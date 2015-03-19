《路透早报》--3月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--OECD中国经济报告 (0600)

--台湾2月外销订单 (0800)

--香港2月份消费物价指数 (0830)

--德国2月生产者物价指数(0700)

--欧元区1月经常帐收支(0900)

--英国2月公共部门净借款(0930)

--加拿大2月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大1月零售销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚特兰大联储总裁洛克哈特就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。

--芝加哥联储总裁埃文斯参加“近零水准货币政策的风险管理”会议的小组讨论会(1530)。

--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。

--德国央行副总裁Claudia Buch发表演说(0800)。

--东南亚国家联盟(ASEAN)央行总裁会议。马来西亚央行总裁洁蒂发表演说。

--OECD就发布其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会(0300)。

以下为3月19日下午5:00至3月20日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--中国外管局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据--消息

两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。

消息人士援引外管局最新下发的一份文件称，近期，外管局发现，“部分银行个人外币单笔提钞1万美元以上笔数和金额占比较高，与外管部门备案情况不一致”，要求各中资外汇指定银行开展此数据的全面自查工作。路透目前暂未联络到外管局有关人士对上述消息予以置评。外管局这次发文要求，各家银行要于3月25日前完成上述数据自查工作并上报外管各分局，并应于本月底前完成该行数据清理工作，若因内部系统改造，最迟应于6月底前完成清理。

--中国黄金进出口规范背后渠道扩容，企业与银行齐迈步

中国央行推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企业有望与银行齐迈大步。中国去年推出黄金国际板，以人民币计价的黄金定盘价有望年内推出。央行新规更是在规范的基础上逐步扩大黄金进出口的渠道，尤其是将进口权从银行扩围至部分大型黄金企业，可以为黄金人民币定盘价铺路。“主要是进口权从银行，扩围至部分大型黄金企业。”权威人士指出。

--美国初请失业金人数略升，恶劣天气拖累制造业活动

美国上周初请失业金人数小幅增加，说明尽管经济增长减速，就业市场仍然稳固。周四出炉的其他数据显示，大西洋沿岸中部地区3月制造业活动连续第四个月放慢，降至一年多来最低水平；而一项关于未来经济活动的指标在2月略有上升。美国第一季经济增长放慢，不利因素包括冬季天气酷寒、美元升值、海外经济体趋弱以及现已得到解决的西海岸港口劳资纠纷。这些大多是暂时性因素，应能在第二季消退。美联储周三承认经济成长减速，但维持对就业市场的乐观看法，在其前瞻性利率政策指引中删除了“保持耐心”的措辞，暗示该央行正接近升息。

--欧盟告知希腊，解决危机所需的时间和耐心即将耗尽

欧元区领导人周四告知希腊，该国政府必须实行之前承诺的改革措施，以避免日益迫近的流动性紧张，这一危机有可能迫使希腊退出欧元区。希腊政府若不能在数周内得到更多资金，有可能陷入资金告罄的境地。希腊银行业者报告称，存款外流创一个月来最大规模，暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。希腊总理齐普拉斯请求在出席欧盟峰会期间与德国、法国以及主要欧元区机构的领导人会晤，极力为希腊政府争取短期资金，以避免破产。德国总理默克尔称不要指望这场深夜会晤能达成什么协议。

--英国央行应做好在必要时降息的准备--首席经济学家

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以防止通胀率进一步下跌至目标下方。

但英国央行总裁随后称不会因应油价大跌而降息，且周三发布的央行3月货币政策会议记录也没有明确提及该立场。霍尔丹表示，央行下一步行动可能是降息，也可能是升息。他表示这只表达他个人观点，并非货币政策委员会(MPC)整体意向。他指出，当前没有迫切的因由来调整利率，周三发布的会议记录显示所有政策制定者预计利率将在未来三年攀升。路透访查的分析师预计英国央行下一步举措将是在约一年内升息。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四多数收低，逆转昨日的涨势，因美元走强重压原油和其他商品价格，拖累能源和材料股走低。道琼工业指数收跌117.16点，或0.65%，至17,959.03点；标准普尔500指数收挫10.23点，或0.49%，至2,089.27点；Nasdaq指数上扬9.55点，或0.19%，至4,992.38点。

--欧洲主要股指升至15年最高水准，受意大利股市大涨带动，意大利轮胎生产商Pirelli和公用事业公司Enel劲升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.46%，报1,597.56点。德股DAX指数收低0.2%，报11,899.40点；英国富时FTSE 100指数收涨0.25%，收报6,962.32点；法国CAC 40指数收高0.07%，报5,037.18点。

汇市:

--美元反弹，投资人仍看好美元后市。美元昨日因美联储声明较预期更为谨慎而大跌。纽约尾盘，欧元兑美元重挫2.2%，报1.0623美元，周三晚间升穿1.10美元。美元指数升0.7%，报99.281。美元兑日圆升0.7%，报120.96日圆。挪威克朗兑欧元升多达3%，为2008年来最大单日升幅。瑞士央行也维持利率不变，带动瑞郎兑欧元升0.8%，报1.0542瑞郎。美元兑瑞郎升1.5%，报0.9916瑞郎。

债市:

--美国中短期公债收益率小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美联储昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。指标10年期公债价格尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。美国五年期公债价格尾盘跌8/32，收益率报1.48%，周三尾盘报1.42%。美国三年期公债价格尾盘下跌5/32，收益率从周三尾盘的0.94%攀升至1%。

--德债收益率触及纪录低位，之前美国暗示不急于升息。希腊借贷成本攀升，该国政府即将与国际金主就债务问题展开磋商。德国10年期公债收益率日内上扬1个基点至0.19%。欧元区其他最高评级公债收益率回落1-3个基点，投资者在法国公债标售中大举买入。意大利和西班牙10年期公债收益率回落9个基点，分别报1.25%和1.22%。希腊公债价格逆势走低，两年期公债收益率急升近3个百分点，至24.65%，为2014年中发行以来最高。

油市:

--油价重挫，因美元反弹及科威特认为石油输出国组织(OPEC)在供应过剩的市况下别无选择，只有维持产量稳定。布兰特原油期货收低1.48美元，结算价报每桶54.43美元，此前一度大跌2美元。美国原油期货收低0.70美元，结算价报43.96美元，稍早一度下挫逾1.90美元。

金属市场:

--金价在触及两周高位后缩减涨幅，尽管美元反弹，金市仍在空头回补的带动下上扬。美联储周三发布的利率声明基调较预期谨慎，拖累美元走软。1849GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,169.26美元。美国4月期金收涨17.70美元，报每盎司1,169.00美元。

现货银上扬1.2%，报每盎司16.09美元，盘中触及两周高位16.18美元。现货铂金上涨0.3%，报每盎司1,117.50美元。现货钯金急跌2.1%，报每盎司764美元。

--期铜从昨日触及的一个月低点反弹，因对美国将推迟升息的预期升温，且一大型铜矿生产受阻。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高3.2%，报每吨5,850美元。其他金属中，三个月期镍收高2%，报13,770美元，从周三触及的14个月低点反弹；三个月期铝收高1%，报1,780美元；三个月期锌升1.6%，报2,020.50美元；三个月期铅升1.4%，报每吨1,710美元；三个月期锡收高0.7%，报16,975美元，周三期铅和期锡都跌至57个月来最低。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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