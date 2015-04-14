《路透早报》--4月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布GDP、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值、房地产投资和销售情况月度报告

--澳洲4月消费者信心指数(0030)

--日本2月工业生产修正值(0430)

--德国3月CPI终值(0600)

--法国3月HICP终值(0645)

--欧元区2月未经季节调整的贸易收支(0900)

--美国3月工业生产(1315)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦发表讲话(0615)

--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick参加午餐会讨论(1130)

--欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会(1145)

--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1400)

--加拿大央行总裁波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会(1515)

--美联储发布经济状况褐皮书(1800)

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表讲话(2330)

--巴德学院利维经济研究所主办第24届明斯基(Hyman P. Minsky)年会(至4月16日)

美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨将出席

--中国家统计局举行第一季国民经济运行情况新闻发布会

重要企业公布业绩(GMT时间)：

--美国银行(1100)

以下为4月14日下午5:00至4月15日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录：四家联储银行要求上调贴现率

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的会议记录显示，四家联储银行今年年初试图说服联储上调贴现率。

美联储会议记录显示，在3月17-18日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波利斯联储总裁投票支持将贴现率降至0.5%。

这四家辖区银行希望推动贴现率与隔夜联邦基金利率之差的正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。

--美国3月零售销售强劲反弹，预示美国经济冬去春来

3月美国零售销售自11月来首次上升，因消费者购买汽车和其他商品，反映美国第一季经济大幅放缓是暂时性的。零售销售较前月增加0.9%，为去年3月来最大月度升幅，且结束了之前三个月零售销售因美国冬季天气寒冷拖累的跌势。此外3月生产者物价上升，这些报告应该让美联储仍保持在今年升息轨道之上。

尽管零售销售数据强劲，但仍不及分析师的预估水准，这拖累美元兑一篮子主要货币下滑，美国公债价格上涨。

--加拿大积极考虑加入中国牵头的亚投行

加拿大周二打破沉默，对是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)表态，表示其在积极考虑加入该机构，尽管美国和日本仍持保留态度。这名要求不透露姓名的官员称，加拿大希望确定亚投行的治理能达到同类机构该有的高标准，并需要时间去确认它是否是加拿大想要加入的机构。

--IMF称汇率改变支撑经济成长，尤其是日本和欧洲

国际货币基金组织(IMF)周二表示，在全球主要经济体增长路径日益背离的情况下， 近来汇率的改变应该有助于全球经济，尤其提振日本和欧洲经济。

IMF维持全球经济增长预估不变，欧元区和印度经济加快扩张，料将被俄罗斯和巴西等其他重要新兴市场前景转差所抵销。但IMF警告指出，经济复苏仍然“温和且不均匀”，面临更大的不确定性以及一系列风险，包括地缘政治紧张和金融动荡等。

--中国一季度GDP增速料降至六年低点，更多刺激政策可期

因国内外需求不振，中国一季度经济增速有可能放缓至六年低点7%，这将激起对中国当局将不得不推出更多刺激政策，以免经济出现更大程度放缓的预期。

具有改革思维的中国领导人虽然强调要适应增长放缓但质量更高的“新常态”，但也暗示越来越担心经济下行加深可能导致失业和债务违约。路透调查显示，周三数据料显示中国经济第一季较上年同期增长7%--为全球金融危机严重时期以来最低，去年第四季为增长7.3%。

--欧盟周三将宣布针对谷歌的反垄断措施--报载

英国金融时报与美国华尔街日报报导称，欧盟(EU)周三将指责美国谷歌在互联网搜索领域滥用市场主导地位，这可能导致谷歌面临巨额罚款并不得不改变业务模式。但是，两名熟悉相关情况的消息人士对路透表示，正式的反垄断案情记录不会在周三准备就绪，可能还需要数月时间才能拟定。欧盟可以判处最高达企业全球营业额10%的罚金，对谷歌罚款可能超过60亿美元。一名欧盟官员表示，在召开周会之后，欧盟竞争事务执委维斯塔格将在周三发表关于谷歌的重要声明。

--英特尔财测基本与预期一致，摩根大通季度获利好于预期

美国芯片巨擘英特尔公布的财测基本与华尔街预期一致，并暗示今年将大砍资本支出，公司股价盘后劲扬。英特尔预计本季营收为132亿美元，上下浮动5亿美元，这是以其个人电脑芯片需求改善和数据中心业务持续强劲的预期为基础。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔本季度营收料为135.1亿美元。英特尔预计全年营收将持平，这与华尔街预估一致。

美国以资产计最大的银行摩根大通公布的季度获利高于预期。瑞士央行1月取消瑞郎汇率上限的决定在市场引起轩然大波，刺激了外汇和债券的交易。摩根大通第一季净利升至59.1亿美元，合每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为52.7亿美元和1.28美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师对EPS的预估均值为1.4美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数收高，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。Nasdaq指数收低。道琼工业指数收高59.66点，或0.33%，至18,036.70点；标准普尔500指数上升3.41点，或0.16%，至2,095.84点；Nasdaq指数下跌10.96点，或0.22%，至4,977.29点。

--欧洲股市下滑，因对希腊的担忧重燃，抵消了诺基亚和阿尔卡特-朗讯结盟消息带来的提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%，报1,639.80点。英国富时100指数收高0.16%，报7,075.26点。法国CAC 40指数收挫0.69%，收报5,218.06点。德国DAX指数大跌0.9%，报12,227.60点。

汇市:

--在连升五个交易日后，美元下挫，因投资人趁美国公布的3月零售销售不及预期的机会减持美元。因市场预计美国即将升息，遂建立了大量美元仓位。纽约尾盘，美元指数跌0.7%，报98.745。欧元兑美元升0.8%，报1.0653美元，不过对希腊月底限期前偿还债务能力的担忧限制了欧元的升幅。欧元兑日圆在跌至两年低点后反弹，尾盘升0.2%，报127.15日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前数据显示美国3月零售销售增幅不及市场预期，令市场对美联储不太可能在6月加息的预期升温。指标10年期公债价格上扬16/32，收益率报1.87%。

--德国10年期公债收益率触及纪录低点，最高评等欧元区国家借款成本下滑，因欧洲央行购债抵消了供应压力。本周欧元区公债标售迎来年内最忙碌的一周。德国10年期公债收益率跌2.5个基点，报0.13%。西班牙和意大利10年期公债收益率均涨4个基点，分别报1.30%和1.29%。希腊10年期公债收益率涨43个基点至11.92%，两年期公债收益率激升至23.39%。

油市:

--原油期货上扬，因有迹象显示美国石油产量下降，美元走软以及中东，尤其是也门的局势紧张。布兰特原油期货上扬0.50美元，收报每桶58.43美元，略高于100日移动均线切入位58.40美元。美国5月原油期货攀升1.38美元，收报每桶53.29美元，升穿100移动均线切入位52.96美元，为2014年7月以来首次。

金属市场:

--金价缩减跌幅，因美国零售销售和生产者物价指数逊于预期令美元回落，但金价仍在1,200美元关口以下，因美股走高。1826 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,193.16美元。美国6月期金收跌6.70美元，报每盎司1,192.60美元。

--期铜触及约四周低位，因对中国需求忧虑加重，市场静待明日中国国内生产总值(GDP)数据出炉。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至每吨5,900美元的低位，为3月20日来最低，之后缩减跌幅，报5,945美元，下跌0.75%。期锡最后买盘报16,275美元，上涨1.1%。LME期镍上涨1.5%，报12,595美元。期锌下跌0.6%，收报2,194美元。期铅下滑0.6%，报1,979美元。期铝上升1.35%，收报每吨1,789美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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