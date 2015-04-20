《路透早报》--4月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月份消费物价指数(CPI)

--德国4月ZEW景气判断指数(0900)

--加拿大2月趸售(批发)贸易(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布4月政策会议记录(0130)

--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)将提交财政年度联邦预算(2000)

重要企业公布业绩：

--Fifth Third Bancorp

--金百利

--洛克希德马丁

--联合技术

--雅虎

--百胜集团

以下为4月20日下午5:00至4月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

日企附和政府对亚投行的谨慎态度，希望提高治理标准

--路透调查发现，有近四分之三的日本企业认为，只有治理情况符合要求，日本才应加入中国主导成立的亚投行。这样的看法支持了日本政府对签约成为亚投行创始成员所采取的审慎立场。只有4%的企业希望日本无条件加入亚投行。

调查结果还凸显出，日本企业能从开发银行贷款类型中获得的直接利益有限，因日企专门从事高质量、高成本及规范更精细的项目。约84%的企业表示，就算日本决定不加入亚投行，它们也不会处于劣势。

希望美联储今年稍晚升息--FED理事会副主席杜德利

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储最终从近零利率水平升息，要取决于经济表现，并称他希望今年稍晚收紧政策。杜德利在演说中重申对美国经济将持续扩张、通胀将于今年稍晚走坚的审慎乐观看法。杜德利称，升息将给新兴经济体构成一大挑战，但是与几年前相较，这些经济体目前已有较好的准备。

澳央行总裁称降息措施潜能愈加有限，但并非无用

--澳洲央行总裁史蒂文斯表示，降息并非“毫无用处”，但降息举措的潜能变得越来越有限，并表示对中国经济看法乐观。虽然史蒂文斯表示降息作法“仍然有效”，并称尚未达到降息已变得“完全无用”的地步，但他指出，由于债务水平已经处于高位且人们已经开始增加支出，降息机制的潜能变得越来越有限。他表示澳洲央行愿在必要时再度降息，但谨慎考虑其可能对房价及债务水平造成的影响。

德国央行月报：民间消费将在未来继续支撑经济复苏

--德国央行称，在低失业和薪资上涨背景下，强劲的民间消费将在未来一段时间内维系德国经济复苏，虽然近期工业表现有所放缓。但央行表示，目前经济的潜在增长率可能不如去年第四季的0.7%。央行并称，民间消费将继续成为未来强劲增长的主要支柱。“鉴于就业市场状况喜人，实质薪资增长强劲，因此消费环境格外的好，表明这种趋势将持续上一段时间。”

通用电气正与富国银行洽谈出售贷款及租赁资产组合--消息

--知情消息人士表示，通用电气正与富国银行初步协商，出售旗下740亿美元美国商业贷款及租赁(CLL)投资组合事宜。消息人士称，与富国银行的协商才刚在上个礼拜启动，而其他机构也有可能与通用电气协商收购整个美国CLL事业。消息人士并指出，通用电气同时正探询分拆出售美国CLL投资组合的可能性，并可能决定分拆该事业。消息人士要求不具名，因为相关协商尚未公开。通用电气及富国银行皆拒绝置评。

重要企业财报：

摩根士丹利第一季获利创金融危机以来最高，交易部门表现突出

--摩根士丹利第一季获利创金融危机以来最高，受债券和股票交易部门营收提高提振。该行交易部门受到一些因素支撑：包括瑞士央行弃守瑞郎汇率上限、欧洲央行宣布量化宽松举措、以及美联储迈向收紧货币政策。摩根士丹利第一季净利激增60%，在整体季报表现不俗的美国大型银行中名列榜首。可归属普通股股东的净利增至23.1亿美元，合每股1.18美元，上年同期分别为14.5亿美元和每股0.74美元。这是2007年第二季以来该行获利最高的一个季度。该行股价收盘上涨0.57%至36.96美元，盘前一度大涨约2.6%。

IBM首季营收连续12个季度下滑，盘后股价几近持平

--国际商业机器(IBM)公司第一季营收下滑12%，这家科技企业正继续削减不盈利业务，以把精力放在云服务业务上。这是该公司包含汇率影响的季度营收连续第12次下滑。IBM在3月31日止当季净利略降至23.3亿美元，低于上年同期的23.8亿，但每股盈余从2.29美元提高至2.35美元，因首季在外流通股减少。总体营收从上年同期的222亿美元降至196亿美元，大致符合分析师平均预估的196.4亿。盘后时段，IBM股价徘徊在平盘水平附近，此前在常规交易时段收高3.4%报166.16美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大幅收涨，因中国采取行动刺激正在放缓的经济，且对美国企业季报谨慎乐观的看法促使投资者买入科技股。道琼工业指数收升208.63点，或1.17%，至18,034.93点；标准普尔500指数上升19.22点，或0.92%，至2,100.40点；Nasdaq指数上涨62.79点，或1.27%，至4,994.60点。

--欧洲股市收高，本周开局良好，受助于电信行业的购并交易以及中国降准，但升势不足以令市场收复上周五的全部失地。本周将有大量欧洲企业公布首季业绩，预计因欧元疲弱及经济状况改善，该季业绩将为四年来最佳。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%，接近多年高位，德国DAX指数收高1.74%，报11,891.91点。英国富时100指数收高0.82%，收报7,052.13点。法国CAC 40指数上扬0.86%，收报5,187.59点。

汇市:

--美元普涨，欧元兑美元下挫逾0.5%，因市场对希腊可能债务违约的担忧加重。欧元兑美元纽约尾盘跌0.70%，报1.0730美元，受欧洲央行购债计划以及希腊可能在数月内退出欧元的风险拖累。美元兑日圆和英镑也走强，涨0.30%。美元指数尾盘升0.50%。

债市:

--美国公债价格走低，因美股上扬削弱了对公债的避险需求，尽管交易商仍担忧希腊能否继续留在欧元区。成交清淡，指标10年期公债价格回落13/32，收益率报1.895%，较上周五尾盘高4.5个基点。30年期公债价格跌1-11/32，收益率报2.569%，较上周五尾盘上扬6.4个基点。

--德国10年期借贷成本再度跌向零水准，因希腊退欧担忧令最高评级资产的需求增加，且欧洲央行购债计划打压公债收益率。欧元区公债收益率普遍下挫，继芬兰、德国、奥地利、荷兰和法国之后，比利时成为第六个以负收益率发售五年期公债的欧元区国家。

德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.07%，周五低见0.05%。希腊10年期公债收益率升逾35个基点，报2012年底来最高的13.38%；两年期公债收益率激升150个基点，报28.88%。

油市:

--油价收高，因上周后半周美国原油合约交割点库欣的原油库存下降，这盖过沙特产量接近纪录高位对油市带来的压力。布兰特原油期货收平在每桶63.45美元，稍早下挫超过1美元。美国原油期货收涨0.64美元，报每桶56.38美元，日内波动区间超过2美元。

金属市场:

--金价失守1,200美元关口，因股市上涨和美元回稳，而交易商审视中国降低存准的举措，以及希腊可能违约的风险。1505 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,194.68美元。美国6月期金收低9.40美元，报每盎司1,193.70美元。

现货银大跌1.7%，报每盎司15.94美元，现货铂金下挫1.8%，报每盎司1,143.12美元。现货钯金急跌1.3%，报每盎司770.00美元。

--中国普降存款准备金率以刺激经济后，伦敦期铜一度触及三周高位，但随着对需求增强的希望减弱，铜价由升转跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度升至6,173美元，为3月26日来最高，之后收报5,990美元，较上一交易日收盘大跌1%。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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