《路透早报》--3月25日

图为人民币、美元、欧元和英镑钞票。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国3月企业景气指数(0745)

--德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数(0900)

--意大利2月对非欧盟贸易收支(0900)

--美国2月建筑许可年率修正值

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--美国2月耐久财订单(1230)

--韩国3月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财政部副部长拉斯金发表讲话

--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)

--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说(0600)

--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)

--欧洲央行执委普雷特参加题为“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”的小组讨论(1025)

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情况与货币政策发表演说演说(1030)

--美国财长杰克卢在参议院金融委员会听证会上发表证词陈述(1830)

--加拿大央行副总裁连恩做报告(1930)

以下为3月24日下午5:00至3月25日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国2月消费者物价反弹，新屋销售创七年高位

美国消费者物价2月反弹，因汽油价格6月以来首次上涨，还有迹象显示基础通胀压力上升，令美国联邦储备委员会(美联储，FED)仍有可能今年加息。

另外2月新屋销售升至七年高位，3月制造业活动动能亦增强，再为经济增添亮丽色彩。严冬及美元升值拖累第一季初的经济活动，不过这些经济数据仍乐观。

* 表格：美国2月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期持平

* 表格：美国2月新屋销售较前月劲增7.8%，年率为53.9万户

--希腊政府4月20日前可能现金告罄，正忙于赶制改革计划

一位消息人士对路透表示，如果拿不到新的援助，希腊政府到4月20日就可能现金耗尽，几乎没什么时间来说服疑虑重重的债权人相信其对经济改革的承诺。消息人士称，希腊希望欧元区财长批准其改革清单，允许返还欧洲央行持有希腊债券所得约19亿欧元获利。

齐普拉斯与默克尔周一在柏林讨论了改革问题。两位领导人都表达了良好意愿。此次访问似乎也驱散了两国数周以来的口水战阴云。

-圣路易斯联储总裁称零利率已不再适合美国，误判利率走势会引起震荡

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，除非投资者已开始相信美国利率要进入上行通道，否则当利率真正上升时，市场可能会出现剧烈反应。布拉德说，即便是在“夏季的某个时候”升息，货币政策也将仍然十分宽松；考虑到当前美国经济的“繁荣期”，市场预期应更好地贴合美联储的想法。他表示，对于美国经济而言，已不再适合零利率，因今年美国GDP有望成长3%以上，而失业率跌向5%。布拉德指出，政策指引中删除“耐心”两字是重要的举措，将会让联邦公开市场委员会(FOMC)有更多弹性。

--德翼航空客机坠毁导致150人丧生，黑匣子已找到

德国汉莎航空(LHAG.DE)旗下的廉价航空公司--德翼航空证实，该公司巴塞罗那飞往杜塞尔多夫的4U 9525航班空客客机在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难，包括16名儿童。机上载有144名乘客与六名机组人员。法国内政部称，坠机现场找到一个黑匣子，将立即进行检查。此处位于尼斯以北约100公里(65英里)。美国政府表示，飞机失事不像是恐怖袭击导致。汉莎航空称，正将此次坠机作为一起事故处理，并补充道，其他任何说法都只是猜测。

--英国2月CPI年增率降至零，为有史以来头一次

英国国家统计局(ONS)公布，2月CPI按年增幅由1月的0.3%降至零，食品和电脑产品等商品的价格下降，使消费者物价与上年同期持平。这是自1989年有可比较记录以来的首次，尽管ONS根据非官方的估算，1960年的通胀率可能更低。分析师平均预测为降至0.1%。2月核心CPI下滑至1.2%，1月为1.4%。分析师预期，通胀将进一步下跌，英国央行预测未来几个月，通胀将下跌至零以下。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连跌第二日，三大股指陷于狭窄区间内，与汇市的波动相一致，因交易员关注美元走强，及其可能对企业获利造成的影响。

道琼工业指数收跌104.90点，或0.58%，至18,011.14点；标准普尔500指数挫12.92点，或0.61%，至2,091.50点；Nasdaq指数回落16.246点，或0.32%，至4,994.728点。

--欧洲股市上扬，收盘逼近近期触及的七年半高位，因德国和法国制造业数据超预期，盖过了疲弱中国制造业数据造成的拖累。

德国DAX指数上扬0.92%，收报12,005.69点，表现强于FTSEurofirst 300指数，后者收涨0.3%，报1,604.36点。法国CAC指数上扬0.67%，收报5,088.28点。英国富时100指数收跌0.26%，报7,019.68点。

汇市:

--美元兑欧元反弹，因欧美货币政策前景迥异仍利多美元，但上周美联储货币政策声明的影响限制了美元的升势。瑞郎兑美元、欧元和英镑触及数周高位。

欧元兑美元尾盘跌0.17%，报1.09270美元。美元兑日圆大致持平，报119.70日圆，稍早触及近一个月最低的119.220日圆。美元指数尾盘升0.11%，报97.140。

债市:

--美国公债收益率下滑，因投资人预计低通胀可能将持续，这会令美国联邦储备委员会(FED/美联储)要到今年晚些时候才可能升息。周三美国财政部将发售350亿美元五年期公债。

指标10年期公债升12/32，收益率报1.87%。30年期公债表现突出，令美国收益率曲线趋平。

--希腊两年期公债收益率触及近一周最低，之前希腊政府表示，将在下周初之前向欧洲金主提交改革计划，以获得急需的现金并避免破产。

希腊两年期公债收益率日内下跌近200个基点，至20%之下，为近一周 最低水平。希腊10年期公债收益率下跌60个基点，报10.98%。西班牙10年期公债收益率上扬3个基点，报1.30%。

油市:

--布兰特原油期价走低，因美元兑欧元反弹，且对全球供应过剩的担忧犹在。美国原油期货受美国强劲的经济数据提振。

5月布兰特原油期货结算价报每桶55.11美元，回落0.81美元。美国原油期货涨0.06美元，结算价报每桶47.51美元。

金属市场:

-- 金价升至两周半高位，连升第五个交易日，因对美国将可能推迟至9月才升息的预期升温。

1826 GMT，现货金上扬0.4%，报1,193.70美元。美国4月期金涨3.70美元或0.3%，结算价报每盎司1,191.40美元。

--伦敦期铜从两个半月高位回落，在中国发布了疲软的制造业数据后，投资人担心中国需求，且数据显示铜库存增加。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跳涨至6,203.50美元，为1月5日以来高位，但收盘拉回到6,145美元，涨幅0.4%。LME三个月期铅涨幅居前，升0.7%，报1,850美元，盘中触及六周高位1,860美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 李爽)

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