《路透早报》--4月24日

[重大数据或新闻]

--美国3月企业投资支出计划连续第七个月下降，受累于美元走强和能源价格回落，暗示美国经济在近期滑入低谷后反弹乏力。

之前公布的零售销售、就业和房屋开工数据均乏善可陈，暗示经济成长动能不足，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)推迟至今年晚些时候再升息。一项反应企业支出计划的指标－扣除飞机的非国防资本财订单上月回落0.5%，2月修正后为急挫2.2%，为2013年7月以来最大月跌幅。

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。

* 德国总理默克尔希望尽快与希腊达成协议，称改革是关键。

* 希腊财长瓦鲁法基斯称，可能即将就企业私有化达成协议。该国政府无法接受调降退休金。他表示，过去几周和欧元区伙伴的协商已取得重大进展，但他对一些计划提出批评，包括债权人要求的止赎法令。

* 欧洲央行总裁德拉吉周五称，希腊银行业可继续仰赖欧洲央行的紧急流动性援助(ELA)，只要他们有偿付能力及担保品。

--惠誉确认意大利BBB+评级，展望为稳定。惠誉表示，意大利的经济成长表现疲弱，该国将在2015年最终退出深度且长时间的衰退。

* 惠誉确认西班牙BBB+评级，展望为稳定。惠誉称，西班牙经济强劲复苏，增强了对其在欧元区内成功调整的信心。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 一项主要调查显示，德国4月IFO企业景气判断指数升至近一年来最高，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。4月IFO企业景气判断指数由3月的107.9上升至108.6，此一数字为自2014年6月以来最高，也略高于路透调查预估的108.4。

* 美国商务部周五将4月16日公布的3月建筑许可修正至下降5.4%，年率为104.2万户。之前公布的数据为下降5.7%，年率为103.9万户。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。Nasdaq指数上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点，连续第二日创下纪录收盘高位，标准普尔500指数上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点，略高于3月2日所创的上次收盘高位2,117.39点。标普盘中触及2,120.92点高位，Nasdaq指数稍早触及5,100.371点，为2000年3月互联网泡沫高峰时期创下5,132.52点以来最高。道琼工业指数收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点。本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。

--欧洲股市上涨，受令人鼓舞的企业业绩和强劲的经济数据提振，而希腊债务危机有望达成协议的预期也提振希腊股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.4%，报1,626.83点。德股DAX指数升0.74%，报11,810.85点，逼近近期触及的纪录高位，因数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平。英国富时100指数收高0.24%，收报7,070.70点。法国CAC 40指数上扬0.44%，收报5,201.45点。

汇市: --美元走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美联储在短期内升息的理由减少。欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。美元指数触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。美元兑日圆最新跌0.6%，报118.87日圆。英镑兑美元上扬0.75%，报1.5172美元。欧元兑美元尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元。

债市:

--美国公债价格上涨，因数据显示美国3月企 业投资疲弱，支撑了美联储下周不太可能暗示接近升息的观点。分析师表示，希腊同国际金主的债务磋商缺乏突破，也支撑了对低风险公债的需求。纽约尾盘，指标10年期公债收益率下跌3.1个基点，报1.921% ，价格升9/32。根据路透数据，10年期美债收益率本周势将升近7个基点，周三该收益率一度触及三周半最高的1.993%。30年期公债升14/32，收益率较周四尾盘回落2.1个基点 ，报2.616%，本周势将升11个基点。

--德国公债收益率持稳，但本周可能录得今年以来最大单周升幅，因希腊短期内违约的担忧减轻，但策略师仍认为欧洲央行的购债计划会压低德债收益率。德国10年期公债收益率持稳在0.16%，本周大涨8个基点，有望录得今年以来最大周线涨幅。意大利和西班牙10年期公债收益率周五均小涨3个基点，分别报1.43%和1.40%，本周缩窄同指标德债的收益率差。希腊10年期公债收益率周五小升至12.69%，但本周跌逾30个基点。

油市: --油价涨跌互见，布兰特原油触及四个半月高位，因也门冲突持续，而美国原油下挫，因担心库存将继续上升，但两份原油合约本周均上涨。布兰特原油收高0.43美元，报每桶65.28美元，此前触及12月10日来最高65.80美元。布兰特原油本周上涨3%，连涨第三周。美国原油收低0.59美元，报每桶57.15美元，从周四触及58.41美元的今年高位回落。美国原油连升第六周，为2014年第一季来最长升势。本周上涨2.5%。

金属市场: --金价触及逾一个月最低水准，连跌第三周，因全球股市上扬转移了贵金属市场的买兴，但对美国升息时机的不确定性令金价仍在窄幅区间内。1834 GMT，现货金下挫1.4%，报每盎司1,177.03美元，今日跌幅为3月6日来最大。美国6月期金收低19.30美元，报每盎司1,175美元。本周现货金下挫2.2%，为七周来最大周度跌幅。

现货银跌1%，报每盎司15.71美元，盘中触及五周低点15.56美元。现货铂金大跌1.3%，报每盎司1,117.75美元。现货钯金小涨0.25%，报每盎司769.50美元。

--期铜价格上涨，受助于上海铜库存大幅减少和美元走低，抵销中国制造业数据疲弱带来的压力。中国制造业数据拖累期铜本周跌至一个月低位。三个月期铜收涨1.5%，报每吨6,030美元，周四收报5,940美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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