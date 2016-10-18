《路透早报》--10月18日

图为美联储总部。美联储副主席费舍尔周一表示，联储“非常接近”其就业及通胀目标，他并警告在提振经济增长的努力过程中，切勿轻率地改变政策框架。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国9月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)(0830)

--香港7-9月失业率(0830)

--加拿大8月制造业销售(1230)

--美国9月CPI(1230)、克利夫兰联储9月CPI(1530)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)10月房屋市场指数(1400)

--美国8月资本流动数据(2000)

--韩国9月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

--英国国家统计局经济论坛(0830)。

--欧洲议会英国退欧协商负责人Guy Verhofstadt在未来欧盟预算及欧盟机构设置改革会议上发表讲话(1300)。

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月19日)。

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

重要企业财报：

--高盛、嘉信理财(Charles Schwab)(暂定)、强生、贝莱德、雅虎、英特尔

以下为10月17日下午5:00至10月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储“非常接近”就业及通胀目标--副主席费舍尔

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，联储“非常接近”其就业及通胀目标，他并警告在提振经济增长的努力过程中，切勿轻率地改变政策框架。费舍尔指出全球经济低增长使各家央行难以有效对抗衰退，他还说若利率继续保持在目前低位，未来美国经济可能面临更长期且更严重的衰退。当被问及把美联储通胀目标从当前的2%上调至3%的想法时，费舍尔说他对这类想法并不热衷。他在讲话中还提到，美联储不应施加过多刺激政策，从而让失业率低于目标水平。在费舍尔讲话后，美元和股市略为下滑，美国公债收益率延续稍早跌势。

--路透调查：多数受访日本企业对日本央行政策转变的效果缺乏信心

日本企业对于日本央行最近的政策转变几乎没有什么信心，很多企业认为此举不会产生长久以来所渴望的通胀，也无法刺激企业增加投资或者影响经济。逾80%的企业表示，上月央行政策目标从基础货币转向债市收益率曲线，不会影响物价或者改变企业的资本支出计划。另外有近半数接受调查的企业认为，央行要达到2%的通胀目标还需要三年多时间，四分之一的企业称通胀目标无法企及。

--澳洲央行在决定货币政策时需衡量就业和家庭债务状况

澳洲央行在决定未来货币政策时，正关注劳动市场和家庭财务的体质状况；在此同时，未来的消费者物价数据对设定通胀预期至关重要。央行总裁洛威指出，1.5%的核心通胀率远低于2-3%的目标区间，看来仍将会低迷一段时间。

此外洛威表示，当前的澳元及利率水平符合经济形势，但他警告称澳元进一步大幅升值或将令前景复杂化。洛威指出，不出所料，近期部分关键大宗商品出口价格的上升已令澳元承受升值压力。但他也称，澳元进一步大幅升值或令经济再平衡复杂化。

--公用事业需求疲软，限制美国工业生产的增长

美国9月工业生产几无增长，制造业和矿业产出的上升被意外疲弱的公用事业需求所抵消，暗示第三季经济成长温和。美联储周一公布的这份报告好坏不一，暗示工业部门的低迷情况或许已在发生。产出增长可能较缓，因该部门仍受制之前美元升值、油价暴跌和全球需求疲软这些挥之不去的影响。美元兑一篮子货币几无变化，而美国公债价格上涨。美国股市下跌。

* 美国9月工业生产较前月增长0.1%，与预估持平

* 美国纽约联储10月制造业指数为负6.80，触及5月以来最低

--IBM季度营收胜预期，因云服务和数据分析业务持续成长

IBM季度营收胜预期，且跌幅是逾四年来最小，受助于云服务和数据分析业务持续成长。该公司截至9月30日的第三季总营收按年小幅下滑至192.3亿美元，分析师的预估均值则为190亿美元。IBM还维持全年经调整后每股收益预估为至少13.50美元。IBM在盘后交易中小幅下跌，至153.50美元。

--美国银行第三季获利增长6.6%，受强劲债券交易提振

美国银行实现三个季度以来首个季度获利增长，受到债券交易的强劲业绩提振。9月30日止的第三季，可归属于普通股东的净利增长6.6%至44.5亿美元，上年同期为41.8亿美元。每股收益从上年同期0.38美元增至0.41美元。该公司股价小幅收高0.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘小幅走低，因能源股跟随油价回落，亚马逊和Netflix令非必需消费类股承压。

道琼工业指数收跌51.98点，或0.29%，至18,086.40点；标准普尔500指数下挫6.48点，或0.30%，至2,126.50点；纳斯达克指数下跌14.338点，或0.27%，至5,199.823。

--欧洲股市下跌，因媒体集团培生(Pearson)和挪威海产品公司Marine Harvest等公司发布看似疲弱的最新业绩，令股市受挫。泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%。

英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。

汇市:

--美元从七个月高位回落。市场斟酌，美联储在升息前是否会允许通胀升穿目标。投资者在近期大涨后亦锁定获利。 美元尾盘下跌0.16%，报97.862，在隔夜交易时段触及3月10日以来最高98.169。欧元兑美元上扬0.28%，报1.10美元。

债市:

--美国公债收益率触及四个月高位后回落， 因投资者趁低买入公债。美联储主席叶伦上周暗示，联储可能允许通胀高于目标，带动公债价格下滑。美股下跌，10月纽约联储制造业指数意外下降，也支持对公债的买需。

指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为6月2日来最高水准。

--德国10年期公债收益率升穿0.1%，为6月英国公投退欧后首次，受美债和英债收益率上升带动，投资者焦点转向本周欧洲央行政策会议。分析师预计，欧洲央行本周将按兵不动，将等到12月才可能宣布延长及小幅调整购债计划。

油市:

--油价收跌，受压于供应过剩忧虑，交易量激增驱动美国原油价格跌穿50美元，但跌幅有限，因预计美国页岩油产量将下降。

布兰特原油下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶51.52美元，盘中最低触及51.16美元。美国原油下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。

金属市场:

--金价上涨，部分受助于上市交易基金(ETF)持金量稳定增加，且美元在触及七个月高位后下跌。

现货金收升0.4%，报每盎司1,255.60美元，美国期金收高0.1%，报1,256.6美元。

--期铝价格跌至两周低位，因担心中国生产商增加产量，加剧半成品回炉重熔造成的供应过剩局面。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.9%，报每吨1,660.5美元，稍早触及9月28日以来最低的1,647美元。期铜收盘持平于4,675美元，接近上周五触及的4,623.25美元的一个月低位。(完)