《路透早报》--4月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月制造业采购经理人指数(PMI)初值(0135)

--汇丰中国4月PMI预览值(0145)

--香港1-3月失业率

--瑞士3月贸易收支(0600)

--德国5月Gfk消费者信心指数(0600)

--法国4月企业景气指数(0645)

--法国4月PMI初值(0700)

--德国4月PMI初值(0730)

--台湾3月工业生产(0800)

--欧元区4月PMI初值(0800)

--意大利3月薪资指数(0800)

--英国3月公共部门净借款(PSNB)/零售销售(0830)

--意大利3月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--美国4月18日当周初请失业金人数(1230)

--美国4月Markit制造业PMI初值(1345)

--美国3月新屋销售年率(1400)

--美国堪萨斯城联储4月综合指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委普雷特在“全球货币会议”上发言(0745)

--大西洋月刊(The Atlantic)举办经济峰会，发言者包括美国贸易代表弗罗曼和劳工部长佩雷兹

--德国央行理事Andreas Dombret就发展欧盟中小企业证券化与另类融资工具发表讲话(1200)

--瑞典央行举行执委会会议

重要企业公布业绩：

--亚马逊、卡特彼勒、陶氏化学、通用汽车、谷歌、Juniper Networks、3M、微软、百事可乐、宝洁、星巴克

以下为4月22日下午5:00至4月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国3月成屋销售增至18个月高点，楼市供应亦改善

--美国3月成屋销售劲升至18个月高点，同时市场的房屋供应增加，显示楼市在春季销售旺季到来前呈现强势。全美不动产协会(NAR)周三公布的报告相当乐观，暗示经济在年初减速后正在重拾动能。

美国3月成屋销售较前月增长6.1%，年率为519万户，为2013年9月以来最高。百分比升幅亦为2010年12月以来最大。分析师预估年率为503万户。该数据帮助推动美国公债价格与金价下跌。

详细数据：

* 美国3月成屋销售按月急增6.1%，年率为519万户--NAR

* 美国2月房价较前月上涨0.7%，较上年同期上涨5.4%-FHFA

希腊现金可望支撑到6月，欧洲央行提高对其紧急贷款上限

--欧元区和希腊官员表示，希腊可以凑齐足够的现金，履行6月之前的偿债义务，在希腊和债权人达成协议以获得更多援助资金的希望减弱之际，这缓解了希腊可能即将违约的担忧。一位银行业消息人士称，欧洲央行将希腊央行向该国银行业者提供紧急贷款的上限调高15亿欧元，至754亿欧元，为银行业者应对存款撤出提供更大的缓冲。欧元集团工作小组主席Thomas Wieser表示，欧元区财长周五开会时，希腊不会提交新的改革计划清单以解冻欧盟进一步的援助资金，不过该国的财政应该能够坚持到6月。

德银可能支付逾20亿美元，和解操纵基准利率指控--消息

--知情人士表示，德意志银行可能就操纵基准利率一事，向美国和英国当局支付逾20亿美元罚款。路透此前报导称，和解协议可能于周四(4月23日)宣布。这些机构包括美国司法部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、英国金融市场行为监管局(FCA)和纽约州金融局。美国司法部和纽约州金融局官员拒绝置评。

独家：瑞银和法巴有意在中国邮政储蓄银行IPO之前入股--消息

--知情人士对路透说，瑞银、新加坡淡马锡控股、以及法国巴黎银行等六方人士有意在中国邮政储蓄银行首次公开发行(IPO)之前入股，至少以30亿美元参股最多10%。中国邮政储蓄银行是中国拥有分行最多的银行，共有约4万家分行；若成为其策略伙伴，将有助于外资银行对广大的中国人口销售保险业务以及银行产品。法国巴黎银行、淡马锡与瑞银集团皆拒绝回应。致电中国邮政储蓄银行总办公室也没人接听。路透尚无法查明其他参与预先收购的买家名单。

