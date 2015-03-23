《路透早报》--3月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值(0145)

--日本3月制造业PMI初值(0135)

--法国、德国、欧元区3月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0800-0900)

--英国2月消费者物价(CPI)、生产者物价指数(PPI)(0930)

--美国2月CPI、每周平均实质所得(1230)

--美国联邦住房金融局(FHFA)1月房价指数(1300)

--美国3月Markit制造业PMI初值(1345)

--美国2月新屋销售(1400)

--新西兰2月贸易收支数据(2145)

--韩国第四季GDP修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行召开金融政策委员会会议

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)

--“金融城之周”主办国际金融服务论坛(至3月26日)。发言嘉宾包括美国财政部副部长拉斯金、希腊财政部长瓦鲁法基斯等

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说(0200)

--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会(0450)

--瑞典央行总裁英韦斯参加瑞典国会金融委员会闭门听证会(1000)

--亚洲开发银行(ADB)就2015年展望召开新闻发布会。

--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

以下为3月23日下午5:00至3月24日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国2月成屋销售反弹温和，受制于市场供应不足

美国全美不动产协会(NAR)周一称，2月成屋销售按月增长1.2%，至年率488万户，1月为锐减4.9%。分析师先前预测，2月成屋销售年率增至490万户。

成屋销售反弹温和，但市场上房产供应持续不足，这一趋势可能对春季销售季产生不利影响。房屋销售低迷为第一季经济活动大幅放缓再添佐证，而这可能进一步降低对美联储将在6月升息的预期。数据公布后，美国房屋类股指数微涨，美元指数下跌，美国公债价格微跌。

--希腊与德国领导人互示良好意愿，然债务谈判并无进展迹象

希腊总理齐普拉斯与德国总理梅克尔周一在公开场合展示双方的良好愿望，呼吁两国人民停止互相指责并改变彼此间的刻板印象，共同努力为欧洲争取一个更加光明的未来。不过，尽管希腊新任总理首次访问柏林的措辞热情洋溢，但却不清楚能否据此缩小双方在希腊经济改革问题上的分歧。齐普拉斯坚持他访德并不在于解决希腊迫在眉睫的流动性问题，而是寻找彼此的共同点推动欧元区的发展。

--美联储副主席费舍尔预计今年升息，但未来政策路径不确定

美联储副主席费舍尔表示，外界“广泛预期”美联储今年将开始升息，不过政策路径仍不确定，似乎为未来不太明朗的前景埋下伏笔。费舍尔称，美元升值和油价疲软影响美国的决策，但他强调，美联储正“努力看清这些现象”。未来连续平稳升息“几乎肯定不会成为现实，因为经济将不可避免地遇到冲击，”他补充说，强调美联储未来将考虑“上下”调整关键政策利率。他的讲话总体上较为乐观，提及经济取得明显增长，就业市场接近充分就业。但他也确实说到，美元升值可能抵消货币宽松带来的一些益处。

--沙特增加原油供应，力图夺回市场份额

伊拉克、委内瑞拉、俄罗斯和哈萨克斯坦在亚洲和美国的市场份额被沙特夺走了一部分，甚至需求疲软的欧洲也是如此，交易商称沙特向客户增加供应，且价格更低。欧那密本人周日间接证实了该国产量在增加。他称，目前该国产量约在每日1,000万桶--接近纪录高点，并比沙特向OPEC提交的2月产量报告高出约35万桶左右，并称如果客户需要更多石油，沙特有能力增加供应。过去几周的情况显示，沙特不想坐等市场份额自行回到自己的手中，而是主动出击掌控局面。

--和记黄埔即将敲定157亿美元收购英国移动运营商O2的交易--FT

据金融时报报导，和记黄埔最早将于周二上午敲定105亿英镑(157亿美元)收购西班牙电信(Telefonica)旗下的英国移动运营商O2的交易。金融时报援引知情人士称，两公司在为期两个月的尽职调查过程中没有遭遇重大问题，交易或将在周二宣布。但该报援引消息人士称，由于交易尚未最终敲定，所以时间上仍有变数。

--独家新闻：主要央行就外汇市场行为新规范达成一致

根据一项新的全球性行为准则，银行须禁止交易员分享下单信息。该准则禁止使用传统行话，并更详细的指导交易员有关外汇市场允许和禁止交流的信息。路透看到的这份八页的文件，是在市场操纵丑闻曝出两年之后，为防止不当行为出台的部分举措。全球所有发达国家主要央行设立的外汇市场委员会本月通过了这份文件。这将在各委员会通过的现有准则基础上，设立全球性规范，并将要求资产经理更加努力，以确保尽可能代客户作出最好的外汇交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在上周大涨后周一小跌，投资人权衡美元波动及其对包括原油在内的其他市场的影响。股市今日在平盘上下小幅波动，跟随能源股走势，油价因美元走软以及供应过剩忧虑两大因素拉锯盘中走势反复。

道琼工业指数微跌11.61点，或0.06%，至18,116.04点；标准普尔500指数小跌3.68点，或0.17%，至2,104.42点；Nasdaq指数收低15.44点，或0.31%，至5,010.97点。

--欧洲股市从数年高位回落，因汽车股受欧元走强拖累走低，且对希腊的忧虑促使投资者锁定获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.7%，报1,600.24点。

德国DAX指数也收跌1.19%，报11,895.84点。法国CAC指数回落0.65%，收报5,054.52点。英国富时100指数收涨0.22%，报7,037.67点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币连跌第二日，因交易商预计，美联储短期内可能将保持宽松政策，因此出脱美元多头头寸。

欧元兑美元上扬1.31%，报1.09650美元，距离上周触及的近两周高位1.10625美元不远。美元兑日圆尾盘回落0.24%，报119.750日圆。美元兑瑞郎跌1.2%，报0.96460瑞郎，距离上周触及的两周低位0.96295瑞郎不远。美元指数尾盘跌1.07%，报96.860。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人对希腊同其债权人就2,400亿欧元金援条件的磋商感到不安。

指标10年期公债价格升4/32，收益率报1.915%，较上周五尾盘跌1.5个基点。10年期美债较可比德债利差收窄至1.70个百分点，为约三周最窄。

--欧元区公债收益率上升，此前欧洲央行总裁德拉吉对通胀表达了乐观的看法，且数据显示欧洲央行购债计划正取得稳步进展。

德国10年期公债收益率涨4个基点，报0.22%，意大利10年期公债收益率升9个基点，报1.30%。

油市:

--美国原油期货收涨逾1%，因美元走软带来的提振盖过了全球供应充裕给油市施加的压力。

美国原油期货结算价涨0.88美元，或1.9%，报每桶47.45美元。布兰特原油期货攀升逾1%，结算价涨0.60美元，报每桶55.92美元。

金属市场:

-- 金价连升第四日，触及逾两周最高，因美元续跌，以及对美联储至少在9月前不会升息的预期增强。

1705 GMT，现货金触及3月6日来最高1,190.70美元，上扬0.7%。美国4月期金收涨3.10美元，报每盎司1,187.70美元。

--期铅价格攀升，因在可获得库存大幅减少后市场担心可能出现供应短缺，而美元走软扶助支撑其他金属，期铜升至逾两个月高位。

三个月期铅大涨3.1%，收报1,837美元。LME三个月期铜收高1.2%，报6,120美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 李爽)

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