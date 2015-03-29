（更正）《路透早报》--3月28日

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

005美元”。) (因译文有误，金市收盘报导中“周一一度大涨2%”应为“周四一度大涨2%”；因英文原文有误，金属期市收盘报导中LME三个月期铜应为收报每吨“6,055美元”，而非“6

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。

叶伦表示，在首次升息后，可能需要以缓慢渐进的方式进一步收紧货币政策。如果未来数据未能支持美联储的预期，政策路径将做出调整。

--惠誉下调希腊发行人违约评等至CCC。惠誉称调降希腊评等是因该国入市发债的机会匮乏，以及及时获得官方机构发放贷款的前景不确定。惠誉还将希腊的短期外币发行人违约评等从B调降至C，将该国评级上限从BB下修至B-。惠誉称，几乎可以肯定，对投资者、消费者和储户信心造成的损害影响了希腊处于萌芽状态的经济复苏。调降希腊评等是因国内银行业流动性状况紧蹙，给该国政府融资施加了非常大的压力。惠誉称希腊政府能度过目前的流动性紧缺难关，不会出现债务违约，但风险加大导致评级被下调。希腊的外部债负沉重，但由于多数是优惠贷款，因此偿债成本不高。

* 惠誉确认葡萄牙长期外币和本币发行人违约评等为"BB+"，展望为正面。

* 信评机构DBRS将意大利长期评等展望由“负面”上调至“稳定”，因该国整顿财政取得进展。

--美国商务部周五公布：第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%；美国第四季GDP隐性平减指数终值为上升0.2%(预估为上升0.1%)，前值为上升0.1%。

--周五公布的一份调查报告显示，3月美国消费者信心较上月回落，但仍高于预期。密西根大学美国3月消费者信心指数终值为93.0。路透访查分析师预估中值为92.0，3月初值为91.2 ，2月终值95.4。3月消费者现况指数终值为105.0，路透调查预估为103.5，初值为103.0；2月终值为106.9。

--英国央行总裁卡尼周五称，英国央行未来政策动作仍然是升息，尽管通胀成长率因油价下跌而相当低迷。“我们目前仍是一如之前所传达出的讯息...接下来利率走势将是向上，”卡尼在法兰克福举行的德国央行会议期间的小组讨论中说。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。美联储主席叶伦收盘前的讲话对股市无甚影响。道琼工业指数收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数.IXIC收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。在业绩期开始前，投资人表现谨慎，交易商关注美元大涨对企业盈利的影响到底有多大。本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。

--欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,576.86点，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。德股DAX指数收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数跌0.58%，报6,855.02点。。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五小跌，在下周美国公布就业数据前以及美联储主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。美元指数连跌第二周。分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。纽约尾盘，欧元兑美元小涨至1.08910美元。美元兑日圆小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎跌0.12%，报0.96180瑞郎。美元指数.DXY跌0.06%，报97.374。

债市:

--美国公债价格周五上涨，收益率下滑，在美联储主席叶伦讲话后守在日低附近，叶伦的讲话对 今年可能升息的态度略为强硬，且投资人在月底再平衡仓位买入公债。投资人空头回补以及月底需求拖累公债收益率下滑，公债价格收复周四因七年期公债标售需求平平造成的部分失地。美国指标10年期公债升9/32，收益率报1.96%，周四尾盘 报2.00%。

--葡萄牙公债收益率周五下滑，因预计评级机构惠誉可能把该国主权债信评级上调回投资等级。葡萄牙已在去年成功走出国际纾困。葡萄牙10年期公债收益率下跌3个基点，至1.77%，稍早低见1.75%；西班牙与意大利10年期公债收益率小涨，分别报1.32%与1.35%。短期希腊公债收益率小涨，而10年期希腊公债收益率跌11个基点，报11.04%。

油市:

--油价周五重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。美国原油期货和布兰特原油期货盘中多数时间在窄幅区间内波动，跌约2%，但尾盘跌势扩大。布兰特原油期货结算价跌2.78美元至每桶56.41美元，美国原油期货结算价跌2.56美元报48.87美元，市场结算后两个期货均进一步下跌。

金属市场:

--金价周五下滑，结束七日连升，因投资人在美联储主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。1836 GMT，现货金跌0.4%，报1,203.98美元，周四一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。美国4月期金收低5美元，报每盎司1,199.80美元。

--期铜周五跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美联储主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。伦敦金属交易所三个月期铜收低1.9%，报每吨6,055美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。(完)

(整理 母红 审校 李军)

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