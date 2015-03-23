《路透早报》--3月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾2月季调失业率(0030)

--英国3月工业联盟总工业订单差值(1100)

--美国2月成屋销售年率(1400)

--欧元区3月消费者信心指数初值(1500)

--台湾2月工业生产(0800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和欧洲央行管委会委员诺亚在全球独立中心“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)

--欧洲央行执委科尔在一次活动上发表演说(1000)

--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)

以下为3月20日下午5:00至3月23日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧盟愿为希腊提供部分帮助但默克尔设苛刻条件，希腊总理首次正式访问柏林

欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将在几天内提出完备的经济改革方案。在欧盟布鲁塞尔峰会间隙进行过通宵谈判后,希腊新总理齐普拉斯和德国总理默克尔就希腊政府必须以多快速度作出哪些行动发表了略有分歧的看法。

默克尔表示，只有在债权人批准了齐普拉斯承诺很快提出的全面改革计划后，希腊才会获得新的救助资金。但她暗示，齐普拉斯在确定必须实施哪些改革方面可以有一定程度的灵活性。这给了希腊左翼联合政府重要的转圜余地。

希腊总理齐普拉斯周一对柏林进行首次正式访问。他与德国总理默克尔都寻求淡化此次会谈的戏剧性，但默克尔盟友的公开质疑使得媒体将此次会面描述成一场西部决斗。

--美国亚特兰大联储总裁称除非经济急剧滑坡，否则料在9月前升息

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，预计除非美国经济出现重大滑坡，否则美联储将在6月、7月或者9月政策会议上升息，并称美联储本周调降经济预估，主要归因于“暂时性”因素，这些因素既没有从根本上改变联储对美国经济继续增长的展望，也不太可能推后首次升息的时间。洛克哈特还表示，美元急升带来意外巨大的负面影响，令他重新评估了经济复苏步伐；不过他补充称，他依然相信经济在未来几年仍将高于趋势水平。

芝加哥联储总裁埃文斯称，升息前美联储需确保通胀开始向目标回升，并重申倾向于等到2016年才升息。

--中国国务院总理希望以“互联网+”提升经济创新力，壮大新兴产业

中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署进一步深化商事制度改革，推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。中国政府网周日刊登新闻稿引述他称，实现中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，必须推动大众创业、万众创新，打造发展新引擎。这是一项重大改革，也是结构性改革。

此外，中国央行行长周小川周日表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

--沙特石油部长称，OPEC不会独自承担支撑油价的重任

沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示，石油输出国组织(OPEC)不会独自承担支撑油价的责任，暗示该国决心承受油市下跌的压力。沙特OPEC理事马迪表示，他认为油价将难以再回到每桶100-120美元的价格区间。他并重申，沙特阿拉伯的石油政策没有任何政治动机。

当全球能源业紧盯着美国活跃钻机数量大减之际，沙特阿拉伯的油气钻机使用数量却大幅增加，无视原油价格剧跌的现实。行业消息人士及分析师指出，尽管国际油价从2014年6月以来腰斩，但沙特阿拉伯已将目光放远到原油供应可能再度短缺的未来。

--中国称亚投行年底前正式成立,与多边开发银行互补非竞争

中国财政部部长楼继伟周五表示，亚洲基础设施投资银行与现有多边开发银行是互补而非竞争关系，根据现有意向创始成员国达成一致的时间表，将于今年年中完成亚投行章程谈判并签署，年底前完成章程生效程序，正式成立亚投行。

瑞士政府周五表示，瑞士将随同其它一些西欧国家加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行。

--新加坡前总理李光耀因病去世，享年91岁

新加坡总理公署称，首任总理李光耀周一早晨逝世，享年91岁。李光耀是使新加坡快速成长为全球贸易和金融中心的设计师。总理公署声明称，“李光耀先生于今天凌晨3点18分在新加坡中央医院安详地与世长辞。”李光耀曾在英国剑桥大学攻读法律，被公认为是带领新加坡跻身全球人均收入最高国家之列的功臣。李光耀是人民行动党(PAP)的共同创始人，该党自1959年开始一直担任执政党。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元走软。Nasdaq生物科技股指数连涨第八日，自3月10日以来累计攀升7.4%。Nasdaq指数今日的收位距离纪录收盘高位仅差22点，标普500指数较纪录收盘高位低不到10点。

