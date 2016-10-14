《路透早报》--10月15日

2016年10月14日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。叶伦周五在波士顿联储主办的经济会议的午餐会上发表讲话。

尽管没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但叶伦的讲话反应出，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

* 华尔街日报报道，纽约联储总裁杜德利预计今年升息一次，升息步幅可能“温和”。

* 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在CNBC表示，认为市场对于美联储12月升息的预期是“适当的”。

--美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。

上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后，第三季重拾动能的最新迹象。另外，10月密西根大学消费者信心指数初值显示，美国消费者信心下滑，因围绕11月8日大选有不确定性。

美国商务部报告，9月美国零售销售较前月增长0.6%，8月为下降0.2%。零售销售较上年同期增长2.7%。不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月小幅增长0.1%，逆转了8月下跌0.1%的势头。

劳工部称，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%，8月确认为持平。上月PPI同比跳升0.7%，为2014年12月以来最大增幅。8月为持平。

--美国财政部表示，美国的主要贸易伙伴中没有操纵汇率以获得出口优势的国家，同共和党总统候选人特朗普威胁一旦当选将宣布中国为汇率操控国形成鲜明对比。

在美国总统奥巴马任期内第16份也是最后一份汇率报告中，美国财政部表示，将瑞士加入外汇“观察名单”，该名单中的国家有庞大的对外顺差或有汇市干预行动。

美国财政部还将中国、日本、韩国、台湾和德国留在观察名单中，但表示，根据去年通过的一项新贸易法案，上述六国均未达到强化审查的标准。

--英国央行总裁卡尼表示，他可以允许通胀率超过央行2%的目标水平，以帮助就业和让经济增长。卡尼又表示，央行不会漠视英镑水位。

* 英国央行副总裁布罗德班特称，英退公投对英国银行业的冲击不会像2008年那么严重，归功于监管及资本改革。

* 英国首相特雷莎·梅一位发言人称，英国忠于退出欧盟的立场，回击欧洲理事会主席图斯克此前所言，英国可能最终会改变主意。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国财政部公布，2016财年预算赤字扩大至5,870亿美元，因收入增长较预期迟缓，而包括社会保障和医疗保险在内的支出上升。美国2016财年预算赤字相当于GDP的3.2%，高于上一财年的情况。美国政府9月预算盈余330亿美元，较上年同期下降63%。接受路透调查的分析师预计，9月盈余250亿美元。

* 美国商务部公布，美国8月企业库存较上月增长0.2%，预估为增加0.2%。7月确认为持平。8月销售增长0.2%，7月修正后为下降0.3%，前值为下降0.2%。

* 欧盟统计局公布，欧元区8月未经调整的贸易顺差为184亿欧元，上年同期为顺差112亿欧元。8月经调整的贸易顺差为233亿欧元，7月为顺差208亿欧元。

--美国企业业绩：

* 美国以资产计最大行--摩根大通公布，第三季获利下滑7.6%，受计入税项支出拖累，而上年同期曾获得罕见的赋税优惠。不过营收和获利都好于分析师预期。

* 按资产计美国第四大银行－花旗集团公布，季度获利减少10.5%，但好于分析师的预期，因来自投行和固定收益交易的营收增加。

* 富国银行公布季度获利连续第四个季度下滑，因提列拨备用于支付可能产生的法律诉讼成本，该公司的开假账户丑闻愈演愈烈，迫使执行长兼董事长John Stumpf引咎辞职。

--惠誉将俄罗斯信贷评等展望调整至稳定，确认'BBB-'评等。

* 穆迪确认希腊公债评等为“Caa3”，展望为稳定。

--中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。同时部署持续深化商事制度改革，更大降低创业创新制度性成本。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘变动不大，在美联储主席叶伦对经济的评论令投资人不安后，美股尾盘缩减涨幅。交易商目前预计美联储在12月加息的机率为67%。

道琼工业指数收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点；标准普尔500指数微升0.43点，或0.02%，至2,132.98点；纳斯达克指数微涨0.83点，或0.02%，至5,214.16点。本周道指跌0.6%，标普500指数跌1%，纳斯达克指数下挫1.5%。

* 欧洲股市上扬，收复昨日的失地，银行股领涨，对冲基金Man Group急升。泛欧STOXX 600指数上扬1.3%，昨日触及三个月低位。

汇市:

--美元上涨，本周表现为逾七个月最佳，此前美国公布了强劲的9月零售销售和生产者物价数据，巩固了美联储将在12月升息的预期。美联储主席叶伦表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。讲话发表后，美元兑日圆和欧元一度缩减涨幅。

分析师表示，叶伦对经济的观点没有改变12月加息的预期。美元指数升0.4%，报97.935，本周大涨1.4%，本月迄今升幅达到2.5%。避险日圆和瑞郎兑美元下滑，此前中国公布的生产者物价指数近五年来首次上涨，提振了风险意愿。

债市:

--美国长期公债收益率急升，30年期公债收益率触及四个月高位，因之前公布的美中两国经济数据良好，且美联储主席叶伦的讲话暗示，联储可能允许通胀升穿2%的目标。公债收益率曲线走陡，两年期公债收益率触及逾一周低位，因投资者继续押注，美联储将在短期内升息，之后放缓升息步伐。

指标10年期公债价格尾盘下跌15/32，收益率报1.791%。30年期公债价格跌1-17/32，收益率报2.552%，为6月23日以来最高，可能录得五周来最大单日涨幅。叶伦发表讲话后，两年期公债收益率降至0.819%，为10月5日以来最低。

--欧元区公债收益率(殖利率)小幅上涨，市场等待美联储主席叶伦的讲话。投资者希望从中获得有关美联储12月升息可能性的进一步线索。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.05%。

油市:

--油价小幅下跌，因美元上涨和美国活跃钻机数量继续上升，和对石油输出国组织(OPEC)进一步减产磋商将使油价保持在50美元以上的预期互相抵销。布兰特原油收低0.08美元，或0.2%，报每桶51.95美元。该合约本周收平。美国原油收低0.09美元，报每桶50.35美元。该合约本周上升约1%。

金属市场:

--金价走低，因美国经济数据符合分析师预期，巩固了美联储将在年底前升息的预期，提振美元走强。1812 GMT，现货金回落0.3%，报每盎司1,254.26美元。美国12月期金收跌0.2%，报每盎司1,255.50美元。

--期铜降至一个月低位，美元上涨和欧洲最大炼厂降低明年向顾客收取的阴极铜加工费，凸显供应过多和需求疲弱。LME三个月期铜收低0.8%，报4,675美元，盘中跌至9月12日来最低4,623.25美元。(完)