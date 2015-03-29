（更正）《路透早报》--3月28日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
005美元”。) (因译文有误，金市收盘报导中“周一一度大涨2%”应为“周四一度大涨2%”；因英文原文有误，金属期市收盘报导中LME三个月期铜应为收报每吨“6,055美元”，而非“6
[重大数据或新闻]
--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。
叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。
--惠誉下调希腊发行人违约评等至CCC。惠誉称调降希腊评等是因该国入市发债的机会匮乏，以及及时获得官方机构发放贷款的前景不确定。惠誉还将希腊的短期外币发行人违约评等从B调降至C，将该国评级上限从BB下修至B-。惠誉称，几乎可以肯定，对投资者、消费者和储户信心造成的损害影响了希腊处于萌芽状态的经济复苏。调降希腊评等是因国内银行业流动性状况紧蹙，给该国政府融资施加了非常大的压力。惠誉称希腊政府能度过目前的流动性紧缺难关，不会出现债务违约，但风险加大导致评级被下调。希腊的外部债负沉重，但由于多数是优惠贷款，因此偿债成本不高。
* 惠誉确认葡萄牙长期外币和本币发行人违约评等为"BB+"，展望为正面。
* 信评机构DBRS将意大利长期评等展望由“负面”上调至“稳定”，因该国整顿财政取得进展。
--美国商务部周五公布：第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%；美国第四季GDP隐性平减指数终值为上升0.2%(预估为上升0.1%)，前值为上升0.1%。
--周五公布的一份调查报告显示，3月美国消费者信心较上月回落，但仍高于预期。密西根大学美国3月消费者信心指数终值为93.0。路透访查分析师预估中值为92.0，3月初值为91.2 ，2月终值95.4。3月消费者现况指数终值为105.0，路透调查预估为103.5，初值为103.0；2月终值为106.9。
--英国央行总裁卡尼周五称，英国央行未来政策动作仍然是升息，尽管通胀成长率因油价下跌而相当低迷。“我们目前仍是一如之前所传达出的讯息...接下来利率走势将是向上，”卡尼在法兰克福举行的德国央行会议期间的小组讨论中说。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。美联储主席叶伦收盘前的讲话对股市无甚影响。道琼工业指数收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数.IXIC收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。在业绩期开始前，投资人表现谨慎，交易商关注美元大涨对企业盈利的影响到底有多大。本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。
--欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,576.86点，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。德股DAX指数收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数跌0.58%，报6,855.02点。。
汇市:
--美元兑一篮子主要货币周五小跌，在下周美国公布就业数据前以及美联储主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。美元指数连跌第二周。分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。纽约尾盘，欧元兑美元小涨至1.08910美元。美元兑日圆小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎跌0.12%，报0.96180瑞郎。美元指数.DXY跌0.06%，报97.374。
债市:
--美国公债价格周五上涨，收益率下滑，在美联储主席叶伦讲话后守在日低附近，叶伦的讲话对 今年可能升息的态度略为强硬，且投资人在月底再平衡仓位买入公债。投资人空头回补以及月底需求拖累公债收益率下滑，公债价格收复周四因七年期公债标售需求平平造成的部分失地。美国指标10年期公债升9/32，收益率报1.96%，周四尾盘 报2.00%。
--葡萄牙公债收益率周五下滑，因预计评级机构惠誉可能把该国主权债信评级上调回投资等级。葡萄牙已在去年成功走出国际纾困。葡萄牙10年期公债收益率下跌3个基点，至1.77%，稍早低见1.75%；西班牙与意大利10年期公债收益率小涨，分别报1.32%与1.35%。短期希腊公债收益率小涨，而10年期希腊公债收益率跌11个基点，报11.04%。
油市:
--油价周五重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。美国原油期货和布兰特原油期货盘中多数时间在窄幅区间内波动，跌约2%，但尾盘跌势扩大。布兰特原油期货结算价跌2.78美元至每桶56.41美元，美国原油期货结算价跌2.56美元报48.87美元，市场结算后两个期货均进一步下跌。
金属市场:
--金价周五下滑，结束七日连升，因投资人在美联储主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。1836 GMT，现货金跌0.4%，报1,203.98美元，周四一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。美国4月期金收低5美元，报每盎司1,199.80美元。
--期铜周五跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美联储主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。伦敦金属交易所三个月期铜收低1.9%，报每吨6,055美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。(完)
(整理 母红 审校 李军)
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路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”