道琼工业指数收涨168.62点，或0.94%，至18,127.65点；标准普尔500指数上扬18.83点，或0.9%，至2,108.10点；Nasdaq指数收高34.039点，或0.68%，至5,026.418点。本周，道指上扬2.1%，标普500指数攀升2.7%，Nasdaq指数收涨3.2%。

--欧洲股市上扬，欧元区股市轻松跑赢，因全球投资者押注欧元走软将提振区内经济和企业获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，报1,610.93点，为2007年中以来最高收位。

德国DAX指数收涨1.18%，报12,039.37点。法国CAC指数上扬1.0%，收报5,087.49点。英国富时100指数收涨0.86%，报7,022.51点，盘中触及纪录高位，且有史以来首次收在7,000点心理关口之上。

汇市:

--美元周五下挫，兑欧元本周表现为逾两年最差，因市场预期美国利率调升的速度将比原先预期的更为缓慢。本周美元兑其他货币也走软，兑瑞郎和日圆录得两个月最大周度跌幅。

纽约尾盘，欧元兑美元大涨1.3%，报1.0796美元，本周欧元兑美元大涨3%，为2011年10月来最大周度升幅。美元兑瑞郎跌1.4%，报0.9772瑞郎，本周大跌2.8%，美元兑日圆跌0.5%，报120.61日圆，本周跌幅近1%。商品货币兑美元走强，澳元兑美元升1.7%，报0.7774美元，新西兰元兑美元劲扬2.3%，报0.7543美元，美元兑加元跌1%，报1.2588加元。

债市:

--美国公债收益率周五下滑，但仍高于近期触及的数周低点，因美国和欧洲央行的货币政策宽松，促使交易商恢复对美国公债的买盘，昨日许多交易商对美国公债获利了结。10年期和30年期公债收益率仍高于周四盘初触及的近六周低点。各年期美国公债收益率本周全面下滑，上周上涨。

指标10年期公债价格尾盘升14/32，收益率报1.93%，周四尾盘报1.98%，30年期长债尾盘升24/32，收益率报2.5%，周四尾盘报2.54%，三年期公债 尾盘升4/32，收益率报0.94%，周四尾盘报1%。

--希腊公债收益率周五下滑，希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。

希腊10年期公债收益率跌69个基点，报11.59%，两年期公债收益率跌略多于200个基点，至22.55%。德国10年期公债收益率变动不大，报0.18%。所有债券收益率均接近纪录低位。

油市:

--油价周五跳涨，美国原油期价劲扬4%，因美国利率前景不确定拖累美元走软，提振持有其他货币的投资者对美元计价商品的需求。本周，指标布兰特原油期货结束两周连跌，美国原油期货五周来首周收涨。

布兰特原油近月5月合约收涨0.89美元，报每桶55.32美元。本周上扬1.2%。美国原油期货结算价涨1.76美元，或4%，报每桶45.72美元。本周涨幅达2%。

金属市场:

-- 金价周五触及两周高位，且有望录得1月中以来最大单周涨幅，因美联储升息态度谨慎，使美元涨势暂停，进而引发商品市场全面买盘。

1755 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,184.55美元，盘中触及1,187.80的高位。美国4月期金收涨15.60美元，报每盎司1,184.60美元。本周，现货金上扬逾2%，从周二触及的四个月低位反弹。现货银跑赢其他贵金属，盘中触及一个月高位16.89美元，最新上扬4.7%，报16.85美元。

--铜价周五跳升至逾两个月高位，因最大铜消费国中国的库存两个月来首度下降，暗示在农历新年假期后，需求在逐步回升。

LME三个月期铜急升3.3 %，收报每吨6,045美元，盘中触及1月12日以来最高6,082.50美元，延续周四跳涨3.2%的升势。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。