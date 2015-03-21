《路透早报》--3月21日

图为纽约证交所内的交易员Joseph Lawler等人。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--德国总理默克尔周五表示，希腊必须遵守2月与欧元区达成的援助展期协议中的“每个规定”，不过若希腊总理齐普拉斯能提出与之匹配的改革计划，则欧元区会予以考虑。

默克尔在欧盟峰会结束时的记者会上表示，协议中的每个部分都必须被遵守。默克尔还补充道，解决希腊危机的下一步将在于齐普拉斯在未来数日提交一份详尽具体的改革清单。

--亚特兰大联储总裁洛克哈特称年中仍是升息的合适时机；与7月和9月会议一样，联储同样在认真考虑6月会议升息的可能性。洛克哈特称不能肯定会在9月前升息，但感觉在6-9期间升息是合适的时机，除非经济数据恶化。洛克哈特称经济传递的信号喜忧参半，有强劲的信号也有疲弱的迹象，包括通胀、制造业和楼市。洛克哈特称仍预计经济疲弱的迹象只是暂时的。洛克哈特称预计2015年成长放缓，但感觉2016和2017年将继续以2.5%-3.0%的速度适度增长。

--美国芝加哥联储总裁埃文斯称，升息前美联储需确保通胀开始向目标回升。埃文斯称，等到通胀开始攀升后才升息有等待时间过程的风险。他认为联邦公开市场委员会的3月声明‘非常好’，声明的焦点仍然是根据数据表现来决定升息时间。埃文斯重申倾向于等到2016年才升息。

--标准普尔将葡萄牙主权评等展望由“稳定”上调至“正面”，目前评等为BB。标普称，评等展望上调至正面反映标普可能在未来12个月内上调葡萄牙长期评等。

--瑞士政府周五表示，瑞士将随同其它一些西欧国家加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

--中国财政部周五表示，2015年1-2月国有企业利润同比下降21.5%，主要因国际油价下跌导致中石油等三大石油公司利润锐减。如扣除三大石油公司影响，同比降幅为1.2%。财政部网站新闻稿称，1-2月国有企业利润总额2,556.6亿元人民币。中央企业利润同比下降23.6%,地方国有企业利润同比下降12.5%。电子、施工房地产等行业利润增幅较高，石油、建材等行业利润降幅较大，石化、交通等行业亏损。

--周五公布的重要经济数据：

* 欧洲央行公布，欧元区1月经季节调整经常帐盈余294亿欧元，12月为盈余225亿欧元。1月未经季节调整经常帐盈余82亿欧元，12月为盈余352亿欧元。

* 加拿大统计局公布，加拿大1月零售销售较前月下滑1.7%，为连续第二个月下滑，降至413.6亿加元。因汽油销售录得2008年11月来最大单月降幅。11个分项中有七项的销售均下滑，占零售销售的83%。汽油销售下降8.8%，为连续第七个月下降。以销量计算，零售销售下滑1.2%。

* 加拿大统计局公布，该国2月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.9%，较上年同期上升1.0%，汽油价格下滑继续令压抑通胀率。加拿大2月核心CPI较前月上涨0.6%，较上年同期上涨2.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元走软。Nasdaq生物科技股指数连涨第八日，自3月10日以来累计攀升7.4%。Nasdaq指数今日的收位距离纪录收盘高位仅差22点，标普500指数较纪录收盘高位低不到10点。 道琼工业指数收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点；标准普尔500指数上扬18.79点，或0.9%，至2,108.06点；Nasdaq指数收高34.039点，或0.68%，至5,026.418点。本周，道指上扬2.1%，标普500指数攀升2.7%，Nasdaq指数收涨3.2%。

--欧洲股市上扬，欧元区股市轻松跑赢，因全球投资者押注欧元走软将提振区内经济和企业获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，报1,610.93点，为2007年中以来最高收位。德国DAX指数收涨1.18%，报12,039.37点。法国CAC指数上扬1.0%，收报5,087.49点。英国富时100指数收涨0.86%，报7,022.51点，盘中触及纪录高位，且有史以来首次收在7,000点心理关口之上。

汇市:

--美元周五下挫，兑欧元本周表现为逾两年最差，因市场预期美国利率调升的速度将比原先预期的更为缓慢。本周美元兑其他货币也走软，兑瑞郎和日圆录得两个月最大周度跌幅。纽约尾盘，欧元兑美元大涨1.3%，报1.0796美元，本周欧元兑美元大涨3%，为2011年10月来最大周度升幅。美元兑瑞郎跌1.4%，报0.9772瑞郎，本周大跌2.8%，美元兑日圆跌0.5%，报120.61日圆，本周跌幅近1%。商品货币兑美元走强，澳元兑美元升1.7%，报0.7774美元，新西兰元兑美元劲扬2.3%，报0.7543美元，美元兑加元跌1%，报1.2588加元。

债市:

--美国公债收益率周五下滑，但仍高于近期触及的数周低点，因美国和欧洲央行的货币政策宽松，促使交易商恢复对美国公债的买盘，昨日许多交易商对美国公债获利了结。10年期和30年期公债收益率仍高于周四盘初触及的近六周低点。各年期美国公债收益率本周全面下滑，上周上涨。指标10年期公债尾盘升14/32，收益率报1.93%，周四尾盘报1.98%，30年期长债尾盘升24/32，收益率报2.5%，周四尾盘报2.54%，三年期公债 尾盘升4/32，收益率报0.94%，周四尾盘报1%。

--希腊公债收益率周五下滑，希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。希腊10年期公债收益率跌69个基点，报11.59%，两年期公债收益率跌略多于200个基点，至22.55%。高评级的德国10年期公债收益率变动不大，报0.18%。所有债券收益率均接近纪录低位。

油市:

--油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。布兰特原油近月5月合约收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。美国4月原油期货收涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。布兰特原油较美国原油溢价收窄至9美元之下，之前一周接近11美元。

金属市场:

-- 金价周五触及两周高位，且有望录得1月中以来最大单周涨幅，因美联储升息态度谨慎，使美元涨势暂停，进而引发商品市场全面买盘。1755 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,184.55美元，盘中触及1,187.80的高位。美国4月期金 GCv1 收涨15.60美元，报每盎司1,184.60美元。本周，现货金上扬逾2%，从周二触及的四个月低位反弹。现货银跑赢其他贵金属，盘中触及一个月高位16.89美元，最新上扬4.7%，报16.85美元。

--铜价周五跳升至逾两个月高位，因最大铜消费国中国的库存两个月来首度下降，暗示在农历新年假期后，需求在逐步回升。LME三个月期铜 CMCU3 急升3.3 %，收报每吨6,045美元，盘中触及1月12日以来最高6,082.50美元，延续周四跳涨3.2%的升势。(完)

(整理 母红; 审校 李军)

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