《路透早报》--4月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月贸易收支(21日2350)

--台湾3月经季节调整的失业率

--澳洲第一季消费者物价指数(CPI)(0130)

--意大利2月工业订单/工业销售(0800)

--瑞士4月ZEW投资者信心指数(0900)

--意大利2月零售销售(0900)

--美国联邦住房金融局(FHFA)2月房价指数(1300)

--美国3月成屋销售年率(1400)

--欧元区4月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行货币政策委员会(MPC)4月投票结果(0830)

--德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势发表演说(1700)

--冰岛央行公布金融稳定报告

重要企业公布业绩：

--雅培制药、波音、纽约梅隆银行、eBay、EMC、Facebook、可口可乐、麦当劳、高通、美国电话电报公司(AT&T)、德州仪器、Xilinx

以下为4月21日下午5:00至4月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

齐普拉斯将会见默克尔，希腊现金即将告罄

--希腊总理齐普拉斯周四将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙会见德国总理默克尔，时值欧元区成员国财长即将召开关键会议，评估雅典方面改革承诺的进展。

欧盟执委会主席容克周二敦促希腊加强努力，以与国际债权人达成协议，警告称谈判还不够深入，无法迅速找到解决方案。不过希腊财政部长瓦鲁法基斯对记者称，各方趋于一致，并乐观认为将会达成协议，但可能不会在4月24日欧元区财长会议上达成。

非专利药厂商Teva出价400亿美元求购同业Mylan

--全球最大的非专利药厂商Teva Pharmaceutical Industries开价400亿美元求购同业Mylan，称这笔交易要好于Mylan求购Perrigo。外界对Teva将出价收购Mylan的猜测已有数周。Teva称股票加现金报价每股82美元，相当于较Mylan的3月10日股价溢价48%，也就是Teva所说的并购猜测变得沸沸扬扬的前一天。两家公司若合并，年营收将达300亿美元；Teva称，预计三年内可节约成本20亿美元。Mylan股价收盘上涨8.85%，报74.07美元。

一名高频交易商因涉嫌操作2010年美股闪崩事件遭逮捕

--一名高频交易商在英国遭到逮捕，他遭控在2010年5月美股“闪崩事件”中扮演一定角色，当年该事件在短时间内就造成近1万亿(兆)美元市值蒸发，而逮捕行动是当局首度将当年的市场动荡归咎于人为操作。美国司法部周二表示，出身伦敦近郊、现年36岁的Navinder Singh Sarao遭到汇款诈欺、大宗商品诈欺和操纵的刑事指控。主管机管指出，Sarao被指控运用大量自动化程式卖单来压低价格，之后再取消这些交易，并以压低后的价格买入合约，然后在市场回升时获利。

重要企业财报：

雅虎获利及营收逊于市场预期，因成本上升

--雅虎(Yahoo!)营收和获利未达华尔街预期，因在线广告业务成长微弱，但支付给合作网站的费用却急剧增长。3月31日止当季归于雅虎股东的净利降至2,120万美元，合每股盈余0.02美元，上年同期分别为3.116亿和0.29美元。经调整后每股获利为0.15美元。扣除支付给合作网站费用后的营收也从一年前的10.9亿美元降至10.4亿。分析师原先平均预期每股盈余为0.18美元，营收10.6亿。雅虎股价盘后跌约1%，至44.09美元。

百胜集团执行长称中国业务正在复苏，预期全年业绩强劲

--百胜集团(Yum Brands)表示，在其最大市场中国的业务正在恢复，中国部门今年将录得强劲业绩。百胜集团旗下拥有肯德基及必胜客等餐饮事业，中国是该公司的最大市场，此前一家小供应商使用过期肉制品的丑闻使得其在中国市场受到打击。百胜集团关于中国业务的评论，激励其股价在盘后交易中大涨4.5%至84.52美元。该公司第一季净利较上年同期下降逾9%至3.62亿美元，合每股盈余(EPS)0.81美元；营收从27.2亿美元降至26.2亿美元。

