斯央行预计只有到2017年时经济才会快速复苏，届时GDP增速或达7%，而2016年经济料下滑1.0-1.6%。该央行此前预计2015年俄罗斯GDP料萎缩3.5-4.0%。她表示，今年俄罗斯料净流出1,000亿至1,100亿美元资金，卢布当前被低估了约10%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，道指和标普500指数连续第三周下跌，因美元重拾涨势，令投资人愈发担心这会对美国跨国企业的盈利造成冲击。道琼工业指数收低145.91点，或0.82%，至17,749.31点；标准普尔500指数下跌12.55点，或0.61%，至2,053.40点；Nasdaq指数跌21.532点，或0.44%，至4,871.758点。本周，道指跌0.6%，标普500指数下滑0.9%，NASDAQ指数下跌1.1%。

--欧洲股市尾盘由跌转升，终场小幅收高，强劲升势保持生机，因投资人预计欧元重启跌势会提振欧元区经济和出口商盈利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,578.82点，该指数本周升0.5%，连涨六周。德股DAX指数收高0.87%，报11,901.61点的纪录收盘高位。该指数本周大涨3%，连升第九周，为17年来最长升势，今年迄今劲扬21%。

法国CAC 40指数收高0.46%，报5,010.46点，为2008年中来首次收在5,000点关口之上。英国富时FTSE 100指数收低0.3%，收报6,740.58点，受能源股和矿业股跟随商品价格的跌势拖累。

汇市:

--美元买入动能提振美元兑欧元升至12年新高，盖过令人失望的美国通胀和消费者信心数据，这些数据疲弱通常会拉低美元。分析师称，投资者在下周美联储货币政策会议前调整头寸，也可能是令美元不跌反升的潜在原因。在EBS交易平台，欧元兑美元大跌超过1.60%，至1.04625美元低位。英镑兑美元下挫逾1%，至约五年新低1.4697美元。欧元兑日圆挫跌1.55%，至126.915日圆，为逾一年半最低。

债市:

--美国公债价格在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。美国30年期公债价格最新下跌10/32，收益率报2.6909%。指标10年期公债价格最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位。

--欧元区公债涨势周五暂歇，本周欧洲央行(ECB)启动量化宽松计划拉低欧元区公债收益率，但投资者在思索欧债收益率会否进一步下跌。德国10年期公债收益率小涨至0.26%，周二曾跌至低位0.188%，此为本周初水平的大约一半。10年期意大利和西班牙公债收益率分别小升至1.17%和1.12%，但仍离纪录低位不远。

油市:

--全球油价急跌，本周累计回落9%，因美元再度走强，以及国际能源署(IEA)警告称，原油供应过剩的情况正不断恶化。数据显示，美国石油钻机数量急跌，但并未刺激市场多头买入。布兰特原油期货收报每桶54.67美元，急跌2.41美元，或4.2%。美国原油期货收报每桶44.84美元，劲挫2.21美元，或4.7%。两大合约本周均下跌9%。

金属市场:

--金价缩减早盘升幅，势将结束九日连跌的頽势，尽管美元延续涨势。在下周美联储政策会议举行前，金市似乎不愿扩大跌势。1823 GMT，现货金升0.1%，报1,154.35美元，市场处于技术超卖区域，其14日相对强弱指标为25.6。美国4月期金升0.50美元，收报每盎司1,152.40美元。

现货银跌0.3%，至15.52美元，势将连续第二周下跌。现货钯金升0.1%，报每盎司789美元，将创1月中来最大周度跌幅。现货铂金持平在每盎司1,111美元。

--期铜小涨，连续第二日受到交易商对中国放宽信贷会令需求改善的预期带动。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.2%，收报每吨5,855美元，盘中触及3月3日以来最高5,900美元。(完)

(整理 王颖；审校 张涛)

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