《路透早报》--11月12日

以下为11月11日下午5:00至11月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--市场预期美国当选总统特朗普的政策可能推高通胀，这预期在周五继续发酵，推高美元至九个月最高水准，令美元指数本周大涨超过2%，道琼工业指数再创纪录最高收位。

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔称，经济增长前景强劲到足以支撑逐渐升息，但联储正在监控较长期美债收益率上涨的状况。他说，必要时会调整政策。

--华尔街日报报道，美国当选总统特朗普称因应奥巴马总统建议，会考虑保留奥巴马医保部份内容。该报道援引消息人士称，特朗普政府目标撤销Dodd Frank法案部分条款，并非全面废除法案。

* 美国贸易代表办公室声明称，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)需完成国会立法程序，将交由国会领袖决定是否及何时推进。另一方面，欧盟称，特朗普入主白宫已将欧盟和美国跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)贸易磋商冰封，一段时间内不太可能恢复协商。

* 欧盟执委会主席容克称，特朗普胜选给欧盟与美国关系带来风险，需让特朗普了解欧洲。

--周五美国公布密西根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6，为6月来最高，路透调查预估为87.5，10月终值为87.2。密西根大学称，11月美国消费者信心指数初值是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。

--加拿大央行总裁波洛兹称，预料未来两年的经济增长约2%，2018年中左右达到通胀目标。

--石油输出国组织(OPEC)公布，10月石油产量上升，再创纪录高位，尽管其计划减产，这预示明年市场供应过剩情况将更严重。OPEC在月报中称，据其从二手消息来源收集的数据，10月每日产量为3,364万桶，较9月高出24万桶/日。

--标准普尔确认意大利BBB-评等，维持稳定评等展望。标普称，如果意大利通过宪法改革公投，有利于该国政府的稳定性和效率。标普表示，“我们认为意大利经济仍同欧元区其他国家经济不同步”。

* 惠誉确认巴西评等为'BB'，展望为负面。

--中国10月新增信贷环比近腰斩，但住户部门中长期贷款占比仍高。鉴于楼市调控效应存在滞后性，且有市场人士透露银监会决定近期在16个热点城市开展房地产相关业务专项检查，给房地产信贷再套上一重紧箍咒，预计未来月份随着收紧效应进一步显现，房地产相关贷款占比将逐步下降。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五道琼工业指数再创纪录最高收位，延续了特朗普意外赢得美国大选后的升势。自周二特朗普赢得大选以来，投资者押注其竞选时的承诺，包括简化医疗和金融领域监管，增加基建支出。道琼工业指数收升39.78点，或0.21%，至18,847.66点；纳斯达克指数收升28.32点，或0.54%，至5,237.11点。标准普尔500指数下跌3.03点，或0.14%，至2,164.45点，因能源股下跌带来压力。本周，道琼工业指数上涨5.4%，为2011年来最大周度升幅。标普500指数上涨3.8%，为两年来表现最强的一周。

* 欧洲股市下跌，因商品类股跟随金属和油价下跌，对新兴市场有曝险的股票急挫，因担心美国当选总统将实行贸易保护主义政策。泛欧STOXX Europe 600指数收跌0.4%，但该指数本周上涨2.6%，为7月中以来的最佳周度表现，因寄望特朗普能兑现未来10年内在基建项目上支出1万亿美元的承诺。在最初对特朗普获胜感到欢欣鼓舞后，投资者今日表达了谨慎情绪。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上升至九个月最高，录得一年内最大单周升幅，因投资者纷纷押注美国当选总统特朗普的政策将推高美国通胀。美元指数本周大涨超过2%，为去年11月来最大单周升幅。欧元兑美元周五跌至3月来最低水准，触及1.0836美元。加元兑美元下滑0.5%，触及2月底来最低水准。美元兑日圆抹去日内大部份跌幅，较周四尾盘基本持平，本周劲涨3.5%。

债市:

--美国债市因退伍军人节休市一天。

--意大利公债收益率(殖利率)触及逾一年最高水平，欧元区债市全面遭抛售，投资人认为美国当选总统特朗普的新政将推高通胀。意大利在12月4日宪法改革公投之前将是市场关注焦点；意大利总理伦齐把自己的政治命运押在了此次公投之上。10年期意大利公债收益率升逾13个基点，报1.99%，为去年9月来最高，较可比德债收益率差扩阔至166个基点，为2014年10月来最高。多数欧元区公债收益率升3-13个基点，至数月高位。根据美银美林指数，本周全球债市蒸发约1万亿美元，因预期特朗普的经济政策将推高通胀。

油市:

--油价收盘下跌逾2%，此前石油输出国组织(OPEC)称，该组织10月原油产量再创新高，给其限产计划是否能实现，或足以缓解持续供应过剩局面打上问号。布兰特原油收于每桶44.75美元，下跌1.09美元，或2.4%，盘中触及8月以来最低的44.19美元。美国原油期货下跌1.25美元，或2.8%，报每桶43.41美元，从盘中低位43.04美元回升。本周两份原油合均下跌约2%。

金属市场:

--黄金价格大跌3%至五个月低点，因商品市场普遍遭抛售，且公债收益率大涨，因投资人臆测美国基建支出增加可能刺激通胀。2004 GMT，现货金下跌3%，报1,222.38美元，盘中一度跌至6月3日来最低的1,219.40美元。本周现货金录得2013年6月来最差周度表现，尽管周三在大选结果显示特朗普意外当选美国总统后金价一度急升近5%。美国12月期金周五收跌3.3%，报1,224.30美元。

--期铜下跌，因受特朗普意外赢得美国大选及中国需求前景改善带动，铜价急升录得自2011年以来最佳周度表现后，投资者锁定利润。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜稍早跳升近8%，至6,025.50美元，为2015年6月以来最高，但收盘下跌0.9%，报5,549美元，仍录得2011年底以来的最大周度涨幅。(完)