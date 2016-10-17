《路透早报》--10月17日

图为美联储总部。美联储主席叶伦周五指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国9月贸易收支修正值

--澳洲9月新车销售

--日本8月工业生产修正值(0430)

--意大利8月贸易收支(0800)

--欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)终值(0900)

--美国纽约联储10月制造业指数(1230)

--美国9月工业生产(1315)

--新西兰第三季消费者物价指数(CPI)(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行举行各地区分行经理季度会议，央行总裁黑田东彦将于会议开始发表简短演说。之后日本央行将公布日本各地区经济的季度报告，日本央行会以此季度报告与其他各项数据，做为制定货币政策的参考。

--英国央行副总裁布罗德班特在国会退休金委员会发表演说(1445)。

--瑞典央行监事会会议。

--FED副主席费舍尔于纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表演说(1615)。

--澳洲央行总裁洛威在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说(2100)。

重要企业财报：

--孩之宝、美国银行、 国际商业机器(IBM)(暂定)

以下为10月14日下午5:00至10月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦认为“高压经济”政策或许是彻底摆脱危机的唯一途径

美国联邦储备委员会会(美联储)主席叶伦周五在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。叶伦在讲话中虽然没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但她清楚表示，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。她的讲话在周五刺激美国债市，市场将此解读为美联储或许愿意容忍通胀率升破2.0%的美联储目标。30年期公债和10年期公债收益率当日均收于6月初以来高位，与两年期公债利差扩大至七个月来最阔。

--汽车消费强劲提振美国零售销售，通胀稳步攀升

美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后，第三季重拾动能的最新迹象。另外，10月密西根大学消费者信心指数初值显示，美国消费者信心下滑，因围绕11月8日大选有不确定性。

* 9月零售销售较前月增加0.6%，预估也为增加0.6%

* 10月密西根大学美国消费者信心指数初值为87.9，低于预期

* 美国9月最终需求PPI较前月上升0.3%，较上年同期上升0.7%

* 美国8月企业库存较上月增加0.2%，与预估一致

--美财政部称没有贸易伙伴操纵汇率，将瑞士加入观察名单

美国财政部表示，美国的主要贸易伙伴中没有操纵汇率以获得出口优势的国家，同共和党总统候选人特朗普威胁一旦当选将宣布中国为汇率操控国形成鲜明对比。在美国总统奥巴马任期内第16份也是最后一份汇率报告中，美国财政部表示，将瑞士加入外汇“观察名单”，该名单中的国家有庞大的对外顺差或有汇市干预行动。美国财政部还将中国、日本、韩国、台湾和德国留在观察名单中，但表示，根据去年通过的一项新贸易法案，上述六国均未达到强化审查的标准。

--英国MPC委员福布斯称，通胀可能“大幅”超过央行的2%目标

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标，部分因央行8月宣布的旨在缓解脱欧公投影响的举措。“通胀已经在上升。甚至将会加速上升，未来两年可能远超2%的通胀目标，”她在波兰央行组织的一次会议上称。福布斯称，英镑贬值影响传导至物价的程度，将是决定通胀的关键。

此外，英国央行总裁卡尼回击首相批评，称货币政策不接受政治指示。周五早些时候，卡尼为贬值的英镑带来了短暂提振，称他“并非不关心”英镑的汇率水平。他并表示，他愿意允许通胀略高于央行2%目标，好帮助就业并让英国经济增长。

--独家:俄罗斯今年可能首次发行人民币公债

俄罗斯财政部政府债务部门主管Konstantin Vyshkovsky周五称，俄罗斯可能在2016年底前首次发行人民币计价的公债。由于在西方市场融资受限，俄政府雄心勃勃地希望利用亚洲信贷市场加以弥补。Vyshkovsky对路透称，财政部可能选择的一个方法，是今年稍晚可能出售人民币计价的公债(OFZ)。Vyshkovsky称，俄罗斯的OFZ发债计划可能筹资相当于10亿美元的人民币，财政部会将资金转为卢布。