Broadcom获利超预期，预测第二季营收高于分析师预估

--无线晶片厂商Broadcom第一季业绩优于预期，受助于WiFi和宽带晶片对苹果和三星电子等智能手机厂商的销售大幅增长。Broadcom第一季净利增至2.09亿美元，或每股0.34美元。上年同期分别为1.65亿美元或每股0.28美元；营收增长约4%至20.6亿美元。分析师平均预期营收为20.1亿美元，每股获利为0.60美元。Broadcom股价周二盘后交易中上涨5.4%。该公司预期的第二季营收亦超过分析师预期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周二收跌，因最新公布的一批企业业绩欠佳，Nasdaq指数升至纪录高位附近，受助于一宗拟议的生物科技行业并购交易。道琼工业指数收跌85.34点，或0.47%，至17,949.59点；标准普尔500指数回落3.11点，或0.15%，至2,097.29点；Nasdaq指数上涨19.50点，或0.39%，至5,014.10点。

--欧洲企业季报良好带动欧洲股市上扬，希腊股市是唯一下跌的欧洲市场，因投资者担心希腊银行业。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,628.64点，接近多年高位，但该指数缩减日内涨幅，因对希腊的忧虑抑制市场人气。英国富时100指数收高0.15%，收报7,062.93点。法国CAC 40指数微升0.1%，收报5,192.64点。德国DAX指数收高0.4%，报11,939.58点。

汇市:

--美元兑主要货币涨跌互现，欧元/美元逆转稍早颓势小涨，之前欧元区财长未给希腊设定提交财政改革计划的最后期限。欧元尾盘上扬0.05%，报1.0742美元。美元兑日圆尾盘上扬0.41%，报119.68日圆。美元指数基本持稳。

债市:

--美国公债价格下跌，延续上日跌势，一些交易商削减因美国经济数据疲弱，以及忧虑希腊可否在现金枯竭前和债权人达成协议而建立的公债看涨押注。在纽约午后交易中，指标10年期公债价格下跌5/32，收益率报1.916%，较周一尾盘上升约2个基点。10年期公债收益率交投在5.5个基点的狭窄区间内。30年期公债价格下滑12/32，收益率报2.591%，上升2个基点，周一收益率攀升约7个基点。

--希腊两年期公债收益率升穿30%，为2012年欧债危机最严重时期以来最高，因欧洲央行提议收紧希腊银行业使用紧急流动性工具的细节浮出水面。希腊两年期公债收益率盘中攀升126个基点，至30.24%，之前彭博报导称，欧洲央行官员已准备好了一项提议，进一步削减希腊银行业可以用来获得紧急流动性的证券价值。希腊10年期公债收益率攀升34个基点，报13.69%。

油市:

--原油期货走低，之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且交易商预计上周美国石油库存再度增加。美国近月5月原油期货收跌1.12美元，或2%，报每桶55.26美元。该合约在周二收盘时到期。6月合约将从周三起成为近月合约，该合约收跌1.27美元，报每桶56.61美元。布兰特原油期货回落1.37美元，或2.1%，报每桶62.08美元。

金属市场:

--黄金价格升穿阻力位，扳回上日震荡交投中受汇率推动录得的大部份跌幅，美元走弱，从而提高黄金的吸引力。在1756 GMT，现货金上涨0.5%，报1,202.90美元，此前升穿1,200美元阻力位，触及1,204美元日内高位。美国6月期金收涨9.40美元，或0.8%，报每盎司1,203.10美元。

--期铜价格下跌，因担心中国需求疲弱，削弱铜市人气。期锡劲升，受助于印尼最大锡矿商PT Timah减产。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,945美元，低于周一收报的5,990美元，当日触及三周高位6,173美元。期锡收涨近7%，报每吨15,505美元，周一收报14,500美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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