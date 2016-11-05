《路透早报》--11月5日

以下为11月4日下午5:00至11月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--有迹象显示，美国民主党总统候选人希拉里与共和党候选人特朗普的支持率差距不断拉近，投资者对下周二谁将入主白宫心里没底，这盖过强劲的10月美国就业报告巩固对美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的预期，令美元兑避险的瑞郎周五下跌，美债收益率下滑，美股标普500指数连续第九日收低，创逾35年来最长跌势。

--美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美联储12月升息的预期。劳工部周五称，10月新增非农就业岗位16.1万个，预估为增加17.5万个。8月和9月新增岗位数据被上修，较之前报告的数据总计增加4.4万个。10月平均时薪增加0.1美元，或0.4%，同比增长2.8%，增幅为近七年半以来最大。10月失业率下降0.1个百分点，至4.9%。

* 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，10月美国就业增长“稳健”，反映出经济继续向联储设定的货币政策目标稳步迈进。他说，联储12月不行动的阻力很大。

* 达拉斯联储总裁柯普朗称，升息的理据不断增强。他又表示，美联储努力排除政治对决策的影响。[

--英国首相发言人称，首相特雷莎·梅有信心赢得针对退欧触发权判决的上诉，并重申触发第50条款的时间表不变。德国外交部长警告称，尽管英国高等法院裁定退欧需议会批准，但英国不要推迟退欧磋商。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部周五公布，美国9月贸易逆差为364.4亿美元，预估为逆差378.0亿。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月就业岗位增加4.39万个，失业率持平于7.0%。

* 加拿大统计局公布，加拿大9月贸易逆差为40.8亿加元；8月修正为逆差19.9亿加元(前值为逆差19.4亿加元)。

* 欧盟统计局公布，欧元区9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，路透调查预估为持平。9月PPI较上年同期下降1.5%，路透调查预估为下降1.8%。

* 欧元区10月Markit综合PMI终值为53.3，创1月以来最高，低于初值的53.7，但高于9月的52.6。该指数自2013年年中以来一直处于荣枯分界线50上方。

* 数据编制机构Markit称，德国10月综合采购经理人指数(PMI)终值从9月的52.8跳涨到55.1，与初值相符，远远高于荣枯分水岭50，也创下了7月以来的三个月高点。7月为55.3，为今年以来最高水准。

* Markit称，法国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的53.3降至51.4，初值为52.1。

* Markit/ADACI意大利10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的50.7升至51.0，仍位于荣枯分水岭50上方，也低于路透调查的11位分析师的预测中值51.5。

--中国国家外汇管理局周五称，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。

--中国货币网周五刊载特约评论员文章称，从下一阶段来看，根据历史经验，美联储加息预期往往在很大程度上会被市场提前消化，未来美元走势有较大不确定性，在既有的人民币汇率形成机制下，人民币对美元汇率将继续双向浮动、有升有贬。

--中国财政部周五称，自11月1日起将照相机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长跌势，因美国大选降至，选情胶着让投资者感到不安。纳斯达克指数也连续第九日下跌，道琼工业指数连续第七日收跌。道琼工业指数收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。

* 欧洲股市急挫，受压于制药类股下跌，此前美国议员要求联邦反垄断监管机构对可能存在的价格操控进行调查。最新发布的一批业绩好坏不一。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，录得2月以来的最差周度表现。

汇市:

--美元兑避险的瑞郎周五触及逾一个月低位，尽管稳健的美国就业数据支撑下月美联储升息的预期，但下周美国总统大选前，投资者感到不安。纽约尾盘，美元兑瑞郎下跌0.45%，报0.9694瑞郎，接近稍早触及逾一个月低点0.9682瑞郎。美元兑日圆基本持平在103.02日圆，离周四触及的一个月低位102.54不远。墨西哥披索兑美元上升最多1.2%，至18.9348披索，周四触及逾一个月低点19.5450。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.2%，至1.1125美元，接近稍早触及逾三周高点1.1130美元。早盘下滑0.2%，至1.1081的日内低点。本周美元指数可望录得1.4%的周线跌幅，为7月底来最大单周百分比跌幅。

债市:

--美国公债价格上扬，因油价下跌引发对低通胀的担忧，另外，美国下周大选结果的不确定性提升了低风险资产的吸引力。周五公债价格上扬，逆转了强劲的美国就业数据公布后的跌势。指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.79%，就业数据公布后，一度升至1.83%。

--美国和德国公债利差触及约两个月最窄，因下周美国大选前，选情胶着，市场愈发感到不安，拉低避险公债收益率。1615 GMT，德国10年期公债收益率触及0.14%，日内下跌3个基点。美国和德国公债利差周五一度触及约两个月最窄164个基点。

油市:

--油价下跌，本周下跌约9%，创1月以来最大周度百分比跌幅，因有迹象显示，沙特和伊朗间的紧张关系再度浮现，可能导致一项关键的减产协议胎死腹中。交易员还指出，美国上周原油库存激增，需求疲弱，继续重压油价。两个指标原油均收于9月以来的最低水平，布兰特原油下跌0.77美元，或1.7%，报每桶45.58美元；美国原油下跌0.59美元，或1.3%，报44.07美元。两个指标合约均连续第六日下跌，美国原油创7月以来最长跌势，布兰特原油创6月以来最长跌势。本周，美国原油下跌约9%，布兰特原油下跌约8%，均为1月以来的最大周度跌幅。

金属市场:

--黄金持稳，势将创下9月中来最大单周涨幅，因对下周美国大选结果的担忧抵消了稳健的美国就业报告支撑下月加息预期所产生的影响。1901 GMT，现货金下跌0.08%，报1,302.22美元，脱离美国非农就业报告后不久触及的1,294.15美元的日内低位。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,304.50美元。

--期锌从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。期铜价格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。伦敦金属交易所(LME)期锌收低1.6%，报2,447美元，盘中触及2,491.50美元高位。周四期锌触及2011年9月来最高2,494美元。期铜周五收涨0.7%，报4,991美元，盘中触及5,003美元高位，为7月13日来最高。(完)