《路透早报》--4月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能发布3月及一季度金融数据

--中国海关公布一季度进出口情况

--法国2月经常帐(0645)

--意大利2月经季节调整的工业生产(0800)

--英国零售业联盟(BRC)3月零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国商务部部长普里茨克和能源部长莫尼兹访问中国。

--日本央行召开地区分行经理会议，并公布地区经济季报。日本央行总裁黑田东彦将在会议开始时发表演讲。

[重大数据或新闻]

--美联储官员对升息看法不一，拉克尔认为升息后又降也不丢脸

美联储里奇蒙联储总裁拉克尔周五重申央行应考虑在6月升息。他表示，如果经济数据证明有必要，到时再降息也不丢脸。

他对记者表示，认为有充分理由相信近期公布的部分经济数据疲弱，只是暂时现象。“我认为需要将眼光放长远一些。我们在决定利率政策的时候需要看穿那点，”拉克尔说。

但明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则表示，升息将会把美国经济推向“歧途”。他指出，在消费者信心刚刚开始显示出复苏之际，升息将损及支出和借贷活动。美联储决策者中只有两位希望央行等到明年再升息，柯薛拉柯塔就是其中之一。其他15位决策者，包括主席叶伦，都认为应该在今年升息。“如果我们过快地开始升息，将会推低支出，推低收入，推低就业，推低物价，”他说。“每件事情都会朝错误的方向前进。”

--中国总理称要把稳增长保就业作为紧要之务，有效顶住下行压力

中国国务院总理李克强称，各地区各部门必须增强紧迫感、责任感，把稳增长保就业提效益作为紧要之务，推出更多利当前、惠长远的措施，以促改革、调结构促进经济稳定运行。中国政府网周五晚新闻稿引述李克强称，发展是解决中国所有问题的关键。必须有效顶住下行压力，否则就业、收入等民生问题会受到较大影响，经济提质增效升级也难以实现。他在东北三省经济工作座谈会上称，全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大，东北由于能源原材料产业和重化工业比重大，加上体制机制改革滞后和一些内在因素，经济下行压力更大。

--通用电气将出售多数金融业务，向股东最多返还900亿美元

通用电气(GE)将剥离其金融部门的多数资产，并向股东最多返还900亿美元。该公司正在转型为一家“更单纯的”工业企业，而不再是臃肿复杂的金融与制造业的混合体。

通用电气周五介绍了重组计划，包括回购多达500亿美元股票，在未来两年出售约300亿美元的地产资产，并剥离通用金融(GE Capital)的更多业务。周五通用电气股价暴涨10.8%，报28.51美元，触及2008年9月以来最高。通用电气计划保留900亿美元的金融资产，这些资产与出售飞机发动机、医疗设备、发电和电网设备产品直接相关。

--美国要求WTO就中国一项出口补贴计划建立争端解决委员会

美国贸易代表办公室(USTR)周五表示，美国已要求世界贸易组织(WTO)就中国一项出口补贴计划建立争端解决委员会。USTR称，中国的“公共服务平台示范基地”出口补贴计划“似乎为大量中国制品和产品提供不公平及违禁的出口补贴，这些产品涵盖的领域从纺织品到农业，化工产品，再到先进材料和金属，不一而足。”USTR表示，WTO将在4月22日WTO争端解决机构(WTO Dispute Settlement Body)的下次会议上建立这一委员会。

--中国央行一季度累计开展3,700亿元MLF，均为三个月期利率3.5%

中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

--标准普尔确定法国的“AA/A-1+”评等，展望仍为负面。

标普认为法国机构稳健、劳动力技能较高，令经济富足且生产率高，仍是支撑对其评级的因素。标普称法国政府可能仍在准备加强经济改革和财政计划，不过认为能否实施有风险。

标准普尔并确认西班牙的BBB/A-2评级，展望为稳定。标普称，2010年以来的改革使西班牙处于有利低位，得以从油价回落、欧元贬值和欧洲央行的货币立场中受益。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五普涨，且本周大幅攀升，因投资者对通用电气(奇异,GE)决定剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的多数高风险业务及回购多达500亿美元股票表示欢迎。道琼工业指数收高98.92点，或0.55%，至18,057.65点；标准普尔500指数上涨10.88点，或0.52%，至2,102.06点；Nasdaq指数涨21.41点，或0.43%，至4,995.98点。本周，美股道指上涨1.6%，标普500指数上升1.7%，NASDAQ指数攀升2.2%。

--欧洲股市升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。英国富时100指数收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数上扬0.6%，收报5,240.46点。

汇市:

--欧元兑美元连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。欧元兑日圆触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆下跌0.33%，报120.18日圆。英镑兑美元触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。

债市:

--美国公债价格周五在昨日走低后反弹，因投资者回补在疲弱的30年期公债标售后建立的空头头寸。周五尾盘，美国10年期公债价格上扬2/32，收益率报1.950%，周四触及逾一周高位。美国30年期公债价格上扬8/32，收益率报2.582%，低于周四的2.6000%。周四，30年期公债收益率一度触及约三周最高2.607%。

--最高评级欧元区公债收益率跌向纪录低位，受助于欧洲央行购债，以及美国经济数据暗示通胀下行压力很大，美国联邦储备委员会(美联储/FED)无法在6月升息。德国10年期公债收益率下降2个基点，报0.145%，离周四触及的0.14%的低位不远。八年期德债收益率小升，周四跌至负区域。

油市:

--原油价格上涨，本周上升，因对最终达成伊朗核协议将导致更多伊朗原油涌入市场的预期减退，提振原油市场。5月布兰特原油上涨1.30美元，收报每桶57.87美元。5月美国原油上扬0.85美元，收报每桶51.64美元。

金属市场:

--金价上扬，因突破技术阻力位。1823 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,206.46美元。盘初持平，在突破位于1,196美元的技术阻力位后触发自动买单，从而积聚动能。金价本周仍下跌0.3%，从周一触及的七周高位1,224.10美元回落。美国6月期金收涨0.9%，报每盎司1,204.60美元。

现货银上扬1.7%，报每盎司16.39美元。现货铂金攀升1.4%，报每盎司1,170.50美元。现货钯金跳涨2.1%，报每盎司775.95美元。

--期铅和期锌触及数月高位，因有更多迹象显示供应收紧。期铜也走高，因在进入季节性需求强劲的季度后，投资者看到了铜市的价值。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收报每吨1,996.5美元，稍早触及去年12月中以来最高2,006.50美元，周四收报每吨1,962美元。三个月期锌涨1.5%，收报每吨2,210美元，盘中触及1月初以来最高2,212美元。三个月期铜收涨0.7%，报每吨6,039美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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