《路透早报》--4月18日

4月17日，土耳其副总理Ali Babacan（右）和墨西哥央行总裁Agustin Carstens在华盛顿召开的IMF春季会议记者会上。 REUTERS/Gary Cameron

[重大数据或新闻]

--美国劳工部周五公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.3%)。美国3月CPI较上年同期下跌0.1%(预估为持平)。美国3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)。美国3月核心CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.7%)。

--20国集团(G20)周五表示，全球经济面临的风险降低，发达国家经济成长前景改善，不过，G20警告称，汇率波动、地缘政治紧张局势和低通胀仍带来挑战。

* 20国集团(G20)将对金融波动风险升高发出警告，因主要国家央行的货币政策开始出现分歧。“在一个货币政策制定方向分歧、金融市场波动性升高的环境中，政策的制定应谨慎校准，明确沟通，以把负面溢出效应降至最低，”G20财长与央行官员在公报草案中表示。

* 日本央行总裁称G20财长普遍认为近期汇率波动基本反应了经济基本面，日本财务大臣称未因日圆走软而受到批评。

--欧盟执委会周五表示，希腊以及欧盟执委会/国际货币基金组织(IMF)等国际债权人周六将召开会议。

* 欧洲央行管委诺沃特尼表示，给希腊银行业提供的紧急流动性出发点不是要永久实施下去，且只是针对有偿付能力的银行。希腊银行的偿付能力并未完全独立于政府的财政状况。

* 德国央行总裁魏德曼称，对希腊央行的紧急贷款抱持怀疑态度。

* 英国财政大臣欧思邦称希腊是全球经济中最令人忧心的部分。美国财长杰克卢敦促希腊努力与债权人达成协议，希腊与债权人未能达成协议将使欧洲和全球经济产生不确定性。

--美国财长杰克卢称韩国、德国、中国和日本应快速行动，实施提振内需的政策。杰克卢说，中国应该让市场在决定汇率和利率的过程中发挥更大作用；人民币汇率仍“大幅被低估”，中国政府应“长期限制”其对汇市的干预。他表示，美国承诺将批准IMF配额改革，相信国会不久就会批准。

--中国副财长朱光耀称，亚投行成立的宗旨是补充，而不是推翻现有的金融系统。中国希望亚投行体现高标准，希望在两到三个月内通过成员国协商来制定亚投行章程。亚投行必须兼顾社会指导和盈利能力。他说，全球经济有所改善，但复苏过于迟缓，需要加强政策协作。他预计与美国的双边投资协定磋商将在奥巴马政府任期到期前结束。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 美国经济谘商会公布，美国3月领先指标上升0.2%，预估为上升0.3%。2月被下修至增长0.1%，前值为增长0.2%。

* 密西根大学4月美国消费者信心指数初值上升至95.9，为1月来最高，接受路透调查的分析师预估中值为94.0，3月终值为93.0。

* 统计局周五公布，加拿大3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，略高于2月的增长1.0%。八个物价分项中有七个上升，但汽油价格大跌持续令通胀承压。

* 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下跌0.1%(预估为下跌0.1%)--欧盟统计局。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因中国加强股市监管，对希腊很快耗尽现金的担忧重燃，以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。道琼工业指数收低279.47点，或1.54%，至17,826.30点；标准普尔500指数下跌23.81点，或1.13%，至2,081.18点；Nasdaq指数下滑75.98点，或1.52%，至4,931.81点。。

--欧洲股市走低，交易商称，中国期货市场走疲是今日推动市场的主要因素之一，且彭博交易终端一度瘫痪也影响市场交投。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.8%，报1,607.03点。德国DAX指数重挫2.58%，收报11,688.70点。英国富时100指数回落0.93%，收报6,994.63点。法国CAC 40指数下挫1.55%，收报5,143.26点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币录得四周来表现最差的一周，美国消费者物价指数(CPI)上升，未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息的忧虑。欧元兑美元最新上涨0.53%，报1.08190美元。美元兑日圆在纽约尾盘下跌0.15%，报118.820日圆。美元兑瑞郎尾盘下挫0.44%，报0.95170瑞郎。美元指数尾盘报97.336，下跌0.38%。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，此前数据显示3月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月上升，但同比小幅下跌。五年期/30年期公债收益率差收窄至122个基点，在通胀数据公布后为129个基点。指标10年期美国公债收益率尾盘报1.85%，和CPI数据公布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。

--希腊公债收益率本周可能录得1月底以来最大周度涨幅，投资者抛售其他评级较低公债，因希腊与国际债权人间的磋商陷入僵局，可能导致该国在几天后现金枯竭。希腊10年期公债收益率在周四大涨逾1个百分点后，周五早盘进一步攀升14个基点，报13.03%。仍有可能录得1月30日以来最大单周涨幅。10年期德债收益率跌4个基点，至历史低位0.05%。

油市:

--原油期货周五从今年高位回落，盘中交投震荡，但布兰特原油本周劲升9.6%，为逾五年来最大周度涨幅，因中东动荡和美国减产的迹象提振油价。6月布兰特原油下跌0.53美元，收报每桶63.45美元，日内交投区间为62.95-64.50美元，周四触及今年高位64.95美元。5月美国原油收低0.97美元，报每桶55.74美元。周四触及今年高位57.42美元。该合约将在周二到期。

金属市场:

--金价缩减涨幅，但连续第二周下跌，数据显示美国消费者物价指数(CPI)上升，令对美联储将推迟升息的臆测减弱。1836 GMT，现货金上涨0.6%，报1,204.10美元，低于日内高位1,207.60美元。本周黄金下挫0.3%。美国6月期金收涨5.10美元，报每盎司1,203.10美元。现货银微升0.2%，报每盎司16.22美元，现货铂金升0.8%，报每盎司1,165.49美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司781美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锡周五持稳，此前因供应充足忧虑和需求疲弱，引发市场抛售，令期锡盘中挫跌至2009年来最低水平，而期铜价格上涨，受助于需求增强的希望。LME三个月期锡触及每吨13,600美元，此为2009年9月来最低，较周四收盘15,000美元大跌9%，但之后缩减跌幅，收跌1%，报每吨14,850美元。LME期铜上涨至三周高位每吨6,147美元，买盘最后报6,050美元，周四收报6,060美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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