--独家：德意志银行考虑进一步裁员10,000人以降低成本--消息

一位了解内情的消息人士对路透称，德意志银行财务长Marcus Schenck上个月向员工代表表示，该行裁员人数可能是最初计划的两倍，或额外导致10,000名员工丢掉工作。尽管这一决定尚未正式出台，但Schenck在公司内部会议上的此番表态暗示，德银在面临着美国当局数十亿欧元罚款以及投资人信心危机的情况下，正在考虑进一步大举缩减成本。德意志银行拒绝置评。

--富国银行丑闻缠身拖累业绩，摩根大通和花旗表现让市场惊喜

摩根大通和花旗集团公布了第三季财报，交易营收大幅扭转，而富国银行由于丑闻缠身而基本没有超过预期。

* 摩根大通季度获利下滑7.6%，但好于分析师预期

* 花旗集团的第三季净利好于预期，因交易营收飙升35%

* 富国银行第三季净利减少3.7%，受法律诉讼拨备拖累

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘变动不大，在美联储主席叶伦对经济的评论令投资人不安后，美股尾盘缩减涨幅。交易商目前预计美联储在12月加息的机率为67%。

道琼工业指数收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点；标准普尔500指数微升0.43点，或0.02%，至2,132.98点；纳斯达克指数微涨0.83点，或0.02%，至5,214.16点。本周道指跌0.6%，标普500指数跌1%，纳斯达克指数下挫1.5%。

--欧洲股市上扬，收复上日的失地，银行股领涨，对冲基金Man Group急升。泛欧STOXX 600指数上扬1.3%，但年内迄今仍下跌约7%。

英股富时100指数上涨0.51%，法股CAC指数收高1.49%，德股DAX指数攀升1.6%。

汇市:

--美元上涨，本周表现为逾七个月最佳，此前美国公布了强劲的9月零售销售和生产者物价数据，巩固了美联储将在12月升息的预期。美联储主席叶伦表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。讲话发表后，美元兑日圆和欧元一度缩减涨幅。

美元指数升0.4%，报97.935，本周大涨1.4%，本月迄今升幅达到2.5%。美元兑日圆升0.3%，报104.03日圆，本周大涨1.2%。欧元兑美元跌0.6%，报1.0992美元，稍早触及7月底来最低的1.0983美元，本周跌1.6%，为2月底来最差周度表现。

债市:

--美国长期公债收益率急升，30年期公债收益率触及四个月高位，因之前公布的美中两国经济数据良好，且美联储主席叶伦的讲话暗示，联储可能允许通胀升穿2%的目标。公债收益率曲线走陡，两年期公债收益率触及逾一周低位，因投资者继续押注，美联储将在短期内升息，之后放缓升息步伐。

指标10年期公债价格尾盘下跌15/32，收益率报1.791%。30年期公债价格跌1-17/32，收益率报2.552%，为6月23日以来最高，可能录得五周来最大单日涨幅。

--欧元区公债收益率(殖利率)小幅上涨，市场等待美联储主席叶伦的讲话。投资者希望从中获得有关美联储12月升息可能性的进一步线索。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.05%。

油市:

--油价小幅下跌，因美元上涨和美国活跃钻机数量继续上升，和对石油输出国组织(OPEC)进一步减产磋商将使油价保持在50美元以上的预期互相抵销。布兰特原油收低0.08美元，或0.2%，报每桶51.95美元。该合约本周收平。美国原油收低0.09美元，报每桶50.35美元。该合约本周上升约1%。

金属市场:

--金价走低，因美国经济数据符合分析师预期，巩固了美联储将在年底前升息的预期，提振美元走强。

现货金收报每盎司1,250.05美元。美国12月期金收跌0.2%，报每盎司1,255.50美元。

--期铜降至一个月低位，美元上涨和欧洲最大炼厂降低明年向顾客收取的阴极铜加工费，凸显供应过多和需求疲弱。

LME三个月期铜收低0.8%，报4,675美元，盘中跌至9月12日来最低4,623.25美元。LME期镍收高0.5%，报每吨10,485美元，期铝收跌1%，报1,675美元。(完)