《路透早报》--5月11日

图为安徽一家银行的职员在清点钞票。 REUTERS/Stringer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲国民银行(NAB)4月企业现况指数和信心指数(0130)

--美国5月就业趋势指数(1400)

--英国4月零售业联盟(BRC)零售销售总值(2301)

--日本4月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行公布利率决定和量化宽松规模(1100)

--欧元集团会议

以下为5月8日下午5:00至5月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业增长重拾动能，联储仍有望在年内升息

美国就业成长上月反弹，4月非农就业岗位增加22.3万，因服务业岗位增长抵消了矿业就业岗位减少。失业率下降0.1个百分点，至七年低位5.4%，且就业市场的参与率也提高。数据显示经济成长重拾动能，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

尽管报告显示，在首季增速大幅放缓后，第二季初经济成长的潜在动能强劲，但薪资增幅不大以及3月非农就业岗位增幅被下修，令金融市场押后的升息时机预期。报告受到股市投资者的欢迎，主要股指大涨超过1%。美国公债收益率走低，期货合约显示，交易商略微偏向于押注联储将在年内升息。美元指数基本持平。

--中国央行年内第二次降息如期而至，政策宽松预期不改

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降息如期而至 。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。

另外，中国央行周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

--中国4月物价数据凸显经济下行压力仍大

继中国周五公布双降的外贸数据后，周六发布的4月物价数据亦差强人意，当月CPI同比涨幅略有扩大至1.5%，但仍低于市场预期；PPI同比下降4.6%与上月持平，仍显示工业生产领域依旧低迷，与经济下行压力仍大的现状表现一致。受访分析师们一致认为，由于目前物价涨幅已不构成影响降息的因素，且从近期政策面看，稳增长的政策一直在加码，后续包括降准降息等释放流动性舒缓经济下行压力的政策预期继续升温。

--英国保守党在大选中意外完胜，英镑、英债和股市上扬

英国首相卡梅伦周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及，也让原本预测大选结果为几十年来最接近一次的人士感到迷惑不解。议会650个席位的结果全部揭晓，其中保守党赢得331席，工党获得232席。自2010年以来一直在政府中支持卡梅伦的中左派自由民主党几乎全军覆没，席次由57个减至八个。在初步的内阁名单中，奥斯本仍担任财政大臣，外交、内政和国防大臣连任。

英镑，英国债市和股市上扬，因选举结果完全不同于之前几乎普遍预期的“无多数议会”。

--希腊总理预测债务谈判结局美满，欧元集团主席称谈判有进展

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)预测，与债权人之间就改革换现金协议进行的谈判将很快迎来美满结局；而欧元集团主席表示谈判取得进展，但不足以在周一达成协议。

希腊财政部长瓦鲁法基斯称，他确定月底前会与债权人达成协议，但不是在周一。

欧盟(EU)一名高级官员敦促希腊及其债权人的债务问题谈判能在周一取得进展，警告称没有为希腊发生违约情况而准备的“B计划”。“我们现在需要的是实质进展，”欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯对德国周日世界报表示。德国财政部长朔伊布勒称，他预期在周一的欧元集团会议上不会达成协议，并警告称希腊面临违约风险。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨逾1%，因美国就业数据强劲，显示经济成长重拾动能，但尚不足以引发美国联邦储备委员会(FED/美联储)将早于预期升息的预期。

道琼工业指数收涨267.05点，或1.49%，至18,191.11点；标准普尔500指数上升28.10点，或1.35%，至2,116.10点；Nasdaq指数上涨58.00点，或1.17%，至5,003.55点。本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数微跌0.04%。

--欧洲股市强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，均支撑了整体市场信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数大涨2.32%，报7,046.82点。德股DAX指数劲涨2.65%，收报11,709.73点。法国CAC指数收高2.48%，收报5,090.39点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币未能出现大涨行情，因此前美国公布的就业报告有好有坏，令美联储升息的时机更不明朗，但美元兑欧元走强扶助美元指数小涨。在就业数据公布后，美元兑一篮子主要货币一度上扬，欧元兑美元也跌穿1.12美元至1.1179美元日低，但随着交易商消化就业报告中的负面细节后，美元回吐了盘中多数升幅。

美元指数在纽约尾盘升0.16%，报94.783，欧元兑美元尾盘跌0.51%，报1.12080美元。美元兑日圆持稳在119.745日圆，美元兑瑞郎升1.09%，报0.93150瑞郎。英镑兑美元尾盘升1.35%，报1.5450美元，离英国首相卡梅伦赢得大选后英镑创下的逾10周高位1.5522美元不远。

债市:

--美国公债价格上涨，受助于美国4月就业数据有好有坏，这助燃了对美联储将要等到今年晚些时候才开始升息的预期。指标10年期公债升9/32，收益率报2.1496%，30年期公债收益率报2.9006%，价格涨4/32，本周稍早该收益率突破3%，为今年首次。

--德国借款成本下降，因美国就业报告有好有坏，打压对美国短期内升息的信心，而油价回落扶助消除通缩忧虑。德国10年期公债收益率跌6个基点，报0.54%，周四一度逼近0.80%。周五收益率下滑令本周升幅降至约18个基点，低于上周的21个基点，周四该收益率一度有望创下逾10年最大两周升幅。其他欧元区公债收益率周五亦下降。

油市:

--布兰特原油在上涨一个月后首次周线收低，市场重新忧虑全球供应过剩。美国原油连升第八周，受助于美国就业数据和美国飓风季首个风暴形成的消息。布兰特原油周五收跌0.15美元，或0.2%，报每桶65.39美元。本周布兰特原油下挫1.6%。该合约之前四周连涨，累计攀升约20%。美国原油收升0.45美元，或0.8%，报每桶59.39美元。本周美国原油升0.4%，为连续第八周上涨，期内涨幅为32%。

金属市场:

--金价小涨，结束两日连跌，因美国3月就业数据被下修，支持了对美联储短期内不会升息的臆测。1855 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,187.52美元。美国6月期金收涨6.70美元，报每盎司1,188.90美元。现货银上扬0.7%，报每盎司16.43美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,137美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司796.75美元，稍早触及两个月高位801美元。

--期铜下滑，但主要消费国中国需求强劲的迹象扶助支撑铜价，而锡市场关注因印尼减少出口令供应收紧的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,385美元，周四收报6,400美元。期锡下滑75美元，至15,900美元，预计期锡将从主要出口国印尼出口减少中获得支撑。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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