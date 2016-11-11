《路透早报》--11月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港第三季国内生产总值(GDP)(0830)

--日本、韩国及澳洲11月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--德国10月消费者物价调和指数(HICP)终值，10月趸售(批发)物价指数(0700)

--英国9月建筑业产出(0930)

--美国11月密西根大学消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行举行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)

--2016全球治理高层政策论坛在北京召开

--澳洲央行副总裁德贝尔出席澳新金融服务业协会(FINSIA)的监管者小组讨论

--瑞典央行举行全行委员会会议

--美联储副主席费舍尔就“美国货币政策和全球经济”发表讲话

以下为11月10日下午5:00至11月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--12月是合理升息时机，不担心新政府影响联储独立性--美联储布拉德

美国圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，共和党包揽白宫和国会控制权，或可打破目前围绕国家政策的僵持状态，从而对美国经济有利。他指出，周二大选结果带来的正面影响包括：可能展开监管改革，及新的基础设施建设支出或将提振经济增长。

此外，里奇蒙联储总裁拉克尔指出，美联储无疑将在12月讨论升息。他表示，若实施财政刺激措施，则美联储可能会加速升息。

--美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业强劲

美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。劳工部公布，截至11月5日止当周，经季节调整的初请失业金人数减少1.1万，降至25.4万人。路透调查预估为降至26万人。

这是一周初请失业金人数连续第88周低于30万人，劳工部称此为1970年以来持续最长时间。低于30万人，则显示就业市场稳健。数据公布后，美国股市略微缩减涨幅，而美元兑欧元则温和走高。

--若OPEC不减产，2017年全球油市料仍将面临供应过剩--IEA月报

国际能源署(IEA)称，如果石油输出国组织(OPEC)不减产，2017年油市可能维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。

IEA维持预测2016年需求增幅为120万桶/日，且预期明年的需求增幅将保持同速，较2015年所及的五年峰值180万桶/日逐步减慢。IEA并预计，非OPEC的石油生产将在明年增加50万桶/日，今年为下降90万桶/日。

--日本11月制造业信心触及15个月高点，显示经济复苏--路透短观

路透短观调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月上升，触及15个月高位，服务业信心也从上月触及的三年半低点反弹，显示经济缓步复苏。

路透短观调查还发现，未来三个月制造业信心料转差，但非制造业信心料进一步改善。路透短观与日本央行季度短观关联很强。

路透短观调查中，11月制造业景气判断指数从前月的正10升至正14，受汽车、电子、精密器械和金属产品等出口企业提振。但2月制造业景气判断指数料降至正3。

--中国12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广--国务院

中国国务院日前印发通知称，将在全国范围内复制推广12项自由贸易试验区新一批改革试点经验，包括投资、贸易、事中事后监管等多个方面。

新华社周四援引《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作的通知》称，广东、天津、福建以及上海自贸试验区扩展区域运行1年多来，形成了新一批改革创新成果，将在全国范围内进行复制推广。复制推广的改革事项共19项。其中，在全国范围内复制推广12项。

--法国第三季净增52,200个就业岗位，创九年来最大增幅

法国国家统计局公布的数据显示，第三季净增52,200个就业岗位。该就业报告表明，脆弱的经济复苏或许终于强劲到令处于10%左右的失业率开始下降的程度。

[市场摘要]:

股市:

--美国银行股周四急升至2008年金融危机以来的最高水准，推动道琼工业指数创纪录高位。科技股下跌，因华尔街投资者调整押注，看好那些从特朗普当选总统中获益的股票。道琼工业指数收升218.19点或1.17%，至18,807.88点。标准普尔500指数上涨4.22点或0.20%，至2,167.48点；纳斯达克指数收跌42.28点或0.81%，至5,208.80点。周四收高后，道指在今年迄今升8%，标普500指数升6%。[.NCN]

--欧洲股市收盘小幅下跌，因美国当选总统特朗普将采取财政刺激措施的预期，推升公债收益率，促使公用事业类股下跌，盖过了金融类股的上涨。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%。英股富时100指数收跌1.21%，法股CAC指数下跌0.28%，德股DAX指数下跌0.15%。

汇市:

--美元兑日圆攀升至三个半月高位，因市场思量美国当选总统特朗普的新政会如何影响经济成长。美元兑日圆大涨逾1%，至106.94日圆。美元指数上升0.3 %，触及逾两周最高。

特朗普当选也提振英镑兑美元升至一个月高位。他呼吁重新磋商贸易协议，这使得美国与英国可能站到一起。新西兰元兑美元跌约1%，周三新西兰央行降息，并暗示宽松周期接近尾声。欧元兑美元跌至10月25日来最低的1.0865美元。墨西哥披索跌至20.64，接近周三触及的历史低点。

债市:

--美国公债收益率攀升，在前一交易日大幅上涨后延续升势。投资者继续消化利率升高的预期，因即将上台的共和党政府预计将增加支出，进而推高通胀。30年期公债标售再次遭遇疲弱需求，进一步打压公债价格。

10年期公债尾盘下跌14/32，收益率报2.113%，高于周三尾盘的2.064%；盘中最高升至2.125%，为1月以来最高。30年期公债下跌一个大点，收益率报2.940%，高于周三的2.881%；今日稍早曾触及1月以来最高的2.942%。两年期公债收益率一度升至5月底以来最高的0.927%，尾盘报0.911%。

--欧元区公债收益率将录得今年的最大单日涨幅，跟随美债走势。投资人预期美国总统当选人特朗普的贸易政策及财政支出将推升通胀。德国10年期公债收益率跳升逾10个基点，至八个月高位，法国、爱尔兰和葡萄牙公债收益率攀升逾15个基点。意大利10年期公债收益率触及逾一年高位，因特朗普的意外获胜导致下个月意大利的宪法公投成为焦点。

10年期德国公债收益率上涨13个基点至0.31%，触及3月中以来最高水平，势将录得近一年来的最大单日涨幅。30年期德债收益率最高升至0.97%，为5月底以来最高水平。两年期和10年期德债收益率差扩至92个基点的1月以来最宽水准，收益率曲线变陡，表明投资者在重新评估通胀前景。

油市:

--油价收低逾1%，市场焦点由特朗普意外当选美国总统转向供应过剩及石油输出国组织(OPEC)会否在本月稍后决定减产。

布兰特原油收低0.54美元，或1.1%，收于每桶45.84美元；美国原油跌0.61美元，或1.4%，收于每桶44.66美元。

金属市场:

--黄金价格大跌逾1%，此前美元兑日圆升至三个半月高位，市场思量特朗普当选美国总统及他的新政会如何影响经济成长。现货金收低为1,259.68美元，盘中一度跌至10月18日来最低的1,258.06美元。美国12月期金收跌0.6%，报1,266.40美元。

银价升0.4%，报18.55美元。铂金下挫近3%，报971.98美元。钯金连升五个交易日，跳升近2%，报688.6美元。

--期铜急升超过5%，至16个月高位，因臆测美国共和党执政将可能大幅增加基础建设支出，这激发一波工业金属买兴。期锌触及五年半高位，期镍一度升至去年7月来最高水准。

伦敦金属交易所(LME)期铜收涨3.5%，报5,601美元。期铝收涨1%，报1,770美元。期锌收报每吨2,524美元，上涨1.9%。期锡收升1.1%，报21,505美元。期镍收跌0.3%，报每吨11,540美元。期铅收涨0.6%，报2,154美元。(完)