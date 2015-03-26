《路透早报》--3月27日

图为美元现钞上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-2月规模以上工业企业利润

--英国3月GfK消费者信心指数(0005)

--英国Nationwide房价指数(0700)

--德国进口物价(0700)

--美国第四季GDP终值(1230)

--美国第四季个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--美国第四季企业获利初值(1230)

--美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)

--英国央行副总裁布罗德班特发表演说(0915)

--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)

--美联储副主席费舍尔发表讲话(1030)

--希腊财长瓦鲁法基斯发表讲话(1410)

--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)；瑞典央行总裁英韦斯出席小组讨论

--美联储主席叶伦发表讲话(1945)

--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年卢森堡经济调查

以下为3月26日下午5:00至3月27日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国请领失业金人数下降且服务业活动加快，表明经济将反弹

上周美国初请失业金人数降幅超出预期，3月服务业活动则达到六个月最高水平，凸显出尽管近期增长趋弱，经济基本面仍稳健。

冬季恶劣天气、繁忙的西海岸港口现已解决的劳资纠纷、全球需求低迷以及美元走强等因素，在第一季初期抑制了经济增长。然而周四发布的乐观数据暗示，增长放缓只是暂时情况。

3月服务业扩张速度创去年9月来最快--Markit

表格：美国上周初请失业金人数为28.2万人，预估为29.0万人

--美联储官员称升息计划应保持不变，尽管数据疲弱

在两个不同的场合，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特分别于法兰克福与底特律表示，2007-2009年金融危机以来美国经济稳步改善，美国货币政策可能需要据此做出调整。尽管年初美国数据疲弱且本周股市下跌，但美联储应该保持今年稍晚升息的计划不变。

--欧洲央行总裁德拉吉称购债计划帮助了经济复苏

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，ECB的购债行动将增强欧元区的经济复苏态势，并称已有迹象表明购债计划正在起效。“货币政策正在强化周期性复苏。我坚持称之为‘周期性’是因为这样的复苏并非是结构性的，”德拉吉说，他指的是像失业这样的长期问题仍未得到解决。德拉吉还在意大利议会上表示，近期数据“让人安心地看到了货币政策对强化周期性复苏所做的贡献。

--中东情势：沙特与盟国持续空袭也门胡塞武装，伊朗表示谴责

也门胡塞武装在南部港口城市亚丁郊区与政府军激战，该国总统哈迪周四离开在亚丁的避难所前往沙特。沙特与海湾盟国战机全天对什叶派胡塞武装发动打击。战机周四夜间恢复对胡塞武装控制的首都萨那的轰炸。据报导几名平民丧生。

沙特空袭也门推动油价急升5%，金价因也门遭空袭动摇投资人信心而上涨，但之后缩减涨幅。

--法国检方怀疑德翼航空客机副驾驶有意让飞机坠毁

法国检察官周四表示，德翼航空9525航班上年轻的德国副驾驶把自己单独关在驾驶舱内，似乎是他把飞机送上坠毁之路。他在飞行途中控制了飞机并把机长锁在舱外，同时故意让飞机在以每分钟3,000英尺速度飞行的情况下转头下降，脱离巡航高度。

这一假设震惊了整个航空界。在检察官宣布消息的数小时内，几家航空公司作出反应，立即修改规定，要求驾驶舱一直要有第二位机组成员在场。

法德两国官员表示，没有迹象表明Lubitz是恐怖分子，但也没有提供出其它说法来解释他的行为。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四连跌第四日，但三大指数收盘远高于日低，受经济数据和埃森哲等企业的业绩的支撑。

道琼工业指数收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点；标准普尔500指数回落4.90点，或0.24%，至2,056.15点；Nasdaq指数收挫13.158点，或0.27%，至4,863.362点。

--欧洲股市下滑，延续昨日跌势，因投资人担心今年大涨的科技股等成长板块的估值水准。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.8%，报1,574.26点，盘中一度大跌逾2%。德股DAX指数收低0.18%，报11,843.68点，法国CAC指数下挫0.29%，收报5,006.35点。英国富时100指数大跌1.37%，报6,895.33点。

汇市:

--美元兑欧元走强，有望录得一周来最大单日涨幅，因在近期走软后交易商重建美元看涨押注。

欧元兑美元尾盘跌0.79%，报1.08835美元。美元兑日圆尾盘回落0.21%，报119.235日圆，盘中触及近五周低位118.330日圆。美元兑瑞郎上扬0.3%，报0.96295瑞郎，盘中触及近一个月低位0.94910瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，指标10年期公债收益率 升穿2%，此前美国财政部标售的290亿美元七年期公债需求平平，昨日五 年期公债标售结果也是疲弱。

七年期公债尾盘跌11/32，收益率由周三尾盘的1.72%升至1.79%。指标10年期公债跌17/32，收益率由1.92%升至2.00%。

--德债受避险买盘推动上扬，之前沙特对也门发动空袭，但分析师称，油价上涨将推升通胀的前景限制了收益率跌幅。

10年期德债收益率回落约1个基点，至0.22%，跌向0.165%的纪录低位。10年期意大利公债收益率跌2个基点，报1.33%。

油市:

--油价跳涨约5%，连涨第二日，之前沙特及其海湾盟国对也门发动空袭，引发市场担忧战火可能蔓延至中东其他地区，从而干扰全球原油供应。

布兰特原油期货收涨2.71美元，或4.8%，报每桶59.19美元。美国原油期货收升2.22美元，或4.5%，报每桶51.43美元。

金属市场:

--金价在触及三周半高位后缩减涨幅，此前中东紧张局势升级刺激投资人转投黄金和德债等较低风险资产，股市受创。银价升近3%，至逾五周高位，之后从高位回落。

1847 GMT，现货金升0.6%，报1,195.25美元，稍早触及日高1,219.40美元。美国4月期金收涨7.80美元，报每盎司1,204.80美元。

--期铜触及近三个月最高，因全球最大铜生产国智利的铜矿因洪水关闭，另外油价因也门遭空袭大涨。

LME三个月期铜收涨0.8%，报每吨6,174美元。三个月期铅收涨0.4%，报每吨1,853美元，在触及1月28日以来最高1,882美元后缩减涨幅。三个月期镍收跌0.2%，报每吨13,680美元。但其他金属在场内交易收盘时没有成交。(完)

(整理 王丽鑫；审校 张荻)

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