重要企业财报：

FACEBOOK营收增长为两年来最慢，成本上升侵蚀获利

--社交网络行业巨擘Facebook第一季营收增长为两年来最慢，且研发支出上升侵蚀公司的获利。其股价在周三盘后交易中下跌2.4%。该公司第一季可归于股东的净利降至5.09亿美元，或每股0.18美元，上年同期分别为6.39亿和0.25美元。扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.42美元。营收从25亿美元增至35.4亿美元。广告业务营收为33.2亿美元，较上年同期增长46%。分析师此前平均预估EPS为0.40美元，营收为35.6亿美元。

高通第二季获利锐减46%，预计第三季业绩逊于市场预期

--美国移动芯片生产商高通(Qualcomm)第二季获利下滑46%，并预计第三季营收及获利会低于分析师预期，称丢掉一个重要客户料损及旗舰产品骁龙(Snapdragon)芯片的销售。该公司还第二次下调全年营收及获利预测，称骁龙芯片销售低于预期料拖累下半年整体移动芯片业务的表现。其股价盘后跌2%。高通将2015年经调整的每股获利预估从4.85-5.05美元调降至4.60-5.00美元，营收则从263-280亿美元降至250-270亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，Visa向中国市场扩张的潜在机遇，以及麦当劳制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业绩。标普500指数10大类股全数上涨。道琼工业指数收涨88.68点，或0.49%，至18,038.27点；标准普尔500指数上扬10.67点，或0.51%，至2,107.96点；Nasdaq指数收高21.07点，或0.42%，至5,035.17点。

--欧洲股市微幅收低，因一批企业公布的获利疲弱，且部分主要奢侈股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微跌0.02%，报1,628.35点。德国DAX指数收低0.6%，报11,867.37点。英国富时100指数收跌0.49%，收报7,028.24点。法国CAC 40指数上扬0.36%，收报5,211.09点。

汇市:

--美元兑其他主要货币涨跌互现，之前公布的数据显示，美国成屋销售跳增6.1%，提振美联储可能不久开始升息的预期。欧元兑美元盘中稍早触及1.08美元的高位，后缩减涨幅，尾盘上涨0.08%，报1.0742美元。美元兑日圆上扬0.20%，报119.88日圆。美元指数尾盘回落0.09%。英镑兑美元升穿1.50美元，之前公布的英国央行会议记录增强了明年英国经济将进一步改善的希望。

债市:

--美国公债收益率上涨，因德债被抛售，促使投资者降低持有其他低风险公债的仓位，30年期美国公债收益率上升至五周最高水平。指标美国10年期公债收益率上涨6个基点，报1.972%，为一周半以来最高。美国30年期公债收益率升7个基点，报2.655%，此前触及3月中以来高位。

--希腊公债市场接近完全消化希腊可能再次违约的可能性，且对希腊退欧的忧虑再度高涨，但没有明显迹象显示，投资者预计希腊问题会波及其他欧元区国家。两年期希腊公债收益率最新报28%，去年发售时收益率在4%以下。10年期希腊公债收益率报13%。

油市:

--油价涨跌互见，布兰特原油收高，因也门再遭轰炸，但美国原油下跌，此前美国政府数据显示，尽管原油产量下降，但最新一周美国原油库存继续增加。布兰特原油收涨0.65美元，报每桶62.73美元，此前白宫称，也门情势仍然动荡，对该地区要作的工作还有很多。美国原油期货收跌0.45美元，报每桶56.16美元。

金属市场:

--金价挫跌至逾一周最低水平，录得逾六周来最大单日跌幅，因3月美国成屋销售强劲，刺激对美联储将在6月升息的预期。1847 GMT，现货金大跌1.3%，报1,186.63美元，此前跌至4月14日来最低1,185.33美元。这是黄金自3月6日来最大的单日跌幅。美国6月期金收低16.20美元，报每盎司1,186.90美元。

--中国需求疲弱和供应过剩令期铜价格小幅走低，期铅上涨至五个月高位，因预计将出现供应短缺。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,910美元，低于周二收报的5,945美元。期铅报2,048美元，上日报2,036美元，盘中触及11月底来最高2,067美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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