《路透早报》--3月18日

图为东京一名商人在看屏幕上显示的美元钞票。 REUTERS/Toru Hanai

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月贸易收支(3月17日2350)

--中国2月房价(0130)

--日本3月路透短观制造业景气判断指数(2330)

--英国2月请领失业金人数(0930)

--瑞士3月ZEW投资者信心指数(1000)

--欧元区1月贸易收支(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大1月趸售贸易(1230)

--韩国生产者物价指数(PPI)(2100)

--新西兰第四季国内生产总值(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。

--英国财政大臣欧思邦提交2015年预算。

--瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长出席2015年银行与金融展望会议。

--德国央行执委Andreas Dombret在ILF会议上发表演说(0815)。

--欧洲央行执委科尔在ILF会议上发表演说(0915)。

--欧洲央行管理委员会会议(至3月19日)，无利率宣布议程。

--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。

--瑞典央行举行执行理事会会议。

以下为3月17日下午5:00至3月18日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--严寒冻僵美国2月房屋开工，但或随春天来临解冻

2月美国房屋开工骤降至一年来最低，因严寒天气影响正常开工，这是经济成长可能在首季放缓的最新迹象。恶劣天气、美元走强、海外经济转弱以及目前已平息的西海岸港口罢工等因素近几个月拖慢了美国经济活动，令人怀疑美联储是否真能像预期的那样在6月升息。

不过，市场仍预计，美联储将在周二开始的政策会议上弃用“保持耐心”的所谓利率前瞻性指引。美国商务部周二报告，2月房屋开工骤降17%，经季节性调整后年率为89.7万，为去年1月来最低。分析师的预计为105万。

巴克莱将美国首季GDP成长年率预估下调0.2个百分点，至1.3%。预测机构Macroeconomic Advisers将成长预估从1.6%调降至1.5%。

房屋开工数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数回落。房屋建筑商股价下跌，拖累房屋建筑指数回落0.55%，与股市跌势一致。

美国众议院共和党公布了一项预算案，寻求在2024年消除赤字，办法是大幅削减社会保障计划、国内支出和再度试图废止“奥巴马医保”改革。

--美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行

美国呼吁各国在加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)时要三思而行。华盛顿将亚投行视为世界银行的竞争对手。之前德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将会加入亚投行。这些国家身为美国盟友，却一致决定加入中国政府这个重大的经济势力拓展计划，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。欧洲的参与反映出他们迫切希望与经济迅速成长的中国结为伙伴。中国已经成为全球第二大经济体，且目前欧洲和美国之间的贸易谈判又颇不顺利。

--独家：希腊拒绝提供最新情况进展，惹恼欧元区债权人

希腊让其主要债权人深感挫败，因该国在一次预定电话会议上拒绝向欧元区伙伴国提供有关改革进展的最新消息，坚持要拿到周四的欧盟峰会上讨论。目前希腊政府的资金即将告罄，也快要没有时间来协商并推行改革举措，而惟有改革才能让这个国家获得贷款，避免陷入违约。但三位了解此次电话会议情况的消息人士表示，希腊一位官员非但没有提供最新情况，反而表示这些问题将会由总理齐普拉斯在欧盟领导人会议上讨论。届时齐普拉斯将会晤德国总理梅克尔、法国总统奥朗德以及多位欧盟高层官员。

--独家：英国银行业监管者考虑对外国进行压力测试--消息人士

银行与产业消息人士表示，英国监管机构可能首次要求外国银行旗下英国部门提交年度体检报告。这可能让英国的监管政策与美联储接轨。消息人士表示，英国审慎监管局(PRA)最近开始要求外国银行提交数据。这可能是迈向压力测试的第一步。其中一名消息人士称，美国银行业者旗下的英国部门被要求提供更多数据，以便监管者更好地了解市场风险，但这并不一定意味着近期就要求进行正式的压力测试。英国审慎监管局的考虑，凸显全球各地监管机构正在加强审查在本国经营的外资银行，以确保他们足够强壮，在母公司陷入困境的时候能够独自求生。

