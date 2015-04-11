《路透早报》--4月11日

[重大数据或新闻]

--里奇蒙联储总裁拉克尔周五称，他认为联储在升息后再在必要时将利率降至零没有任何问题。他还指出，在3月联邦公开市场委员会(FMOC)会议上，6月升息获得了“相当可观”的支持。美联储6月开会仍有充份理由升息。

--标准普尔确定法国的“AA/A-1+”评等，展望仍为负面。

* 标准普尔确认西班牙的BBB/A-2评级，展望为稳定。标普称，2010年以来的改革使西班牙处于有利低位，得以从油价回落、欧元贬值和欧洲央行的货币立场中受益。

* 标普下调乌克兰长期外币评级至CC，展望仍为负面。标普称，下调乌克兰评等是因预计该国无法到期偿付中央政府外币债务基本已成定局。

--伊朗石油部长尚甘尼表示，石油输出国组织(OPEC)维持产量稳定的策略并未奏效，OPEC的成员国应该在下次6月会议之前讨论产量水准；这反映出油价下跌对OPEC较弱成员国的冲击。

--中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

--中国国家发展改革委周五宣布，周六起，汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.09元和0.1元。

--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：

* 美国劳工部公布，美国3月出口物价较前月上升0.1%(预估为下降0.2%)。美国3月进口物价较前月下降0.3%(预估为下降0.3%)。

* 加拿大统计局公布数据显示，3月就业人口增加28,700人，高于预期，因兼职与公共部门就业人口大增。3月失业率维持在6.8%不变。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五普涨，且本周大幅攀升，因投资者对通用电气(奇异,GE)决定剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的多数高风险业务及回购多达500亿美元股票表示欢迎。道琼工业指数收高98.92点，或0.55%，至18,057.65点；标准普尔500指数上涨10.88点，或0.52%，至2,102.06点；Nasdaq指数涨21.43点，或0.43%，至4,995.98点。本周，美股道指上涨1.6%，标普500指数上升1.7%，NASDAQ指数攀升2.2%。

--欧洲股市升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。英国富士100指数收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数上扬0.6%，收报5,240.46点。

汇市:

--欧元兑美元连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。欧元兑日圆触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆下跌0.33%，报120.18日圆。英镑兑美元触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。

债市:

--美国公债价格周五在昨日走低后反弹，因投资者回补在疲弱的30年期公债标售后建立的空头头寸。周五尾盘，美国10年期公债价格上扬2/32，收益率报1.950%，周四触及逾一周高位。美国30年期公债价格上扬8/32，收益率报2.582%，低于周四的2.6000%。周四，30年期公债收益率一度触及约三周最高2.607%。

--最高评级欧元区公债收益率跌向纪录低位，受助于欧洲央行购债，以及美国经济数据暗示通胀下行压力很大，美国联邦储备委员会(美联储/FED)无法在6月升息。德国10年期公债收益率下降2个基点，报0.145%，离周四触及的0.14%的低位不远。八年期德债收益率小升，周四跌至负区域。

油市:

--原油价格上涨，本周上升，因对最终达成伊朗核协议将导致更多伊朗原油涌入市场的预期减退，提振原油市场。5月布兰特原油上涨1.30美元，收报每桶57.87美元。5月美国原油上扬0.85美元，收报每桶51.64美元。

金属市场:

--金价上扬，因突破技术阻力位，但仍可能录得四周来首周下跌，受累于美元走强以及市场再度预期美国将在今年升息。1823 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,206.46美元。盘初持平，在突破位于1,196美元的技术阻力位后触发自动买单，从而积聚动能。金价本周仍下跌0.3%，从周一触及的七周高位1,224.10美元回落。美国6月期金收涨0.9%，报每盎司1,204.60美元。

现货银上扬1.7%，报每盎司16.39美元。现货铂金攀升1.4%，报每盎司1,170.50美元。现货钯金跳涨2.1%，报每盎司775.95美元。

--期铅和期锌触及数月高位，因有更多迹象显示供应收紧。期铜也走高，因在进入季节性需求强劲的季度后，投资者看到了铜市的价值。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收报每吨1,996.5美元，稍早触及去年12月中以来最高2,006.50美元，周四收报每吨1,962美元。三个月期锌涨1.5%，收报每吨2,210美元，盘中触及1月初以来最高2,212美元。三个月期铜收涨0.7%，报每吨6,039美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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