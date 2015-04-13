《路透早报》--4月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布3月社会融资、信贷及M2，首季外汇储备

--德国3月趸售物价指数(0600)

--意大利3月消费者物价指数(CPI)终值(0800)

--英国3月CPI、生产者物价指数(PPI)(0830)

--欧元区2月工业生产(0900)

--美国3月最终需求PPI、零售销售(1230)

--美国2月企业库存(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(0000)

--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(0930)

--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley参加一个研讨会(1135)

企业公布业绩(GMT时间)：

--摩根大通(1100)

--强生

以下为4月13日下午5:00至4月14日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--媒体报导称希腊准备违约，希腊反驳称协商在迅速推进

金融时报援引知情人士的消息报导，若达不成协议，希腊可能对5月和6月到期的共计25亿欧元IMF贷款不予偿付。该报称，债务违约警告可能是一种谈判策略，旨在从希腊债权人那里得到尽可能宽松的条件。

希腊周一对此予以否认，总理齐普拉斯办公室在一份声明中称，“希腊...并未准备债务违约，债权人也是这样的立场。协商正在朝着达成互利协议的方向迅速推进”。“现在纠结的是希腊政府决心结束撙节政策。”

--专访：希腊债务谈判时间正在耗尽--欧盟高管

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周一表示，希腊制订与实施结构性改革的速度不够快，防止其资金用光的时间已经很有限。他在采访中对路透称，“谈判非常复杂。时间正在耗尽”，“希腊应该根据救助计划提出有力的改革清单，并开始加以落实。”东布洛夫斯基还称，欧元区财长已经尽量展现灵活立场，但希腊现在也应做出更大努力。

--惠誉确认美国AAA评级，展望为稳定

惠誉确认美国AAA评级，展望为稳定，称美国的AAA评级受该国“作为全球主要储备货币发行国所具备的无可匹敌的金融灵活性”支撑。惠誉预计今明两年美国联邦政府赤字将从2014年的相当于GDP的2.8%进一步收窄。该机构表示，美国的中期赤字前景有所改善，受助于经济力道和利率低于预期。

--OPEC未点名批评非OPEC产油国拒绝配合减产，敦促合作稳定油价

石油输出国组织(OPEC)未点名批评了非OPEC产油国拒绝与之合作推高油价，并再次敦促这些产油国与之合作。

OPEC最新的月报称，“部分非OPEC产油国固执己见，单打独斗，不计后果。”“OPEC过去一直独自承担着维护油市稳定的责任。在当前情况下，牵涉到所有国家的利益，是否应分担这个责任？”OPEC去年在俄罗斯等非OPEC产油国拒绝减产后也未能减产，加剧了油价的跌势。

--独家：康菲石油国际准备出售部分美国非核心资产--消息

了解内情的消息人士透露，美国康菲石油国际(ConocoPhillips)准备出售在美国的非核心油气田，说明石油巨头愈发接受油价下跌的现实。

消息人士周一称，康菲石油国际已聘请富国银行出售部分美国非核心资产。目前尚不清楚拟出售的资产价值，不过业内消息人士预计康菲石油国际准备出售的美国非核心资产价值介于10-25亿美元。消息人士要求匿名，因交易仍处于保密阶段。

此次将是美国大型油气公司今年以来最大规模的美国资产出售。油价自去年6月以来已经下挫50%，令许多类似的资产出售交易停滞。这也是康菲石油国际今年第二次出售资产。

--美国确定对中国集装箱的最终反倾销税，最高达111.22%

美国商务部周一表示，已确定对从中国进口的铁路和公路运输集装箱的最终反倾销税，此前裁定这些商品在美国以低于成本的价格出售。

根据商务部的决定，53英尺的内陆乾货集装箱将面临107.1%至111.22%的反倾销税。商务部认为进口这样的集装箱获得了17.13%至28.00%的可抗性补贴。2013年美国从中国进口了价值约1.84亿美元的这种集装箱。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市下滑，因对美元上涨和油价下跌将拉低美国企业第一季盈利的忧虑加重。道琼工业指数收跌80.61点，或0.45%，至17,977.04点；标准普尔500指数下滑9.63点，或0.46%，至2,092.43点；Nasdaq指数跌7.73点，或0.15%，至4,988.25点。

--欧洲股市涨势大幅放缓，因中国贸易数据疲弱拖累矿业股表现，但企业并购活动扶助泛欧绩优股指微幅上升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.1%，报1,647.14点，在上周上涨3.7%后涨势大幅放缓。英国富时100指数收跌0.36%，报7,064.30点。法国CAC 40指数收高0.26%，收报5,254.12点。德国DAX指数下跌0.29%，报12,338.73点。

汇市:

--美元兑欧元上涨，因市场延续上周对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来几个月升息的押注，而日圆小涨，受日本内阁特别经济顾问滨田宏一的讲话提振。欧元兑美元纽约尾盘跌0.3%，报1.05750美元，盘中跌至近一个月低点1.05205美元。美元兑日圆跌0.21%，报120.050日圆。美元兑瑞郎跌0.28%，报0.97665瑞郎，稍早触及约三周最高的0.98625瑞郎。美元指数升0.11%，报99.444。

债市:

--美国公债价格持稳，本周将有大量数据出炉，投资人将仔细研读，寻找美国经济成长是否在放缓的进一步迹象。指标10年期公债价格上扬3/32，收益率报1.94%。

--意大利公债收益率上升，意大利进行了公债标售，为近一年来最忙碌的欧元区公债标售周揭开序幕。意大利10年期公债收益率上升2个基点，报1.24%，和纪录低点1.03%不远。德国10年期公债收益率持平在0.158%。

油市:

--美国原油期货上涨，但收位远低于日内高位，伊朗忧虑和也门动荡支撑原油价格，而全球供应过剩继续限制油价涨幅。5月布兰特原油上升0.06美元，收报每桶57.93美元，交投区间为57.46-59.54美元。美国原油上涨0.27美元，收报每桶51.91美元。

金属市场:

--金价下跌，因在美联储官员最新讲话呼吁联储很快升息后，美元上涨。1808 GMT，现货金报1,199.32美元，下跌0.7%。美国6月期金收跌5.30美元，或0.4%，报每盎司1,199.30美元。

--期铜受疲弱的需求前景打压下滑，但中国进口大增限制了跌幅，中国本周还将公布重要的经济数据。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报每吨5,989.8美元。三个月期镍收报每吨12,405美元。三个月期铝最后买入价报每吨1,765美元。三个月期锌买盘最后报2,207美元。三个月期锡收盘价由上周五的每吨16,700美元跌至16,100美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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