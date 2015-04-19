《路透早报》--4月20日

图为南京一家银行的职员在点数人民币现钞。 REUTERS/Stringer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月路透短观制造业景气判断指数(2330)

--德国3月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾3月外销订单(0800)

--美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动指数(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话

--澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话

--法国央行总裁诺亚在法国巴黎欧洲金融市场协会国际金融论坛上致辞

重要企业公布业绩：

--国际商业机器(IBM)

--摩根士丹利

以下为4月17日下午5:00至4月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

中国央行降准力度超预期放水约1.2万亿，后续有望再降

--中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。分析师普遍认为，尽管有诸多改革举措配合，但要解决融资难融资贵这一影响实体经济的主要难题，放松货币政策仍是不二的选择，且此次降准力度也明显大于以往，预计后续降息亦会接踵而至。

中国监管层支持专业投资者参与融券交易，但称并非鼓励卖空

--中国证券业协会及沪深证交所周五发布通知称，为支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。不过中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

美国3月消费者物价小涨，今年升息依然可期

--美国消费者物价在3月连续第二个月上涨，因汽油和房屋涨价，暗示通胀加快，应会保留美联储今年开始升息的可能。

劳工部周五公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.3%)。美国3月CPI较上年同期下跌0.1%(预估为持平)。美国3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)。美国3月核心CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.7%)。

G20更加乐观看待全球经济前景，但仍为希腊问题烦恼

--20国集团(G20)充满希望地看待全球经济成长前景，即便有官员担心希腊无法与金主达成协议或将令欧洲初步复苏的经济受挫。G20国家财长和央行总裁在为期两日的会议结束后发表公报，对发达国家经济形势更趋光明表示欢迎，但也对新兴市场的疲弱感到遗憾。

而希腊是否能与欧盟及国际货币基金组织(IMF)就新的救助条款及时达成协议，这种不确定性给G20会议及IMF和世界银行春季会议间隙的其他会谈投下阴影。IMF欧洲事务主管Poul Thomsen对记者称，希腊问题在未来几天取得进展并加快进度，这是至关重要的。

独家：消息称欧央行研究希腊若违约是否会以欠条作为支付手段

--知情人士对路透表示，欧洲央行已经分析了一种假设性情况，即希腊现金用尽，并开始用欠条支付公务员工资，在欧元区内部创造一种虚拟的第二货币。希腊需要在5月偿还IMF大约10亿欧元贷款，尽管该国政府重申会履行还债义务，但欧洲央行的官员正在考虑还不上债的可能性。欧洲央行一位发言人说，央行“并没有去臆测希腊可能出现的具体情形。”而一位拒绝具名的希腊政府官员称，没有必要研究这样的情况，因为希腊政府乐观地认为，将会在本月底同国际金主达成协议。

财政目标若不能按期实现，日本债信评级面临下调压力--穆迪

--美国穆迪投资服务公司(Moody's)副总裁Tom Byrne周六表示，如果日本政府未能按期实现2020财年达到基本预算盈余的目标，该国的债信评级将面临降级的压力。去年日本首相安倍晋三推迟第二次上调消费税，令政府预算目标变得越来越难达成。此前第一次消费税上调令日本经济陷入衰退。

中国与马来西亚续签货币互换协议，期限三年

--根据马来西亚央行网站发布的声明，中国和马来西亚同意将货币互换协议再度延期三年。根据报导，新的互换协议额度为1,800亿元人民币或900亿马币(林吉特)，持平于2012年签署的互换额度。两国在2009年首次签署货币互换协议，2012年到期续签时提高了额度。中国新华社的报导称，该协议是马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)与中国人行行长周小川在美国签署的。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因中国加强股市监管，对希腊很快耗尽现金的担忧重燃，以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。道琼工业指数收低279.47点，或1.54%，至17,826.30点；标准普尔500指数下跌23.81点，或1.13%，至2,081.18点；Nasdaq指数下滑75.98点，或1.52%，至4,931.81点。

--欧洲股市走低，交易商称，中国期货市场走疲是推动市场的主要因素之一，且彭博交易终端一度瘫痪也影响市场交投。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.8%，报1,607.03点。德国DAX指数重挫2.58%，收报11,688.70点。英国富时100指数回落0.93%，收报6,994.63点。法国CAC 40指数下挫1.55%，收报5,143.26点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币录得四周来表现最差的一周，美国CPI上升，未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美联储推迟升息的忧虑。欧元兑美元最新上涨0.53%，报1.08190美元。美元兑日圆在纽约尾盘下跌0.15%，报118.820日圆。美元兑瑞郎尾盘下挫0.44%，报0.95170瑞郎。美元指数尾盘报97.336，下跌0.38%。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，此前数据显示3月美国CPI连续第二个月上升，但同比小幅下跌。五年期/30年期公债收益率差收窄至122个基点，在通胀数据公布后为129个基点。指标10年期美国公债收益率尾盘报1.85%，和CPI数据公布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。

--希腊公债收益率本周可能录得1月底以来最大周度涨幅，投资者抛售其他评级较低公债，因希腊与国际债权人间的磋商陷入僵局，可能导致该国在几天后现金枯竭。希腊10年期公债收益率在周四大涨逾1个百分点后，周五早盘进一步攀升14个基点，报13.03%。仍有可能录得1月30日以来最大单周涨幅。10年期德债收益率跌4个基点，至历史低位0.05%。

油市:

--原油期货周五从今年高位回落，盘中交投震荡，但布兰特原油本周劲升9.6%，为逾五年来最大周度涨幅，因中东动荡和美国减产的迹象提振油价。6月布兰特原油下跌0.53美元，收报每桶63.45美元，日内交投区间为62.95-64.50美元，周四触及今年高位64.95美元。5月美国原油收低0.97美元，报每桶55.74美元。周四触及今年高位57.42美元。该合约将在周二到期。

金属市场:

--金价缩减涨幅，但连续第二周下跌，数据显示美国CPI上升，令对美联储将推迟升息的臆测减弱。1836GMT，现货金上涨0.6%，报1,204.10美元，低于日内高位1,207.60美元。本周黄金下挫0.3%。美国6月期金收涨5.10美元，报每盎司1,203.10美元。现货银微升0.2%，报每盎司16.22美元，现货铂金升0.8%，报每盎司1,165.49美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司781美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锡持稳，此前因供应充足忧虑和需求疲弱，引发市场抛售，令期锡盘中挫跌至2009年来最低水平；而期铜价格一度上涨，受助于需求增强的希望。LME三个月期锡触及每吨13,600美元，此为2009年9月来最低，较周四收盘15,000美元大跌9%，但之后缩减跌幅，收跌1%，报每吨14,850美元。LME期铜盘中升至三周高位每吨6,147美元，最后买价报6,050美元，周四收报6,060美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。