《路透早报》--5月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港2-4月失业率

--英国4月消费者物价指数(CPI)(0830)

--英国4月生产者物价指数(PPI)投入和产出物价(0830)

--德国5月ZEW景气判断指数(0900)

--欧元区3月贸易收支(0900)

--欧元区4月消费者调和物价指数(HICP)终值(0900)

--美国4月建筑许可和房屋开工年率(1230)

--日本第一季国内生产总值(GDP)初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行发布5月政策会议记录(0130)

--欧洲央行管理委员会委员诺亚在欧洲货币杂志关于通胀保值债券的会议上发表演说(0700)

--奥地利财长在维也纳证交所颁奖晚会发表主旨演讲，欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼参与小组讨论(1600)

--瑞士央行理事丹亭发表主题为“瑞士货币政策事实与虚构”的讲话(1600)

--澳洲央行副总裁洛威在洛伊国际政策研究所20国集团(G20)研究中心主办的会议上发表讲话(2315)

--主题为“经济成长、货币政策与结构改革：美国和欧洲今后的挑战”的会议(至5月20日)，讲者包括欧洲央行管委暨意大利央行总裁维斯科和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯

--金融稳定监管委员会(FSOC)召开公开会议

--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话并召开记者会

以下为5月18日下午5:00至5月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊称必须在5月敲定债务协议，因资金将告罄

希腊政府表示，必须在月底前与债权人敲定协议，才能免于经济困境。有迹象显示，希腊可能破产的疑虑升高，这使得投资人抛售该国债券。

尽管希腊情势危急，但却表示在与国际货币基金组织(IMF)和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标，以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。

为给自己一个喘息的空间，希腊提议借助欧洲救助资金偿还270亿欧元、定于7月和8月到期的欧洲央行所持债券，财政部长瓦鲁法基斯承诺该国会在较长期内偿还这笔资金。

德国央行周一警告称，希腊政府必须坚守此前作出的承诺并提出改革方案，以避免该国债务违约。这份由德国央行经济学家和官员编纂的月报少有的使用直白的言辞，指出希腊情势是“令人忧虑的”。报告称，本届希腊政府有义务提出适当提案，落实那些已经达成的协议，尽自己的努力来避免国家破产，破产会给希腊造成强烈冲击；如果希腊不进行实质性的改革，则不可能达成可持续的解决方案；任何金融援助应该与相关先决条件挂勾。

--苹果控诉三星侵权案裁决部分获得美国联邦上诉法院支持

美国联邦上诉法院对消费电子公司苹果与三星电子最近的知识产权之争进行裁决，苹果得到的结果可谓好坏不一，之前一项专利侵权的裁决获得支持，不过一项可能保护iPhone外观设计的商标权裁决被宣布无效。这意味着苹果赢得了这场涉及金额达9.3亿美元的判决，但其中有至多40%必须重新考虑。

这项备受期待的裁定由美国华盛顿特区联邦巡回法院作出，对有关专利侵权的裁决给予支持，其中包括一项保护iPhone外观和色彩的专利，以及侵权的损害赔偿。“这是设计和尊重设计者的一场胜利，”苹果周一在一份声明中称。三星一名代表拒绝立即置评。

--维权投资者伊坎称苹果股价仍被严重低估，应达到240美元

美国投资大亨伊坎周一表示，苹果股价“仍严重低估”，股价应达到240美元，这几乎是当前价格的两倍。在致苹果执行长库克的公开信中，伊坎呼吁该公司进行更大规模的股票回购，再次回到这位维权投资者力促苹果提高股东回报的长期主题。

伊坎及其他维权投资者施压后，苹果在4月将股票回购计划规模从去年宣布的900亿美元提高至1,400亿美元，季度派息提高11%至每股0.52美元。苹果股价周一收升1.1%至130.19美元。自去年10月伊坎首次提出苹果股价被低估以来，该股已涨逾25%。

