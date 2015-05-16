《路透早报》--5月16日

图为百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)周五公布，4月工业生产较前月下降0.3%(预估为增长0.1%)，制造业产出较前月持平(预估为增长0.2%)，产能利用率为78.2%(预估为78.4%)。

--密西根大学5月美国消费者信心指数初值为88.6，接受路透调查的分析师预估中值为96.0，4月终值为95.9。密西根大学5月美国消费者信心指数为10月来最低。

--纽约联储5月纽约州制造业指数升至正3.09，4月时为负1.19，为12月以来首度降为负值。

--费城联储预估机构调查显示，经济学家预计美国第二季GDP增长2.5%，之前的预估为增长3.0%。第三季GDP料增长3.1%，之前的预估为增长2.8%。经济学家下调美国第二季就业增长预期，美国第二季非农就业岗位料每月平均增长19.53万，之前的预估为平均增长23.38万。美国第三季非农就业岗位料每月平均增长22.33万，之前的预估为平均增长22.2万。

--标准普尔确认意大利评等为“BBB-/A-3”，展望为稳定，预计今年该国经济复苏处于正轨。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，标普500指数连续第二日刷新纪录高位，此前公布一批的美国经济数据疲弱。道琼工业指数收高20.32点，或0.11%，收报18,272.56点；标准普尔500指数上涨1.63点，或0.08%，收报2,122.73点；Nasdaq指数下跌2.503点，或0.05%，收报5,048.292点。本周，道指上涨0.4%，标准普尔500指数升0.3%，Nasdaq指数涨0.9%。

--欧洲股市小跌，因疲弱的美国经济数据公布后欧元反弹，盖过了债市在近期大幅震荡下行后趋稳这一利好因素。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,573.09点。德国DAX指数收跌0.98%，报11,447.03点。英国富士100指数收挫0.18%，报6,960.49点。法国CAC 40指数回落0.71%，报4,993.82点。

汇市:

--美元兑欧元挫跌至三个月低位，因美国制造业和消费者信心数据令人失望，使美国经济复苏力道受到质疑。美元兑一篮子六种主要货币连续第五周下跌，为四年来最长跌势。美元指数最新下滑0.3%，报93.204。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.4%，至1.1455美元，稍早触及三个月峰值1.1466美元。美元兑日圆小升0.1%，报119.31日圆，令本周跌幅缩减至0.5%。英镑兑美元下滑0.2%，报1.5738美元，但本周英镑录得1.8%的涨幅。澳元兑美元下跌0.5%，报0.8038美元。

债市:

--美国公债收益率下滑，因数据显示经济成长不断放缓，令对美联储需要等更久才升息的预期升温。指标10年期公债升27/32，收益率报2.14%，周四尾盘报2.24%。

--欧元区公债收益率(殖利率)下降，追随隔夜美国公债的走势。不过策略师表示，投资者可能仍不放心重返债市，对最近几周的剧烈动荡心有余悸。德国10年期公债收益率跌7个基点报0.64%，仍远高于上月创下的纪录低点0.05%。周五低评级的欧元区公债收益率也下跌。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率下跌7-10个基点，分别报2.32%，1.80%和1.76%。希腊10年债收益率逆势上扬21个基点，报10.78%。

油市:

--布兰特原油期货周五从盘初跌势中反弹，但美国原油期货保持跌势，因交易商和投资人争论，在供应居高不下的情况下，过去一个半月的油价升势能否持续。美国原油合约下跌0.19美元，收报每桶59.69美元，盘中一度大跌逾1美元。但周线来看，美国原油期货连升第九周。布兰特原油期货结算价升0.11美元，报66.81美元，本周布兰特原油期货为六周内第五周上升。

金属市场:

--金价持稳在三个月高位附近，本周金价升幅可望创1月中来最大，因美国消费者信心疲弱，拖累美元下滑，且令美国短期内升息的预期进一步降低。1833 GMT，现货金升0.3%，报1,224.53美元。美国6月期金小幅收涨0.10美元，报每盎司1,225.30美元。金价本周上涨3%。

现货银攀升0.5%，报每盎司17.51美元，本周可望录得约两个月来最大单周升幅。现货铂金涨0.5%，报每盎司1,164.44美元。现货钯金上扬1.3%，报每盎司791.50美元。

--期铜小升，因美元略为走弱，抵销对近期铜价上涨超过供需基本面的忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报每吨6,415美元，高于日内低位6,352美元。期铜周线变动不大，为连续第二周表现如此。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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