--新兴市场必须对美国升息做好准备--IMF总裁拉加德

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在印度表示，新兴市场必须为美国利率上升的影响做好准备。拉加德称2013年曾打击新兴市场的所谓的“退出恐慌”可能再度上演。当时美联储主席贝南克提到形势或促使美联储降低每月850亿美元的购债规模时，投资者感到惊慌。“危险在于，当宽松政策反转时，在货币政策非常宽松时期积累的那些弱点可能突然显现，从而造成剧烈的市场波动，”她在一准备好的演讲中称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周二下跌，因商品股回落，以及在美联储周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。道琼工业指数收跌128.34点，或0.71%，至17,849.08点；标准普尔500指数回落6.91点，或0.33%，至2,074.28点；Nasdaq指数上扬7.927点，或0.16%，至4,937.435点。

--欧洲股市从七年半高位回落，因法国标致雪铁龙在公布新车销售数据后带领汽车股走低，以及德国经济景气数据令人失望。德国DAX指数收跌1.54%，报11,980.85点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.7%，报1,583.85点。

法国CAC 40指数收跌0.64%，报5,028.93点；英国富时FTSE 100指数收涨0.49%，收报6,837.61点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币连跌第二日，再次因美国经济数据意外疲弱而受压，美联储周二开始为期两天的政策会议。美元指数小跌，报99.547。欧元兑美元上涨0.3%，报1.0599美元。美元兑日圆持平在121.33日圆。

债市:

--美国中长债收益率触及逾两周最低，此前油价进一步下滑暗示通胀温和，而美国经济数据疲弱可能令美联储对通胀的态度偏软。指标10年期公债价格尾盘升12/32，收益率报2.06%，周一尾盘报2.1%。30年期长债升1-8/32，收益率报2.61%，周一尾盘报2.68%。

--欧元区公债收益率徘徊在近期低点附近，油价下跌和疲弱的美国经济数据促使投资者琢磨美联储对于未来升息时点的立场。德国10年期公债收益率周二小幅上升1个基点，至0.28%。意大利10年期公债收益率升7个基点，报1.25%。西班牙10年期公债收益率上涨7个基点，报1.24%。

油市:

--布兰特原油收高，为四个交易日来首次，美元走弱和布兰特原油近期下跌后有回补空头，为市场提供支撑。美国原油再次下跌，因预计美国原油库存将连续第十周创纪录。5月布兰特原油合约收报每桶53.51美元，较4月布兰特原油合约周二收盘价53.44美元上涨了0.07美元。美国原油收报每桶43.46美元，下跌0.42美元。技术图表显示在40美元上方的支撑脆弱，暗示美国原油将可能跌至介乎37-32美元。

金属市场:

--金价跌至四个月低点，交投震荡，在美联储发布货币政策声明前投资人感到不安，声明可能提供进一步线索，支撑今年年中升息预期。1834GMT，现货金跌0.6%，报1,147.06美元。美国4月期金结算价跌5美元，收报每盎司1,148.20美元。

现货铂金挫至近六年低点1,084.50美元，因金价下滑和供应改善拖累。之后铂金价格有所反弹，最新跌1.2%，报1,091.74美元。现货银跌0.6%，至15.52美元。现货钯金大跌2.2%，报每盎司760.50美元。

--期铜下滑，因油价重启跌势，及在美联储会议前有不确定性，且中国在上月农历新年后的需求复苏缓慢。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.9%，报每吨5,785美元，昨日几收平盘。

三个月期铝收高1%，报1,787美元的逾一周最高。期镍收低1.4%，报13,725美元。三个月期锡大跌1.1%，报17,350美元。三个月期锌收高0.5%，报每吨2,015美元。期铅下挫1.5%，报每吨1,723美元，为2010年7月来最低。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。