《路透早报》--3月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月Gfk消费者信心指数(0700)

--法国第四季国内生产总值(GDP)(0745)

--香港2月进出口数据(0830)

--欧元区2月M3货供额、民间贷款(0900)

--英国2月零售销售(0930)

--美国一周请领失业金数据(1230)

--美国3月Markit综合及服务业PMI初值(1345)

--美国3月堪萨斯联储综合指数和制造业指数(1500)

--日本2月所有家庭支出、就业数据(2330)

--日本2月全国CPI、3月东京CPI(2330)

--日本2月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--博鳌亚洲论坛2015年年会(26日-29日)

--圣路易士联邦储备银行总裁布拉德就经济与货币政策发表演说(0835)

--台湾央行第一季理监事会议

--英国央行发布金融政策委员会(FPC)声明(0930)

--欧洲央行总裁德拉吉在意大利议会金融和欧盟政策委员会发表演说(1200)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加一次活动，谈论货币政策与经济前景(1300)

--加拿大央行总裁波洛兹举行记者会(1445)

--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)

--英国央行总裁卡尼召开金融稳定委员会记者会(1730)

以下为3月25日下午5:00至3月26日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国耐久财订单下滑，德国企业景气指数创高点

美国2月企业投资支出计划连续第六个月下滑，可能是受到强势美元和全球需求疲软的压制，成为表明经济增长在年初急刹车的最新证据。分析师因此进一步调降第一季的经济增长预估。

虽然分析师普遍认为经济活动的放缓只是暂时现象，但增长趋弱可能促使美联储推迟升息至今年较晚的时候。报告公布后，美元兑一篮子货币走低，美股亦下跌，美国公债价格微跌。

另外，德国3月企业景气判断指数连续第五个月上升，触及2014年7月来最高，暗示德国这个欧洲最大的经济体今年第一季经济增长马力全开。随后欧元受提振上涨。

--希腊争取12亿欧元退还资金无望，亟需拿出改革计划

希腊请求欧元区纾困基金快速向其退还现金，以帮助避免下月可能发生的破产情况，但没有获得成功，雅典方面因而压力陡增，需要在数日内拿出有说服力的改革计划。

欧元区高层官员在周三的电话会议上一致认为，希腊在法律上没有资格得到这笔钱，不过他们表示，将在未来考虑如何解决此事。欧元集团会议工作小组的这项决定让希腊总理齐普拉斯遭遇挫折，他正在想方设法得到新的资金，以维持政府免于破产，同时还要拿出一份全面改革计划并争取获得债务减免。

--美国芝加哥联储总裁称强势美元令通胀放缓，但影响可能短暂

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，担心美元走强“明显带来的通胀放缓压力”可能在通胀预期中扎根。他说，这可能让美联储实现2%的通胀目标变得更加艰难，不过美元涨势对通胀的影响不会持续太久。他补充称，在美联储对通胀率回升至2%更有信心前，“没有非常有说服力的理由”急于加息，并敦促推迟加息至明年上半年。

-英国央行三位决策者认为降息机率极低，与首席经济学家观点不同

英国央行的三位决策者表示，在当前通胀下滑的情况下，降息的可能性极小。这与央行首席经济学家的观点不同。MPC委员迈尔斯接受英国金融时报采访时称，英国通缩压力“并不存在，这一点令人瞩目”。另一位MPC委员福布斯在伦敦旗帜晚报撰文称，低通胀将是暂时现象，随着英国经济从全球金融危机中复苏，将需要收紧货币政策。央行副总裁夏菲克在接受Kent Business杂志采访时表示，通胀率下降的主要原因是油价大跌以及英镑升值等暂时的因素。而央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹上周意外表示，近期通胀大幅下滑意味着，升息或降息的机率相当。英国2月通胀率触及零的纪录低位，但英国央行认为，通胀率即便降为负值也将是短暂的，因为失业率下降及薪资逐步上升应该会确保强劲的消费需求。

--中国国务院常务会议要继续加大国企国资改革力度

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要继续加大国企国资改革力度，加快国有资本投资公司、运营公司试点。创新商业模式，增强国有企业活力，提升利润率，促进税收增加。中国政府网报导，会议强调要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术等十大领域，强化工业基础能力。

此外，中国人民银行宣布，与亚美尼亚中央银行签署了规模为10亿元人民币/770亿亚美尼亚元的双边本币互换协议，旨在便利双边贸易和投资。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--卡夫食品将与亨氏食品合并，成为北美第三大食品饮料公司

卡夫食品周三宣布，将与番茄酱生产商--亨氏食品公司合并，成为北美第三大食品和饮料生产商。卡夫食品的股东将在新公司持有49%股份，亨氏食品的股东将持有51%股份。卡夫的股东将获得新公司的股票，以及每股16.50美元的特别现金派息。派息资金将由3G Capital和伯克希尔哈撒韦公司提供。亨氏食品公司由3G Capital和巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦所有。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三急挫，科技和生物科技股重挫拖累Nasdaq指数录得近一年来最大单日跌幅，标普500指数跌穿数个关键支撑位。

道琼工业指数收跌292.60点，或1.62%，至17,718.54点；标准普尔500指数回落30.45点，或1.46%，至2,061.05点；Nasdaq指数收挫118.208点，或2.37%，至4,876.520点。

--欧洲股市进一步从上周触及的七年半高位回软，科技股领跌，受美国科技股遭抛售拖累。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌1.1%，报1,586.96点。

德股DAX指数收低1.17%，报11,865.32点。法国CAC指数下挫1.32%，收报5,020.99点。英国富时100指数收跌0.41%，报6,990.97点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，此前美国公布的经济数据逊于预期，且德国企业信心调查结果强劲，进一步带动投资人出脱美元多头仓位。

欧元兑美元纽约尾盘升0.34%，报1.09610美元。美元兑日圆尾盘跌0.2%，报119.495日圆。美元兑瑞郎升0.26%，报0.96070瑞郎。美元指数跌0.25%，报96.942。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前美国财政部标售350亿美元五年期新债需求不振，显示收益率可能需要进一步上升才能给周四的七年期公债标售带来需求。

七年期公债尾盘跌9/32，收益率报1.72%，稍早低见1.65%。指标10年期公债跌13/32，收益率由稍早的1.85%升至1.92%。

--德国公债收益率(殖利率)下跌，投资人预计美国低通胀现象料将持续，可能导致美国联邦储备委员会(美联储/FED)延至今年晚些时候才会升息。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.23%。其他高评级债券收益率持平或小跌。西班牙与意大利10年期公债收益率小涨，分别报1.30%和1.34%。希腊公债收益率小涨。

油市:

--油价大涨约3%，因美元走软、也门战事以及投机性买盘提振，尽管美国原油库存连续第11周增至纪录新高。

5月布兰特原油期货结算价报每桶56.48美元，大涨1.37美元或2.5%。美国原油期货收涨1.70美元或3.6%，报每桶49.21美元。

金属市场:

-- 金价触及两周半高位，连升第六个交易日，因德国企业信心数据强劲，扶助欧元兑美元走强，且对美国很快会升息的预期降温。

1852 GMT，现货金升0.3%，报1,196.35美元，稍早触及3月6日来最高的1,199.70美元。美国4月期金结算价涨5.60美元或0.5%，报每盎司1,197美元。现货银劲扬5%，报16.96美元，盘中升至五周最高的17.11美元。

--期铜走低，因部分投资者锁定获利，期镍也回落，因库存触及纪录高位。

LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨6,125美元。三个月期镍急跌1.9%，收报每吨13,680美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 李爽)

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