--高盛调降长期原油价格预估并建议出脱两家油企股

美国投资银行高盛调降长期原油价格预测，并建议投资人卖出两家大型油企股票，称美国页岩油生产效能提升且石油输出国组织(OPEC)增产，将高过未来的需求。高盛股票小组在周六一份报告中，将2015年布兰特原油均价预估从每桶52美元上调至58美元，并将2015年美国原油均价预估从每桶48美元上调至52美元。

但高盛预期随着时间推移布兰特原油将下跌，到2020年时将为每桶55美元。高盛将BP和Statoil的评级从“中性”降为“卖出”，称BP有长期派息风险，Statoil则现金流承压。高盛称，预期2016-2020年布兰特和美国原油每桶价差在5美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数刷新收盘纪录，受助于苹果上涨，及经济数据疲弱暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暂缓升息。

标普500指数连续三日刷新收盘纪录，上涨6.47点，或0.3%，收报2,129.20点；道琼工业指数收高26.32点，或0.14%，收报18,298.88点，打破上次在3月2日创下的纪录最高收位。Nasdaq指数上涨30.15点，或0.6%，收报5,078.44点。

--欧洲股市小涨，因投资者对希腊与债权人达成协议的乐观情绪增强，尽管能源股业绩且部分银行将开始发售新股打压投资者信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,579.92点，德国DAX指数上扬1.29%，收报11,594.28点。英国富时100指数收涨0.12%，报6,968.87点。法国CAC指数攀升0.37%，收报5,012.31点。

汇市:

--美元普涨，在近几周的抛售使美元跌至更具吸引力的水平后反弹。欧元兑美元在过去一个月的时间里上扬了近9%，今日回落逾1%，为3月中以来最大单日跌幅。有关新西兰将对地产投资征收资本利得税的消息，进一步助燃了该国将降息的臆测，使近几日新西兰元/美元成为跌幅最大的主要货币对。

在EBS交易平台，欧元兑美元下跌1.30%，至1.12995美元。新西兰元回落1.23%，报0.7380美元。美元兑加元上涨1.23%，报1.2155加元。美元兑日圆上扬0.63%，报120.01日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，因交易商对上周升势获利了结。上周美国公布的经济数据令人失望，巩固了对美联储可能推迟升息至明年的预期。欧洲公债市场疲弱令美债的卖压加重，30年期美国公债收益率升穿3%。美股道琼工业指数和标普500指数盘中创下新高，也令债市承压。

指标10年期公债跌25/32，收益率报2.228%，较上周五尾盘升9个基点，今日成交淡静。30年期公债跌1-29/32，收益率大涨10个基点，报3.020%。

--投资人抛售希腊公债，因该国财政状况不稳及不愿实施改革措施，预示该国偿还下月到期的关键贷款时会有难度。

德国10年期公债收益率变动不大，在三周大幅波动后回稳。希腊两年期公债收益率急升238个基点至三周高位23.5%，单日升幅为逾一个月最大；10年期公债收益率上升67个基点，报11.45%。

油市:

--油价走低，因美元走强，以及在沙特报告原油出口量触及近10年最高水平后，市场担忧油市供应过剩的情况日益严重。

布兰特原油期货结算价跌0.54美元，报每桶66.27美元，盘中触及67.88美元的高位。美国原油期货收跌0.26美元，报每桶59.43美元。

金属市场:

--金价连续第五个交易日跳涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美联储不会太早升息的看法。1836 GMT，现货金升0.1%，报1,224.87美元；美国6月期金结算价涨2.30美元，报每盎司1,227.60美元。

--期铜下滑，因美元上涨，但需求可能增强的迹象和对中国将进一步放宽政策的预期，限制期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,380美元，低于周五收报的6,415美元。三个月期铝收报每吨1,821美元，低于周五的1,853美元，周一盘中触及4月24日来低位1,817美元。(完)

(整理 李爽 审校 龚芳)

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